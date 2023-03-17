На Київщині чоловік постраждав від вибуху гранати, яку приніс додому. ФОТОрепортаж

У Фастівському районі Київської області чоловік постраждав від вибуху гранати у своїй квартирі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова поліції регіону Андрій Нєбитов.

"Щойно на Фастівщині 21-річному хлопцю вибухом рознесло ліву руку. Мати потерпілого почула, як граната розірвалась, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі", - ідеться в повідомленні.

На місці події поліцейські Київщини вже виявили чеку. Слідчі дії тривають.

У Нацполіції вкотре наголосили, що легковажність із вибухонебезпечними предметами може вартувати життя. Якщо ви знайшли щось підозріле, одразу повідомляйте до поліції.

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