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На Київщині чоловік постраждав від вибуху гранати, яку приніс додому. ФОТОрепортаж

У Фастівському районі Київської області чоловік постраждав від вибуху гранати у своїй квартирі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова поліції регіону Андрій Нєбитов.

"Щойно на Фастівщині 21-річному хлопцю вибухом рознесло ліву руку. Мати потерпілого почула, як граната розірвалась, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі", - ідеться в повідомленні.

На місці події поліцейські Київщини вже виявили чеку. Слідчі дії тривають.

У Нацполіції вкотре наголосили, що легковажність із вибухонебезпечними предметами може вартувати життя. Якщо ви знайшли щось підозріле, одразу повідомляйте до поліції.

Дивіться: Двоє малолітніх дітей зазнали мінно-вибухових травм у Запорізькій області, розбираючи гранату, - Нацполіція . ФОТОрепортаж

На Київщині чоловік постраждав від вибуху гранати, яку приніс додому 01
На Київщині чоловік постраждав від вибуху гранати, яку приніс додому 02
На Київщині чоловік постраждав від вибуху гранати, яку приніс додому 03

Автор: 

вибух (4532) граната (807) Київська область (4132) Нацполіція (15320)


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Топ коментарі
+3
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17.03.2023 14:55 Відповісти
+3
Каждый день задаю себе вопрос: что у людей в голове?
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17.03.2023 15:04 Відповісти
+3
Це ще пощастило ідіоту!
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17.03.2023 15:07 Відповісти
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17.03.2023 14:55 Відповісти
Саме так - природний добір.
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17.03.2023 21:18 Відповісти
Откуда уклонистам знать, как с боевой гранатой обходиться?
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17.03.2023 14:58 Відповісти
Каждый день задаю себе вопрос: что у людей в голове?
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17.03.2023 15:04 Відповісти
Ну все більше не буде на пк в стрілялки грати
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17.03.2023 15:06 Відповісти
Це ще пощастило ідіоту!
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17.03.2023 15:07 Відповісти
может не граната, а запал?
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17.03.2023 16:37 Відповісти
Нее, от запала 2-3 пальца отрывает, а тут куча крови и кресло развалено.
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17.03.2023 17:17 Відповісти
Там и кровать продавило.
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17.03.2023 17:35 Відповісти
А граната шо була без инструкции?
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17.03.2023 17:47 Відповісти
 
 