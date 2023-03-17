Росіяни вдарили з "Ураганів" по Українську на Донеччині: Загинула жінка, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Росіяни обстріляли місто Українськ (Селидівська громада, Донецька область) з РСЗВ "Ураган".
Про це повідомляє міськрада, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка,1980 р.н. На жаль, врятувати її життя невдалося, жінка померла в лікарні від отриманих травм. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
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