Російські окупанти встановили протитанкові "зуби дракона" на Керченському півострові. ФОТОрепортаж

Російські окупанти в Криму на Ак-Монайському перешийку, який з’єднує Керченський півострів з основною частиною Криму, встановили протитанкові "зуби дракона".

Про це пишуть Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Ця лінія укріплення розташована на вузькому перешийку, що з'єднує Керченський півострів з основною частиною Криму. Вона розташована на ділянці між селами Батальне та Приморське", - пише видання.

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