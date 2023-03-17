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Російські окупанти встановили протитанкові "зуби дракона" на Керченському півострові. ФОТОрепортаж

Російські окупанти в Криму на Ак-Монайському перешийку, який з’єднує Керченський півострів з основною частиною Криму, встановили протитанкові "зуби дракона".

Про це пишуть Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Ця лінія укріплення розташована на вузькому перешийку, що з'єднує Керченський півострів з основною частиною Криму. Вона розташована на ділянці між селами Батальне та Приморське", - пише видання.

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Російські окупанти встановили протитанкові зуби дракона на Керченському півострові 01
Російські окупанти встановили протитанкові зуби дракона на Керченському півострові 02

Автор: 

армія рф (18036) Крим (14200) деокупація (950)


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Топ коментарі
+42
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17.03.2023 16:36 Відповісти
+31
Якби в 2019му стадо дурнів не поперлося голосувати за блазня...
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17.03.2023 16:37 Відповісти
+20
Та нам би аби ржати...
Якби 24.02.2022 такі та інші подібні штуки стояли на виході з Криму, а за ними - мінні поля, а за ними - арта, змогли б кацапи за 6 годин дійти до Нової Каховки та Бердянська?
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17.03.2023 16:32 Відповісти
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Это лечебные пирамидки от геморроя для БЕСпутина антихриста люциферовича.
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17.03.2023 16:27 Відповісти
Эти пирамидки им Гордон продал )
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17.03.2023 16:35 Відповісти
а что это за быдло-шоу?что свино-быдло паварознюк с гардоном не поделил?это герой зэбилов? И вот это быдло крутят постоянно по "Г+Г"
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17.03.2023 17:15 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffishki.net%2F3483228-i-ja-ne-udivljusy-esli-zavtra-vyjasnitsja-chto-vash-muzh-tajno-posewaet-sinagogu-byla-li-jeta-fraza-v-brilliantovoj-ruke.html&psig=AOvVaw30V9oXpBUhq6uL92jvcNRb&ust=1679152472941000&source=images&cd=vfe&ved=0CBIQjhxqFwoTCIjSoseg4_0CFQAAAAAdAAAAABAG И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что .... кацапи затопили свій флот на вході в Севастопольську бухту

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffishki.net%2F3483228-i-ja-ne-udivljusy-esli-zavtra-vyjasnitsja-chto-vash-muzh-tajno-posewaet-sinagogu-byla-li-jeta-fraza-v-brilliantovoj-ruke.html&psig=AOvVaw30V9oXpBUhq6uL92jvcNRb&ust=1679152472941000&source=images&cd=vfe&ved=0CBIQjhxqFwoTCIjSoseg4_0CFQAAAAAdAAAAABAG
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17.03.2023 17:18 Відповісти
Где то видел видео ,где ЗСУ ,на бтр- ах ,эти пирамидки давили ,они рассыпались в крошку. Или цемента половину ******** ,или не засохший бетон переморозили.
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17.03.2023 18:53 Відповісти
зуби дракона проти Леопардів .
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17.03.2023 16:27 Відповісти
Зубы деда-пердона ботоксного. Это идет в комплекте с С-300 на кремлевских башнях.
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17.03.2023 16:33 Відповісти
Готовятся оборонять Керченский перешеек? Все что у них останется от Крымнаш?
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17.03.2023 16:31 Відповісти
не залишиться !!!
наш Залужний не гірший за Манштейна, який керував Опера́цією «Охо́та на дроф» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Trappenjagd), 7-15 мая 1942 года

Силы сторон:
СССР - 249 800 человек
Німеччина - 150 000 человек
Потери:
СССР -162 282 безвозвратные,
Вермахт -2468 убитые и пропавшие без вести
співвідношення вбитих Вермахт - РККА 1 до 80 !!!
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17.03.2023 16:41 Відповісти
Да это понятно. Даже на фото видно что сама дорога не перекрыта, а ведь нет ничего лучшего чем наступать "на плечах отступающего противника". И тут тоже нарукожопили рашисты...
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17.03.2023 16:54 Відповісти
ця "лінія Пу" фантастичний мікс панічної істерики через пропагандонську картінку

 повні рукожопі ідіоти !!!!
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17.03.2023 16:58 Відповісти
А вони там шлагбаум встановлять! )))
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17.03.2023 20:50 Відповісти
А зачем они их ставят между Украинским Крымом и Украинской Керчью? Я так понимаю, с целью борьбы с собственными военными, которые захотят убежать из Крыма в срашу?
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17.03.2023 16:31 Відповісти
Фиг их знает, шо в них в голове.
Логически: уже чувствуют шо Крым здадут, а пролив надо контролировать.
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17.03.2023 16:51 Відповісти
Когда ВСУ освободит Крым, вопрос о проливе как то отпадёт сам собой.
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17.03.2023 17:51 Відповісти
навпаки ... вірніше, залежить від того, як усе закінчиться.
Згадайте 2003 р. сит. з о. Тузла.
Керч. протока взагалі може буде непрохідна.
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17.03.2023 19:43 Відповісти
Смотря как договорятся.
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17.03.2023 23:10 Відповісти
у відповідь на Корейську паралель буйло вдарить "Керченським мерідіаном"

майбутній "логістичний хаб" Пу між новопрісоєдіньонним Керченським півостровом та Україною

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17.03.2023 16:54 Відповісти
сміх сміхом, але у них ще є Каспіське море, а для нас Азовське може стати недоступним.
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17.03.2023 19:44 Відповісти
є ідіоти круглі, а ці - пірамідні ідіоти !!!!

можем повторіть... опера́ция «Охо́та на дроф» (нем. Trappenjagd), 7-15 мая 1942 года - операция 11-й армии вермахта против Крымского фронта РККА. Закончилась поражением Крымского фронта и его последующим расформированием.
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17.03.2023 16:32 Відповісти
Та нам би аби ржати...
Якби 24.02.2022 такі та інші подібні штуки стояли на виході з Криму, а за ними - мінні поля, а за ними - арта, змогли б кацапи за 6 годин дійти до Нової Каховки та Бердянська?
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17.03.2023 16:32 Відповісти
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17.03.2023 16:36 Відповісти
Якби в 2019му стадо дурнів не поперлося голосувати за блазня...
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17.03.2023 16:37 Відповісти
Вважаєте що попередній президент,той що був перед блазнем,на другому терміні президенства таки б додумався це зробити?..
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17.03.2023 17:48 Відповісти
Навіщо вангувати про другий термін, якщо відомо, що масштабне мінування (та ще й багатошарове!) було зроблено ще під час першого терміну попередника.
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19.03.2023 09:12 Відповісти
В ніч з 23 на 24 лютого авіація засрашки "розкатала" би всю арту і всі підрозділи від Херсона до Бердянська. Як власне вона і вчинила з декількома батальйонами. Тоді вони ще літали як хотіли. І не боялися "привида Києва" та української ППО.

Тож дійшли би не за 6 годин, а за 8 годин. Якраз година на знищення арти і година на розчищення дороги від цих дурнуватих пірамідок звичайною МТЛБ-хою чи БТР-ом - для цього достатньо звичайного троса, який завжди є на кожній одиниці бронетехніки.

Бо це не загородження, а повна і суцільна дурня. Це дурня навіть в тому випадку, коли під кожною "пірамідкою" закладена протитанкова міна. Навісний протитанковий трал для танку - штатна річ в кожному танковому батальйоні - сковирне ці пірамідки ще швидше, ніж МТЛБ...
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17.03.2023 21:44 Відповісти
ипанаты в каменном веке...
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17.03.2023 16:33 Відповісти
На голові ще б у себе встановили. Довбой@би.
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17.03.2023 16:35 Відповісти
Польоту ракет "Хаймерсу"вони не заважають!
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17.03.2023 16:38 Відповісти
Неув'язочка інжінєрна… Чому без фольги?
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17.03.2023 16:39 Відповісти
А сколько бабла на них спирамизжено...
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17.03.2023 16:44 Відповісти
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17.03.2023 16:45 Відповісти
Вот на них их и посадят
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17.03.2023 16:48 Відповісти
От кацапи довпойопи, а могли наставити мангалів, привезти дров і готуватися до шашаликів... Не мають вони такого прикольного гівнокомандуючого і стратега від бога як Ze😁
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17.03.2023 16:54 Відповісти
и понасыпайте *************** зубы.........................
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17.03.2023 17:08 Відповісти
просто жыдоугрофиннобуряты усложняют себе как сдрыснуть быстро...
нэ заважайтэ вылупкам...
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17.03.2023 17:09 Відповісти
Кстати, танки реально на них встают(плюс там мины ещё будут) . Чтобы проехать нужно ё@бнуть хорошенько по ним. Но для этого нужно ещё попасть, чтобы попасть нужно встать стационарно, что в условиях боя всегда небезопасно. Так что, можно посмеяться как обычно, а лучше взять на вооружение и использовать такие же на своих проблемных участках фронта.
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17.03.2023 17:17 Відповісти
кстати,после одного выстрела из танка,вся эта галиматья превращается в кучу обломков из бетона.
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17.03.2023 17:19 Відповісти
без подготовки никто туда не едет, стратег. работают, как с минньіми полями.
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17.03.2023 17:27 Відповісти
Машина БРЭМ оттащит эти зубы в одну минуту , а саперы передэтим разминируют.
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17.03.2023 18:20 Відповісти
міфів не вивчали.

зорав Ясон поле та посіяв зуби дракона, з яких виросли воїни. Ясон кинув в їхню гущу камінь, воїни стали битися між собою та загинули, а вцілілих герой добив мечем
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17.03.2023 17:25 Відповісти
....а що трапилось, очечко репить вже?))))
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17.03.2023 18:56 Відповісти
Збираються захищатися від Української Кубанської Республіки?
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17.03.2023 18:59 Відповісти
Уявляю,скільки намили бабла на тих "зубах" - стоматологи нервово курять в сторонці...
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17.03.2023 19:02 Відповісти
Цікаво, ці пірамідки потім у господарстві якось можна буде використати? Не пропадати ж добру.
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17.03.2023 21:04 Відповісти
Укріплення берегів
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17.03.2023 21:34 Відповісти
Укріплення берегів. Хвилерізи. Кілометрові стовпчики на дорозі. Захист дитячих майданчиків від божевільних власників автівок, які паркуються де завгодно.
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17.03.2023 21:47 Відповісти
Фуфло. Оленевод бабло тирить.
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18.03.2023 00:03 Відповісти
 
 