Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Цієї ночі російські недолюди вдарили по одному з найкращих та найзатишніших житлових комплексів Запоріжжя, в якому мирно спали сім’ї з маленькими дітьми.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одним ударом ракети рашисти безжально і безглуздо звели нанівець те, що запоріжці так довго і так дбайливо створювали для комфортного та зручного життя.

"Орки майже повністю зруйнували розташований біля комплексу чудовий ресторан, а від вибухової хвилі у 9-ти будинках наразі вибито аж 240 вікон та 7 дверей. Приблизна площа пошкодженого скління - 650 квадратних метрів. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлі", - йдеться у повідомленні.

З самого ранку на місці прильоту працюють всі відповідні служби. Фахівці "Запоріжремсервісу" та міської аварійно-рятувальної служби вже закрили частину вікон плитами OSB, а співробітники "ЕЛУАШу" вивозять будівельне сміття. Також на місті працюють представники соцзахисту, чергує автобус з генератором (де люди можуть зігрітися і отримати допомогу) та встановлено намет від міської ради, в якому мешканцям надають усю необхідну інформацію з дорожньою картою. Найближчим часом на місці розпочнуть працювати психологи.

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