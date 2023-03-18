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Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Цієї ночі російські недолюди вдарили по одному з найкращих та найзатишніших житлових комплексів Запоріжжя, в якому мирно спали сім’ї з маленькими дітьми.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одним ударом ракети рашисти безжально і безглуздо звели нанівець те, що запоріжці так довго і так дбайливо створювали для комфортного та зручного життя.

"Орки майже повністю зруйнували розташований біля комплексу чудовий ресторан, а від вибухової хвилі у 9-ти будинках наразі вибито аж 240 вікон та 7 дверей. Приблизна площа пошкодженого скління - 650 квадратних метрів. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлі", - йдеться у повідомленні.

З самого ранку на місці прильоту працюють всі відповідні служби. Фахівці "Запоріжремсервісу" та міської аварійно-рятувальної служби вже закрили частину вікон плитами OSB, а співробітники "ЕЛУАШу" вивозять будівельне сміття. Також на місті працюють представники соцзахисту, чергує автобус з генератором (де люди можуть зігрітися і отримати допомогу) та встановлено намет від міської ради, в якому мешканцям надають усю необхідну інформацію з дорожньою картою. Найближчим часом на місці розпочнуть працювати психологи.

Також читайте: Росіяни завдали удару по Запоріжжю ракетами С-300, пошкоджено житловий комплекс, - ОВА

Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі 01
Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі 02
Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі 03
Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі 04
Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі 05
Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі 06
Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі 07
Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі 08
Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі 09
Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі 10

Автор: 

Запоріжжя (2315) обстріл (29527)


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Топ коментарі
+16
Запоріжжя було прокацаплене не менше за лугандонію
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18.03.2023 09:26 Відповісти
+14
Менше, це я як корінний запорожець у другому поколінні стверджую, хоча кацапосрані тут багато. Здебільшого понаєхавшиє сюди кацапи у 60-80 роки минулого століття.
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18.03.2023 09:37 Відповісти
+13
Ось тому мордор має припинити своє існування і роздроблений на маленькі країни!
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18.03.2023 09:36 Відповісти
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І хто по твоїм підрахункам,через 20 років переможе?🤣
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18.03.2023 09:41 Відповісти
Які пропозиції?
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18.03.2023 09:50 Відповісти
Погоджуюсь про суцільну мобілізацію і вабанк.Так краще ніж на колінах перед кацапом стояти.Чи перемога,чи суцільна Буча,з канцтаборами і іншими "смаколиками"
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18.03.2023 10:16 Відповісти
Сам підеш в першому ряду, чи будеш в заградотряді ?
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18.03.2023 10:28 Відповісти
характерно, що це той самий мудень, що ниє в кожному посту с тегом "повістки" і "мобілізація"
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18.03.2023 14:25 Відповісти
та вы еще и брехло. Именно вы и ноете, что вам границы закрыли, и воевать вы не пойдете. Мудачье
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18.03.2023 16:05 Відповісти
лень искать, но вы это писали
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18.03.2023 23:53 Відповісти
Да друже, такі командири на фронті, орудуючись такими ж судженням як і твої, просто кладуть хлопців, не досягаючи ніякого успіху. Армія це не тільки автомати, це ще забезпечення, логістика і т. д. Як ти зараз забезпечиш ще 1млн людей, это таку кількість буде тренувати? Як ти вмотивуєшь людей на штурми, як що вони знають що головна стратегія - це "біжи в перед і сдохни". Війна це мистецтво і ремесло, якому вчаться, а коли приходять мобілізовані офіцери, у яких клепки вистачає тільки на те, що ти пропонуєш, то це біда. Така близорукость не дасть результату це раз, друге, при однакових умовах, кацапи своїми мясними штурмами задавлять наші, так як людей в їх країні в 5 - 6 разів більше.
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18.03.2023 11:38 Відповісти
Вас часом не вован ***** зовуть ?
Ви абсолютно точно скопіювали ворожу стратегію кінця вересня 2022 року .
Але навіть 140 млн. псевдоімперія не змогла провести мілійону мобілізацію ... Бо це йще питання логістікі й тупо годування мобілізованих . Крім того , це дуже прімітивне уявлення про поле боя .

90% роботи ********** поля боя робить арта . Особливо , якщо вона високоточна . Такої у ворога нема й коли ВСУ тільки 200 тисяч то у московитів жодного шансу бути ефективними в арті , бо вона розрахованна на площі - це десь так 5% . Ваша пропозиція це рецепт як сбільшити ефективність московитської арти , бо те , що Ви наголошуєте -- це як сбільшити концентрацію війск , єдине , що може зробити стару роздовбану арту московитів влучною ,

Мій рецепт -- це використання технологічної переваги зброї НАТО - в першу чергу бесконтактної й важкої , яка потребує не в 10 разів більше гарматного м"яса , а в 3 раза більше висококваліфікованних бійців атри , бронетанкових військ , операторів дронів різного типу й призначення .
В НАТО інструктори (офіцери й сержанти) не гинуть й зможуть підготувати в рази більше таких бійців , а в московитів катастрофічно зменьшується кількість й якість таких інструкторів - тому не требо паніку сіяти й діяти штатно .
Історична довідка - в царський армія були в рази крайщі офіцери й унтера . Підготовка солдат була крайща . Й тому були локальні успіхи (якто - Брусиловський прорив) . Але ближче до середини 1916 року фронт почав сипатися . В першу чергу від того , що годувальнки окопних вошів добре зрозуміли, що генеральско-офіцерськи декларації не відповідають жодної дійсності . До речі , білльшовики тоді йще були дрібною шавкою дуже мало відомою й помітною .

Насправді , це більшовики підгадали час й обставини й їх переворот був випадковим збігом обставин . Розбещення солдатів відбулося відповідно об"єктивним законам війни такого типу (невдалої імперіалістичної) й було по усіх лініях фронту . Достатньо почитати ветерана Ремарка (Еріха-Марію) . Теж саме відбувалося й на боці французів . Розпалася й турецьке військо .
А ось питання -- чому цілих 20 років дуже талановитий молодий політик й міністр один з ключових міністерств Уінстон Черчіль був в опалі ?!

Тому я за терпіння й розуміння , що тільки українцям нема куди піти з поля бою ... Московити вони окупанти імперіалісти й вони обов"язково посипляться . Жодна армія світу жодний період історії не могла воювати довгий термін без успіхів , здаючи великими шматками колись легко захопленну теріторію .
Про Херсон теж саме казали йще в червні-серпні -- мовляв , чому ми там дрібно пораємся . Ура в атаку , нехай загинуть тисячі , але ми визволемо наш Херсон !
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18.03.2023 14:57 Відповісти
Ось тому мордор має припинити своє існування і роздроблений на маленькі країни!
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18.03.2023 09:36 Відповісти
Цікавий намет у запорізької міської ради, в кольорах параші!
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18.03.2023 09:23 Відповісти
Запоріжжя було прокацаплене не менше за лугандонію
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18.03.2023 09:26 Відповісти
Менше, це я як корінний запорожець у другому поколінні стверджую, хоча кацапосрані тут багато. Здебільшого понаєхавшиє сюди кацапи у 60-80 роки минулого століття.
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18.03.2023 09:37 Відповісти
Особливо в 60-ті. Їх тоді заселяли ешелонами. Потім їхні свиноматки при теплому кліматі та поживних харчах поросились дуже файно.
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18.03.2023 09:56 Відповісти
почув як біженка пенсійного віку казала:
"путєн нє будєт бамбіть Запорожье - путєн знаєть что всє запорожци за путєна..."
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18.03.2023 09:59 Відповісти
Подібне деякі старі пердуни говорили рік тому в березні і в Чернігові - коли вже бомбили та обстрілювали місто, затиснуте в блокаді: "Путин просто не знает, что большинство черниговцев - за Путина!"
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18.03.2023 17:02 Відповісти
Навчався на початку 2000х в Запоріжжі. Це місто мене і моїх однокурсників зробило рускагаварящіми. Я його до сих пір асоціюю з клоакою Анголенко. Еліта міста, такі як богуслаєв та буряк не далеко відірвались від анголи.
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18.03.2023 11:25 Відповісти
почув як біженка пенсійного віку казала:
"путєн нє будєт бамбіть Запорожье - путєн знаєть что всє запорожци за путєна..."
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18.03.2023 09:58 Відповісти
Я теж так думав, але 25 лютого минулого року в сюжеті із Запоріжжя мене вразили нескінченні черги в військоматах і це в Запоріжжі! Я живу в Київській області.
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18.03.2023 10:10 Відповісти
Отож, а тепер дивани якісь розповідають про "ватне Запоріжжя". Ніби тоді не так жаль, що ракети прилітають.
При тому, що багато запоріжців на відміну від цих диванів воюють, переважно на Донбасі
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18.03.2023 10:16 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/3/5/457720/ https://charter97.org/ru/news/2022/3/5/457720/


Це єдине фото-відео що потрапило в мережу. Тому що ніхто не знімав і не давав іншим.

05.03 перед цирком, оголосили що видаватимуть зброю. Кацапи пройшли тоді Василівку.
Прийшло десь 10-12 тисяч чоловіків.
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18.03.2023 13:55 Відповісти
Так це ж в минулому році. До Майдану там більшість симпатизувала кацапам та *****. Якби не ця симпатія на південному сході та Криму то не було б ні Майданів ні війни.
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18.03.2023 10:25 Відповісти
До заборони компартії в Україні, в Запоріжжі проводились мітинги з портретами члЄніна, комуняцькі виплодки зомбували молодь, збираючи їх в "камсамольскіє арґанізациі". Та й історія зі встановленням пам'ятника сРаліну в Запоріжжі ще на свіжій пам'яті.
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18.03.2023 13:40 Відповісти
...А те що люди переїхали 50 років тому з рашки так скільки цим людям зараз якщо живі, не меліть дурниць... А їхні помьйоти зараз живуть та голосують на виборах за януковощів та ригіАналів, підтримують руззгій мір та наводять ракети на будинки.
Якщо податки йшли до Києва то чого ви на диванах сиділи, нічого не робили та голосували за гигіАнальних підарасів? Хто за вас вирішуватиме ваші проблеми? Ви як оті кацапи сидите і чикаєте коли царська благодать зійде на вас. Не зійде! Треба самим щось робити. Ці підарас регіАнальні з вашої згоди і Київ окупували, але не довго їм прийшлось царювати.
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18.03.2023 11:46 Відповісти
До чого?! Та до того шо вам довбням ще з 1991-го року казали, що треба від кацапів подалі триматись, а ви голосували тільки за прокацаплене риговське кодло на чолі з даунєцькими бандитами. А зараз ви кАньЄшнА будете проти кацапів коли на голову полетіли ракети. Не приводили б до влади таких уйобків як петухович то не було б того шо з 2014-го року москальскі падли творять.
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18.03.2023 13:08 Відповісти
По карті України є пряма кореляція масштабів руйнувань міст і кількості жертв серед цивільного населення, із відсотком мацкалоязикого населення, колишнього електорату ригоаналів.
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18.03.2023 13:44 Відповісти
А можете посилання скинути?
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18.03.2023 14:48 Відповісти
Зе-команда це реінкарнація банди яника.
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18.03.2023 13:09 Відповісти
Брехня, ніколи не було
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18.03.2023 13:33 Відповісти
Та тепер можна говорити шо завгодно.
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18.03.2023 14:51 Відповісти
півень куртєв старається
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18.03.2023 09:46 Відповісти
А все віковічна к@@ц@пська заздрість..
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18.03.2023 09:24 Відповісти
Ну підори кацапсячі! Інших слів у мене не знайшлось...
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18.03.2023 09:24 Відповісти
Красивий комплекс, ось тільки уйопіщні кондиціонери з проводами і шлангами портять всю архітектуру.
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18.03.2023 09:24 Відповісти
в тебе мабуть унітаза дома немає, бо порте естетику.
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18.03.2023 09:32 Відповісти
Я просто поїздив по цивілізованих країнах, і такого пісдєца на фасадах будинків ніде не бачив, як в Україні і парашиї.
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18.03.2023 10:49 Відповісти
А в цих "цивілізовантх країнах" придумали якусь нанотехнологію циркуляції фреону в спліт-системі не по мідних трубопроводах в термоізоляції? Фреон з компресора розміром із сірникову коробочку, яку можна зашити під штукатурку, телепортується в кімнату, з якої забирає тепло?
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18.03.2023 13:48 Відповісти
В стратегічний об'єкт поцілили, курва!!
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18.03.2023 09:27 Відповісти
У них там бассейн?
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18.03.2023 09:36 Відповісти
Так, гарний басейн, багато хто любив там відпочивати)
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18.03.2023 10:21 Відповісти
Это похоже на какие-то заказухи. Автосалон на Набережной, ресторан в Дубовке, теперь это.
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18.03.2023 09:40 Відповісти
Житлові будинки на проспекті, бородку і шевчику теж хтось замовив? Не треба вигадувати
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18.03.2023 10:17 Відповісти
Просто ці потвори діють по своєму плану - перетворити все на срускій мір, щоб скрізь, як в нужнику було, як у них.
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18.03.2023 10:24 Відповісти
руйнують все, що краще ніж у них. це цивілізаційна війна відсталих виродкоів з Україною
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18.03.2023 09:47 Відповісти
А как на московии с ресторанами, все работают.
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18.03.2023 10:13 Відповісти
Гучно було, особливо перший. Писали самоліквідувалася в повітрі.
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18.03.2023 10:20 Відповісти
Терористи з ракетами і ядерною бомбою. Потвори, що стріляють по будинках громадян.
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18.03.2023 10:44 Відповісти
Я не здивований.Ці пі*ари будуть бити куди достануть.Хоч і нема ніякого сенсу в військовому плані.
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18.03.2023 13:30 Відповісти
 
 