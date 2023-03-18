Наслідки ракетного удару по житловому комплексу в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Цієї ночі російські недолюди вдарили по одному з найкращих та найзатишніших житлових комплексів Запоріжжя, в якому мирно спали сім’ї з маленькими дітьми.
Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, одним ударом ракети рашисти безжально і безглуздо звели нанівець те, що запоріжці так довго і так дбайливо створювали для комфортного та зручного життя.
"Орки майже повністю зруйнували розташований біля комплексу чудовий ресторан, а від вибухової хвилі у 9-ти будинках наразі вибито аж 240 вікон та 7 дверей. Приблизна площа пошкодженого скління - 650 квадратних метрів. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлі", - йдеться у повідомленні.
З самого ранку на місці прильоту працюють всі відповідні служби. Фахівці "Запоріжремсервісу" та міської аварійно-рятувальної служби вже закрили частину вікон плитами OSB, а співробітники "ЕЛУАШу" вивозять будівельне сміття. Також на місті працюють представники соцзахисту, чергує автобус з генератором (де люди можуть зігрітися і отримати допомогу) та встановлено намет від міської ради, в якому мешканцям надають усю необхідну інформацію з дорожньою картою. Найближчим часом на місці розпочнуть працювати психологи.
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Ви абсолютно точно скопіювали ворожу стратегію кінця вересня 2022 року .
Але навіть 140 млн. псевдоімперія не змогла провести мілійону мобілізацію ... Бо це йще питання логістікі й тупо годування мобілізованих . Крім того , це дуже прімітивне уявлення про поле боя .
90% роботи ********** поля боя робить арта . Особливо , якщо вона високоточна . Такої у ворога нема й коли ВСУ тільки 200 тисяч то у московитів жодного шансу бути ефективними в арті , бо вона розрахованна на площі - це десь так 5% . Ваша пропозиція це рецепт як сбільшити ефективність московитської арти , бо те , що Ви наголошуєте -- це як сбільшити концентрацію війск , єдине , що може зробити стару роздовбану арту московитів влучною ,
Мій рецепт -- це використання технологічної переваги зброї НАТО - в першу чергу бесконтактної й важкої , яка потребує не в 10 разів більше гарматного м"яса , а в 3 раза більше висококваліфікованних бійців атри , бронетанкових військ , операторів дронів різного типу й призначення .
В НАТО інструктори (офіцери й сержанти) не гинуть й зможуть підготувати в рази більше таких бійців , а в московитів катастрофічно зменьшується кількість й якість таких інструкторів - тому не требо паніку сіяти й діяти штатно .
Історична довідка - в царський армія були в рази крайщі офіцери й унтера . Підготовка солдат була крайща . Й тому були локальні успіхи (якто - Брусиловський прорив) . Але ближче до середини 1916 року фронт почав сипатися . В першу чергу від того , що годувальнки окопних вошів добре зрозуміли, що генеральско-офіцерськи декларації не відповідають жодної дійсності . До речі , білльшовики тоді йще були дрібною шавкою дуже мало відомою й помітною .
Насправді , це більшовики підгадали час й обставини й їх переворот був випадковим збігом обставин . Розбещення солдатів відбулося відповідно об"єктивним законам війни такого типу (невдалої імперіалістичної) й було по усіх лініях фронту . Достатньо почитати ветерана Ремарка (Еріха-Марію) . Теж саме відбувалося й на боці французів . Розпалася й турецьке військо .
А ось питання -- чому цілих 20 років дуже талановитий молодий політик й міністр один з ключових міністерств Уінстон Черчіль був в опалі ?!
Тому я за терпіння й розуміння , що тільки українцям нема куди піти з поля бою ... Московити вони окупанти імперіалісти й вони обов"язково посипляться . Жодна армія світу жодний період історії не могла воювати довгий термін без успіхів , здаючи великими шматками колись легко захопленну теріторію .
Про Херсон теж саме казали йще в червні-серпні -- мовляв , чому ми там дрібно пораємся . Ура в атаку , нехай загинуть тисячі , але ми визволемо наш Херсон !
"путєн нє будєт бамбіть Запорожье - путєн знаєть что всє запорожци за путєна..."
"путєн нє будєт бамбіть Запорожье - путєн знаєть что всє запорожци за путєна..."
При тому, що багато запоріжців на відміну від цих диванів воюють, переважно на Донбасі
Це єдине фото-відео що потрапило в мережу. Тому що ніхто не знімав і не давав іншим.
05.03 перед цирком, оголосили що видаватимуть зброю. Кацапи пройшли тоді Василівку.
Прийшло десь 10-12 тисяч чоловіків.
Якщо податки йшли до Києва то чого ви на диванах сиділи, нічого не робили та голосували за гигіАнальних підарасів? Хто за вас вирішуватиме ваші проблеми? Ви як оті кацапи сидите і чикаєте коли царська благодать зійде на вас. Не зійде! Треба самим щось робити. Ці підарас регіАнальні з вашої згоди і Київ окупували, але не довго їм прийшлось царювати.