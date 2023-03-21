Через Волинську митницю незаконно вивозили металобрухт. Збитки - 350 млн грн, - ДБР. ФОТО
Державне бюро розслідувань викрило незаконні схеми експорту металобрухту, які завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень.
Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Оборудка стосувалася сертифікатів EUR.1. Цей документ отримують компанії, які експортують металобрухт до країн ЄС. Він підтверджує, що сировина дійсно походить з України. Такий сертифікат зменшує експортне мито зі 180 євро до 3 євро за тонну.
"Чимало підприємств, які не могли підтвердити походження сировини, надавали фіктивні документи, на підставі яких працівники митниці за винагороду оформлювали експортерам відповідний сертифікат", - йдеться у повідомленні.
За даними ДБР, за 2022-2023 роки через Волинську митницю так вивезли близько 45 тисяч тонн металобрухту. Державі завдано збитків на 350 млн грн.
Слідчі розпочали провадження за фактами зловживань службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).
Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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Но, как сказал МО на букву Р., Президент вызвал меня и сказал..
"Занимайся реформами дальше"
Не потрібні були. Б кредити мвф /грошей було б трошки більше
Тепер можно тільки здогадуваться які там прокрутили гроші
чому так можна цілу лекцію прочитати але краще нам усім говорити на тему ЯК РАЗ І НАЗАВЖДИ ЗДОЛАТИ КОРУПЦІЮ аніж переливати з пустого в порожнє ЯК ІМІТУВАТИ БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЮ ТА ДУРИТИ ЛЮДЕЙ 30 РОКІВ ПІДРЯД.
А слуги кучмы, януковича?
Спрсил у таможни - что изменилось с приходом юльки тимошенко?
Засмеялся...
говорит - сборы увеличились)))
Суд і до кінцінця життя заборона работи в держслужбі