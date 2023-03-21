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Через Волинську митницю незаконно вивозили металобрухт. Збитки - 350 млн грн, - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань викрило незаконні схеми експорту металобрухту, які завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Оборудка стосувалася сертифікатів EUR.1. Цей документ отримують компанії, які експортують металобрухт до країн ЄС. Він підтверджує, що сировина дійсно походить з України. Такий сертифікат зменшує експортне мито зі 180 євро до 3 євро за тонну.

"Чимало підприємств, які не могли підтвердити походження сировини, надавали фіктивні документи, на підставі яких працівники митниці за винагороду оформлювали експортерам відповідний сертифікат", - йдеться у повідомленні.

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За даними ДБР, за 2022-2023 роки через Волинську митницю так вивезли близько 45 тисяч тонн металобрухту. Державі завдано збитків на 350 млн грн.

Слідчі розпочали провадження за фактами зловживань службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також читайте: Реформа митниці планується вже цьогоріч, - Шмигаль

Автор: 

митниця (1872) металобрухт (413) ДБР (3488) Державна митна служба (640) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+8
Вся наша влада, чиновники, всі контролюючі органи роблять лише ЗБИТКИ.
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21.03.2023 09:03
+6
Так хтось був покараний чи тільки статті за крадіжку наведено?
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21.03.2023 09:01
+5
А що?Хтось ще зважає на такі повідомлення?Згадайте який шок був коли вилізли масштаби крадіжки гуманітарки в Запоріжжі?І що?Через "пів року" людина яка в ОПУ займалась розподілом гуманітарки а саме к.тимошенко,САМ,замість подання Прокуратури,пішов у відставку.А далі?А далі ТИ-ША.Так буде і в цьому випадку.
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21.03.2023 09:19
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Так хтось був покараний чи тільки статті за крадіжку наведено?
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21.03.2023 09:01 Відповісти
Когда называют сумму убытков-подразумевают шо хто то кого то кинул на эту сумму.
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21.03.2023 09:29 Відповісти
Як неочікувано.
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21.03.2023 09:02 Відповісти
Вся наша влада, чиновники, всі контролюючі органи роблять лише ЗБИТКИ.
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21.03.2023 09:03 Відповісти
Зараз кацапи навезли нам металобрухту дофіга.
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21.03.2023 09:12 Відповісти
Той металобрухт залитий українською кров'ю.
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21.03.2023 09:17 Відповісти
Любая схема воровства в военное время - бесспорный факт мародерства, который должен караться только одним. Расстрелом или отправкой на передовую, на разминирование и тд...
Но, как сказал МО на букву Р., Президент вызвал меня и сказал..
"Занимайся реформами дальше"
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22.03.2023 08:34 Відповісти
А що?Хтось ще зважає на такі повідомлення?Згадайте який шок був коли вилізли масштаби крадіжки гуманітарки в Запоріжжі?І що?Через "пів року" людина яка в ОПУ займалась розподілом гуманітарки а саме к.тимошенко,САМ,замість подання Прокуратури,пішов у відставку.А далі?А далі ТИ-ША.Так буде і в цьому випадку.
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21.03.2023 09:19 Відповісти
e= У воєнкомів до нього чогось питань нема...? Чого так?
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21.03.2023 09:56 Відповісти
оце маржа!!! 6000%!!! І хто ж це вигадав?
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21.03.2023 09:26 Відповісти
Якщо держава з початку взяла єкспорт металобрухту в сої руки
Не потрібні були. Б кредити мвф /грошей було б трошки більше
Тепер можно тільки здогадуваться які там прокрутили гроші
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21.03.2023 09:31 Відповісти
Не розумію звідки на сьогодні можна в Україну ввести металобрухт, навіщо потрібні ці сертифікати?
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21.03.2023 09:42 Відповісти
І що? Ніхто не відповість. Це ж Україна.
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21.03.2023 09:46 Відповісти
люди ніяк не хочуть визнати той факт що в уряді НЕМАЄ ЧЕСНИХ ЛЮДЕЙ ЗОВСІМ, ВСІ ХАБАРНИКИ.

чому так можна цілу лекцію прочитати але краще нам усім говорити на тему ЯК РАЗ І НАЗАВЖДИ ЗДОЛАТИ КОРУПЦІЮ аніж переливати з пустого в порожнє ЯК ІМІТУВАТИ БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЮ ТА ДУРИТИ ЛЮДЕЙ 30 РОКІВ ПІДРЯД.
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21.03.2023 10:42 Відповісти
Опять слуги Зеленского отличились в воровстве!! ну никак они не могут не красть!! Дворники и стряпухи в деле!!
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21.03.2023 10:51 Відповісти
А слуги кравчука так не делали?
А слуги кучмы, януковича?
Спрсил у таможни - что изменилось с приходом юльки тимошенко?
Засмеялся...
говорит - сборы увеличились)))
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22.03.2023 08:27 Відповісти
Ві всьо врьотє! Зеленскій дав інтерв'ю до 100 днів сидіння в кріслі презедента, де відповідно до сценарію заявив, що з контрабандою буде покінчено до кінця 2019 року. Тому не тре звиздіти, панове!
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21.03.2023 10:54 Відповісти
Государство, а чиновники и есть государство, само организовывает схемы воровства, потом устраивает спектакли с арестами "нечестных", которых само, за взятки, по хлебным местам и расставляло))
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22.03.2023 08:23 Відповісти
Немає відповідальності за злочіни
Суд і до кінцінця життя заборона работи в держслужбі
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06.04.2023 14:32 Відповісти
А звідки у 2022 році в Україні міг взятися брухт іноземного походження? Якщо хтось згадує російську бронетехніку, то це досить специфічна сировтна, її і наші комбінати не дуже беруть. Нині металобрухт не такий вже і ліквідний товар. Нагадує просто тупий наїзд на митницю.
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19.07.2023 21:31 Відповісти
 
 