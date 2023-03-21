Через Волинську митницю незаконно вивозили металобрухт. Збитки - 350 млн грн, - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань викрило незаконні схеми експорту металобрухту, які завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Оборудка стосувалася сертифікатів EUR.1. Цей документ отримують компанії, які експортують металобрухт до країн ЄС. Він підтверджує, що сировина дійсно походить з України. Такий сертифікат зменшує експортне мито зі 180 євро до 3 євро за тонну.

"Чимало підприємств, які не могли підтвердити походження сировини, надавали фіктивні документи, на підставі яких працівники митниці за винагороду оформлювали експортерам відповідний сертифікат", - йдеться у повідомленні.

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За даними ДБР, за 2022-2023 роки через Волинську митницю так вивезли близько 45 тисяч тонн металобрухту. Державі завдано збитків на 350 млн грн.

Слідчі розпочали провадження за фактами зловживань службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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