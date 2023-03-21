УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10733 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
979 3

Ворог обстріляв із артилерії та завдав ракетного удару по Авдіївці, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 2 поранено в Авдіївці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місто зазнало двох артобстрілів та ракетного удару - пошкоджено будинки на 4 вулицях, територію АКХЗ та харчове підприємство. Щонайменше 5 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді, зокрема, Ласточкине потрапило під артобстріл та ракетний удар. У Мар’їнській громаді відбуваються артобстріли в Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Георгіївці.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Бахмуті. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, дитсадок, газопровід і водопровід. У Соледарській громаді під обстрілами Васюківка і Роздолівка. Зафіксовано хаотичні обстріли Торецької та Часовоярської громад", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено дитсадок та будинки на двох вулицях, гучно було у Серебрянці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцева влада закликає жителів Авдіївки евакуюватися

Ворог обстріляв із артилерії та завдав ракетного удару по Авдіївці, - ОВА 01
Ворог обстріляв із артилерії та завдав ракетного удару по Авдіївці, - ОВА 02
Ворог обстріляв із артилерії та завдав ракетного удару по Авдіївці, - ОВА 03
Ворог обстріляв із артилерії та завдав ракетного удару по Авдіївці, - ОВА 04
Ворог обстріляв із артилерії та завдав ракетного удару по Авдіївці, - ОВА 05
Ворог обстріляв із артилерії та завдав ракетного удару по Авдіївці, - ОВА 06

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ворог заніс хабара в ОПу.

tZE inform
@tZEinform
·
15 год
Стала зрозуміла причина візиту делегації УПЦ (МП) до ОПУ. Керівництво УПЦ (МП) потрапило в геть дурну ситуацію - вона передала "благодійний внесок на ЗСУ" якійсь посадовій особі, під гарантії відміни рішення про передачу Лаври.
показати весь коментар
21.03.2023 09:05 Відповісти
Батюшок кинули на бабло?
показати весь коментар
21.03.2023 09:19 Відповісти
лохотронщиків розлохотронили
показати весь коментар
21.03.2023 10:27 Відповісти
 
 