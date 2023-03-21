Ворог обстріляв із артилерії та завдав ракетного удару по Авдіївці, - ОВА. ФОТОрепортаж
На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 2 поранено в Авдіївці.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, місто зазнало двох артобстрілів та ракетного удару - пошкоджено будинки на 4 вулицях, територію АКХЗ та харчове підприємство. Щонайменше 5 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді, зокрема, Ласточкине потрапило під артобстріл та ракетний удар. У Мар’їнській громаді відбуваються артобстріли в Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Георгіївці.
"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Бахмуті. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, дитсадок, газопровід і водопровід. У Соледарській громаді під обстрілами Васюківка і Роздолівка. Зафіксовано хаотичні обстріли Торецької та Часовоярської громад", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено дитсадок та будинки на двох вулицях, гучно було у Серебрянці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
tZE inform
@tZEinform
·
15 год
Стала зрозуміла причина візиту делегації УПЦ (МП) до ОПУ. Керівництво УПЦ (МП) потрапило в геть дурну ситуацію - вона передала "благодійний внесок на ЗСУ" якійсь посадовій особі, під гарантії відміни рішення про передачу Лаври.