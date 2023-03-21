УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10733 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
4 669 14

Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двох інформаторів російських спецслужб викрито в Одесі. Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що чоловіків цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем ППО ЗСУ

Отримані відомості російські окупанти планували використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.

Контррозвідники СБУ вчасно викрили зловмисників та затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору.

"За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких – працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України. У поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих", - йдеться в повідомленні.

Чоловіки зв'язувалися з окупантами через месенджери. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Читайте: Агента ФСБ, який збирав розвіддані про нові підрозділи Сил оборони, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ 01
Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ 02
Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ 03
Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ 04
Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ 05
Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ 06
Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ 07
Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ 08
Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ 09
Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ 10

Автор: 

Одеса (5451) СБУ (12809) шпигунство (990)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
на гіляку запроданців !!!
показати весь коментар
21.03.2023 10:09
+8
знову Одеса....ще не раз почуємо за "рускій мір"
показати весь коментар
21.03.2023 10:10
+7
Те що в нас ще є такі особи вина влада яка не ініціює відповідні жорсткі закони і судові рішення. Влада спить а в Україні ВІЙНА. І ЗАКОНИ ПОТРІБНО ВІДПОВІДНІ. КОЛОБОРАНТАМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПІНІ ВИНИ ВІД 15 РОКІВ І ПОЗБАВЛЕННЯ В ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВАХ, КОРИГУВАЛЬНИКАМ І ЗРАДНИКАМ ДОВІЧНЕ І СМЕРТНИЙ ВИРОК. ПО ІНШОМУ НЕМОЖЛИВО ПІД ЧАС ВІЙНИ. ЛЮДИ ГИНУТЬ ВІД ДІЙ ЦІЄЇ СВОЛОТИ. ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ ПІД ЗАГРОЗОЮ.
показати весь коментар
21.03.2023 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на гіляку запроданців !!!
показати весь коментар
21.03.2023 10:09 Відповісти
знову Одеса....ще не раз почуємо за "рускій мір"
показати весь коментар
21.03.2023 10:10 Відповісти
ось вам Одеса https://www.youtube.com/watch?v=WaLgI19n4o4 Вон із Адєси бандєровскіє бєси
показати весь коментар
21.03.2023 10:15 Відповісти
В США давно не використовують смертну кару: треба попросити б/у газові камери та електричні стільці!
Нам таке знадобиться.
показати весь коментар
21.03.2023 10:16 Відповісти
В США смертна кара є і використувується , тільки в деяких штатах !
показати весь коментар
21.03.2023 11:59 Відповісти
Те що в нас ще є такі особи вина влада яка не ініціює відповідні жорсткі закони і судові рішення. Влада спить а в Україні ВІЙНА. І ЗАКОНИ ПОТРІБНО ВІДПОВІДНІ. КОЛОБОРАНТАМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПІНІ ВИНИ ВІД 15 РОКІВ І ПОЗБАВЛЕННЯ В ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВАХ, КОРИГУВАЛЬНИКАМ І ЗРАДНИКАМ ДОВІЧНЕ І СМЕРТНИЙ ВИРОК. ПО ІНШОМУ НЕМОЖЛИВО ПІД ЧАС ВІЙНИ. ЛЮДИ ГИНУТЬ ВІД ДІЙ ЦІЄЇ СВОЛОТИ. ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ ПІД ЗАГРОЗОЮ.
показати весь коментар
21.03.2023 10:18 Відповісти
Це як би меньше було кротів в ОПі й президент Патріот.
показати весь коментар
21.03.2023 10:41 Відповісти
У Одесі таких є трохи.... відсотків 2-5% ватних ує#анів.
показати весь коментар
21.03.2023 10:40 Відповісти
К стенке мразей.
показати весь коментар
21.03.2023 10:53 Відповісти
Всіх прокацапських гнид потрібно прослуховувати та встановити нагляд, це потенційні зрадники і колаборанти...
показати весь коментар
21.03.2023 11:01 Відповісти
Розстрілювати таку мразоту потрібно , а не панькатися з ними 😡
показати весь коментар
21.03.2023 12:01 Відповісти
"Это Америка запускает ракеты": в Одессе таксист отказался выключить российские песни и рассказал о "нацистах" в Украине.(Obozrevatel.com)
показати весь коментар
21.03.2023 13:15 Відповісти
Де профілактична робота сбу? Ватних виродків треба ставити на облік-і вирахувати їх всіх дуже легко,бо вони навіть зараз не ховаються.
показати весь коментар
21.03.2023 14:10 Відповісти
 
 