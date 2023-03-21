Повідомлено про підозру у держзраді колишньому "беркутівцю", який очолив спецзагін окупантів у захопленому Криму, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру полку міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України в АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, після захоплення півострова він обійняв посаду командира так званого російського спеціального загону швидкого реагування "Собр".

Він активно допомагав окупантам утверджувати псевдовладу РФ на території України.

"У складі незаконно утвореного РФ "міністерства внутрішніх справ по республіці Крим" він серед іншого брав участь у силовому затриманні та обшуках у патріотично налаштованих українців. Після повномасштабного збройного конфлікту РФ проти України сприяв проведенню підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави", - йдеться у повідомленні.

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За даними ДБР, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає покарання до довічного ув’язнення.

"Одразу після звільнення Збройними Силами України території АР Крим та міста Севастополя підозрюваного буде затримано та забезпечено невідворотність відповідальності за вчинення державної зради, яка не має строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", - додають у ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.