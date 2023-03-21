Минулої доби морпіхи знищили 35 окупантів, міномет та сховище з боєприпасами ворога. ІНФОГРАФІКА
Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
Як зазначається, минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 35 окупантів, 1 міномет та одне сховище з боєприпасами.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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за гарну роботу ‼️
Героям слава!!!
Скрепи, однако… Пахан від РПЦ МП… благословив *****!!