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Новини Фото Війна
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Минулої доби морпіхи знищили 35 окупантів, міномет та сховище з боєприпасами ворога. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 35 окупантів, 1 міномет та одне сховище з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили понад 20 окупантів та ворожу танкову гармату. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби морпіхи знищили 35 окупантів, міномет та сховище з боєприпасами ворога 01

Автор: 

армія рф (17346) ВМС (1382) знищення (7221) техніка (1826) втрати (4395)


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Морпіхам щира подяка 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
за гарну роботу ‼️
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21.03.2023 11:21 Відповісти
В Сети появилось уже много мемов, посвященных их встрече, но самым популярным стал тот, на котором Путин упал в ноги китайскому лидеру, пишет https://glavred.info/world/i-eto-on-ne-ruku-celuet-v-seti-hohochut-nad-poklonom-putina-v-nogi-si-czinpinya-10457783.html glavred.info . Пользователи сети отметили, что фото хоть и сделано при помощи фотошопа, но полностью раскрыло весь смысл их встречи
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21.03.2023 11:26 Відповісти
Цьомав в пупок?
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21.03.2023 11:33 Відповісти
а фули ,это же желтый хаспадин
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21.03.2023 12:34 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.03.2023 12:10 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.03.2023 13:05 Відповісти
Картина Зеленскага В «Свати. Цалавание ізгоєм мацковським, ікони Китайской від рахамії»!!!
Скрепи, однако… Пахан від РПЦ МП… благословив *****!!
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21.03.2023 14:13 Відповісти
 
 