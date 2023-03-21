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Новини Фото Війна
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Затримано ворожу інформаторку, яка "полювала" за складами з боєприпасами ЗСУ на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб під час стабілізаційних заходів на визволених територіях Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони в Куп’янському районі.

"Насамперед агресора цікавили локації зберігання військової техніки, зброї та боєприпасів ЗСУ на прифронтових територіях регіону. Розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, російська спецслужба залучила жінку до негласної співпраці через її чоловіка, який перебуває на території країни-агресора.

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Затримано ворожу інформаторку, яка полювала за складами з боєприпасами ЗСУ на Харківщині, - СБУ 01

Для збору даних зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала військові об’єкти. Отримані відомості надсилала до РФ через месенджери.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Заходи проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Автор: 

обстріл (28435) СБУ (12809) Харківщина (6054) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+20
подивіться на це уйобіще - ну бидло бидлом.. Я не хочу годувати цю гидоту десять років. Я ХОЧУ ЩОБ ЦЯ ПАДЛА ВИСІЛА НА СТОВПІ !
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21.03.2023 14:18
+13
З неї УЖЕ толку НЕБУДЕ !!!
Не утримуйте її від прикрого самогубства за загибель, через неї, Українців!!!
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21.03.2023 14:20
+13
и снова замыленная морда, страна должна знать своих хероев и видить их хари !
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21.03.2023 14:27
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подивіться на це уйобіще - ну бидло бидлом.. Я не хочу годувати цю гидоту десять років. Я ХОЧУ ЩОБ ЦЯ ПАДЛА ВИСІЛА НА СТОВПІ !
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21.03.2023 14:18 Відповісти
стули пельку. Завдяки жадібністі цієї потвори загинуло багато захисників, яким Українці допомагають, на відміну від таких як вона і ти.
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21.03.2023 14:27 Відповісти
Повісити курву продажну і акрити справу негаючи часу на цю наволоч😠
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21.03.2023 14:19 Відповісти
З неї УЖЕ толку НЕБУДЕ !!!
Не утримуйте її від прикрого самогубства за загибель, через неї, Українців!!!
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21.03.2023 14:20 Відповісти
Запінити монтажною піною,як мріє кацапня
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21.03.2023 14:22 Відповісти
и снова замыленная морда, страна должна знать своих хероев и видить их хари !
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21.03.2023 14:27 Відповісти
У нас лише циганів і "воров_в_законє" обличчя показують без судових ухвал. А колаборантам навіть після судових вироків обличчя розмивають.
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21.03.2023 16:49 Відповісти
Коли вже задіють закони воєнного часу??? Для чого бережуть це біосміття? Для виборів?
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21.03.2023 14:27 Відповісти
Можливо, кудись послом поїде.
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21.03.2023 14:38 Відповісти
Інколи військові самі "допомагають" таким інформаторам. От у нас їх дуже вдало розмістили і ніхто б не здогадався, про їх присутність, але маючи два виходи з території (один на безлюдну дорогу де нікого немає, а інший на проїзджу частину, де постійний рух) вони саме біля людної дороги вивісили прапори, начепили на ворота (якими можна не користуватися) колючий дріт і виходять біля них на перекур. Кожен, хто їде повз, одразу розуміє, що там розміщені військові.
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21.03.2023 14:47 Відповісти
кацапское отродие
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21.03.2023 14:51 Відповісти
Треба дезу робити..виставити військових ..понаставляти ящиків..ше шось..позавішувати..іхай собі впевнено луплять по якомусь сараю закинутому..а через цю піздоту ..то вкидувати...хайдумають що все успішно і витрачають бк..від такого суцільні плюси.
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21.03.2023 15:03 Відповісти
ЧВП..., чемодан, вокзал, параша і хай їх путлер годує!
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21.03.2023 15:04 Відповісти
Піймали а тепер і відпустять. І потім ми запитуєм чому ракети чи безпілотники вразили об'єкти?! Тому що не боримось з коригувальниками. В раз у раз вже майже рік повторюється історією коригуванням. А влада бездіяльна законів відповідних жорстоких немає, терміни смішні , під заставу відпускають...ВЛАДО ПРОСНИСЬ, В КРАЇНІ ВІЙНА, ВІД ДІЙ ТАКИХ ГНИД ГИНУТЬ ЛЮДИ А ВИ НІЧОГО НЕ РОБИТЕ. КОРИГУВАЛЬНИКІВ ТРЕБА ЗНИЩУВАТИ, ІНШОГО НЕ ДАНО. ВІДПОВІДНІ ЗАКОНИ ТРЕБА І СУДИ. ТАКИХ ПОКИДЬКІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ ПОВИНЕН СУДИТИ ВІЙСЬКОВИЙ ТРИБУНАЛ ПО УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ.
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21.03.2023 15:25 Відповісти
замальовування мордяки допомогає ворогу бо люди, які бачили ворожого агента за роботою не зможуть повідомити СБУ з ким вони бачили його бо мордяка замальована.
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21.03.2023 15:50 Відповісти
Якщо ця шльондра бажала знати де зброя, то хай сапери під час підриву протитанкових мін посадять її на ту зброю. Як взлетить, то й побачить.
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21.03.2023 16:18 Відповісти
Даже не в кайданках. Стоїть руки в карманах піз.д.у чеше.
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21.03.2023 18:47 Відповісти
 
 