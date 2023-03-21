У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Оголошення про набір на контрактну службу публікують в соцмережах у пабліках російських міст, селищ, РАГСів, бібліотек та дитячих спортивних шкіл.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання Baza.
В оголошеннях тим, хто зголоситься вбивати українців, обіцяють високу зарплатню, соціальні гарантії та пільги.
За даними видання, чиновників просять посилити агітацію. Приміром, 17 березня в Московській області відбулося спеціально присвячене цьому засідання.
"Судячи з соцмереж, такі наради відбулися не тільки у Підмосков’ї", - пише Baza.
Топ коментарі
+5 Птн Пнх #550862
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+4 Sophia-Maria Duglass #550966
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+3 Garry Grant
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інша справа - служити в країні - яка тебе кине мясом на нею окуповані території , а дальше ... ні честі , ні грошей ...