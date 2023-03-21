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Новини Фото Війна
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У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Оголошення про набір на контрактну службу публікують в соцмережах у пабліках російських міст, селищ, РАГСів, бібліотек та дитячих спортивних шкіл.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання Baza.

В оголошеннях тим, хто зголоситься вбивати українців, обіцяють високу зарплатню, соціальні гарантії та пільги.

За даними видання, чиновників просять посилити агітацію. Приміром, 17 березня в Московській області відбулося спеціально присвячене цьому засідання.

Також читайте: На Львівщині викрито ворожого інтернет-агітатора, який закликав до змін державного кордону України та пропагував наративи РФ, - СБУ . ФОТОрепортаж

"Судячи з соцмереж, такі наради відбулися не тільки у Підмосков’ї", - пише Baza.

У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ 01
У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ 02
У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ 03
У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ 04
У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ 05
У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ 06
У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ 07
У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ 08
У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ 09
У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ 10

Автор: 

агітація (201) армія рф (17346) пропаганда (2801) росія (65129)


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Топ коментарі
+5
Які бридкі пики - і для показушного плакату нормальної не знайшлося. Навіть у масках видно очі п0кидька
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21.03.2023 14:52
+4
Ось посилая беспилотники зі снарядами , бросати одночасно листівки з правдою про кількість дохлих орків . Щоб усі тікали від армії
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21.03.2023 14:46
+3
Так много объявлений,а по итогу лишь деревянный крест и табличка. И то,если повезёт.
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21.03.2023 14:54
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Ось посилая беспилотники зі снарядами , бросати одночасно листівки з правдою про кількість дохлих орків . Щоб усі тікали від армії
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21.03.2023 14:46 Відповісти
Таких людей как вы которые верят что написано на листовках не так много, из за этого они такое и не делают!
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21.03.2023 15:03 Відповісти
КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ
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22.03.2023 04:37 Відповісти
Які бридкі пики - і для показушного плакату нормальної не знайшлося. Навіть у масках видно очі п0кидька
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21.03.2023 14:52 Відповісти
Так много объявлений,а по итогу лишь деревянный крест и табличка. И то,если повезёт.
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21.03.2023 14:54 Відповісти
це що фотожаби тижня?))))
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21.03.2023 14:55 Відповісти
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21.03.2023 14:56 Відповісти
Лозунг дещо закороткий. Краще: "Мойо дєло... вєрнуцца домой в пакєтє".
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21.03.2023 14:57 Відповісти
Підуть... Дебілів там багато...
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21.03.2023 14:57 Відповісти
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21.03.2023 15:07 Відповісти
одна справа - служити по контракту , роками проходити навчання та полігони і бути готовим захистити свою Батьківщину ! (при тому накормленим + гроші ...)
інша справа - служити в країні - яка тебе кине мясом на нею окуповані території , а дальше ... ні честі , ні грошей ...
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21.03.2023 15:08 Відповісти
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21.03.2023 16:37 Відповісти
"наше дело бравоє - ето ***** мнение , все поедем в Украину - станем удобрением"
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21.03.2023 17:44 Відповісти
НАСТОЯЩАЯ РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ УБИЙЦ
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22.03.2023 04:39 Відповісти
 
 