У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Оголошення про набір на контрактну службу публікують в соцмережах у пабліках російських міст, селищ, РАГСів, бібліотек та дитячих спортивних шкіл.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання Baza.

В оголошеннях тим, хто зголоситься вбивати українців, обіцяють високу зарплатню, соціальні гарантії та пільги.

За даними видання, чиновників просять посилити агітацію. Приміром, 17 березня в Московській області відбулося спеціально присвячене цьому засідання.

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"Судячи з соцмереж, такі наради відбулися не тільки у Підмосков’ї", - пише Baza.



















