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Новини Фото Війна
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Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті захисників України, які загинули під час оборони та звільнення від російських окупантів села Мощун на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави віддав шану загиблим захисникам України біля пам’ятного знака "Янголам перемоги" в Мощуні.

Зеленський наголосив, що український народ упродовж століть у різних битвах своєю звитягою доводив право називатися незламним народом незламної країни.

На переконання президента, битва за Мощун стала одним із переломних моментів в історії сучасної України.

"Я разом з усіма вами сьогодні тут, де рік тому відбувалися події такого масштабу й такого значення. Це битва за Мощун - невелике село, яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей. Ваших великих рідних і близьких. Невелике село біля Києва, що стало його великим щитом", - констатував глава держави.

Як зазначив Президент, більш як два тижні поспіль у безупинних і важких боях українські воїни стримували тут ворожу навалу та знищували елітні підрозділи десантних військ РФ, морської піхоти.

"Окупанти тричі намагалися здійснити тут переправу основних сил і прорватися на Київ. Наші бійці тричі не давали цього зробити. І зрештою відтіснили ворога та змусили його відступити. Втримавши Мощун, ми захистили столицю. Не впали. Вистояв Київ, а з ним – і вся Україна", - наголосив Зеленський.

На переконання президента, розгром російського угруповання, що наступало, в Мощуні став одним із поворотних моментів боротьби України за свою свободу й початком кінця ворога. А 21 березня 2022 року - важливий день, який додав нам віри й сили, день, коли ми почали звільнення своїх земель, почали гнати загарбників з України.

Глава держави зауважив, що рік тому наша країна не мала сучасних протиракетних систем, танків, але мала найголовнішу зброю - єдність мільйонів українців та їхню готовність захищати свій дім і свою державу.

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Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 01
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 02
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 03
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 04
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 05
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 06
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 07
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 08
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 09
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 10
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 11
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 12
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 13
Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський 14

Зеленський нагадав, що після переможної битви за Мощун було звільнено низку інших населених пунктів України: Макарів, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Ворзель, Бучу, Городню, Ягідне, Тростянець, Охтирку. 2 квітня від окупантів повністю визволили Київщину й Чернігівщину, а 4 квітня - Житомирщину та Сумщину.

"Усе це заряджало на подальшу боротьбу й повернення нашого прапора всюди: у Куп’янськ, Балаклію, Ізюм, Херсон. І після півночі - успішне звільнення рідної землі на півдні. Щоб далі - на сході. Далі - у Криму. До повної деокупації нашої суверенної території. До нашої повної перемоги", - наголосив він.

Глава держави висловив подяку захисникам і захисницям та всім, хто допоміг звільнити українські землі.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто зробив можливим визволення Київщини та інших українських територій ціною власного життя.

"Всі ми й далі боремося пліч-о-пліч. Заради спільної мети. І всі ми обов’язково звільнимо нашу державу, звільнимо нашу Україну до останнього міста, до останнього села, останньої хати, останнього метра нашої землі й вигнання з неї останнього ворожого солдата, що стане першим днем миру й нашої перемоги. Дякую всім, хто її творить, дякую кожному й кожній, хто її наближає. Усім тим, хто зараз тут, і всім тим, хто зараз на фронті, хто живий і хто назавжди в нашій пам’яті", - сказав Зеленський.

Президент ознайомився з проектом меморіального комплексу на місці боїв у селі Мощун. Цей комплекс має стати частиною меморіального маршруту "Битва за Київ".

Володимир Зеленський також вручив державні нагороди.

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Так, Глава держави передав ордени "Золота Зірка" Герою України майору Олександру Корнійчуку та дружині загиблого майора В’ячеслава Ходаківського, який був удостоєний звання Героя України посмертно.

Льотчик В’ячеслав Ходаківський та штурман Олександр Корнійчук із початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України здійснювали бойові вильоти з метою знищення живої сили й техніки противника. Екіпаж виконував складні бойові завдання, адже був одним із найдосвідченіших.

21 березня 2022 року, під час знищення техніки противника літак В’ячеслава Ходаківського та Олександра Корнійчука Су-24М був обстріляний із ворожих ЗРК та ПЗРК. Екіпаж вжив усіх заходів для відведення борта від населеного пункту й після цього ухвалив рішення аварійно покинути літак. Штурману вдалося катапультуватися й вижити, а льотчику забракло висоти.

Президент також вручив ордени й медалі військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Київська область (4018) деокупація (950)


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Топ коментарі
+21
Особливо вовочка захищав... Всі , абсолютно ВСІ його дії перед війною вели до нашої поразки.
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21.03.2023 15:06
+17
Єрмак , що там робить? Розповідає , що не було ніякого Вагнергейту і хто розміновував Чонгар не в курсі , як і те навіщо збудували дорогу в Чорнобильській зоні ,якою до Мощуна колонами добиралась русня ?
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21.03.2023 15:08
+15
"Бліцкриг російських військ був зупинений на Банковій"
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21.03.2023 15:24
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Особливо вовочка захищав... Всі , абсолютно ВСІ його дії перед війною вели до нашої поразки.
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21.03.2023 15:06 Відповісти
не совсем все

Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего ВСУ вместо Хомчака - пресс-секретарь Зеленского
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21.03.2023 15:19 Відповісти
Тільки влітку 2021. О... тож саме тоді і стало відомо про наступ. Можливо Хрумчак спеціально втік з посади, бо знав. Він відомий своїми втечами. Спочатку невдачами, а потім і втечами.
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21.03.2023 15:31 Відповісти
зашевелились когда поняли что оманские договорняки `все` друго дело что до этого уже успели поставить раша агентов по всем постам
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21.03.2023 19:07 Відповісти
"Бліцкриг російських військ був зупинений на Банковій"
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21.03.2023 15:24 Відповісти
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21.03.2023 18:33 Відповісти
Єрмак , що там робить? Розповідає , що не було ніякого Вагнергейту і хто розміновував Чонгар не в курсі , як і те навіщо збудували дорогу в Чорнобильській зоні ,якою до Мощуна колонами добиралась русня ?
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21.03.2023 15:08 Відповісти
І про Жуляни забув. Забув хто захистив його сраку. Ще й судили Кривоноса. І Марченко судили.
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21.03.2023 16:03 Відповісти
ага , мы пахали .............
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21.03.2023 15:09 Відповісти
от вони тоді обісрались - і зброю бери хто може...і податки зменшимо і машини заганяй і мусора на дорогах людей не кошмарили
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21.03.2023 15:11 Відповісти
Аби не зелена гнида то мабуть все б пропало
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21.03.2023 15:12 Відповісти
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...

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21.03.2023 15:14 Відповісти
Хіба він не зрадник після цього ? А він зраджує кожен день !
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21.03.2023 21:06 Відповісти
Когда Оно говорит "МЫ", на ум приходит поговорка, - МЫ ПАХАЛИ, Я и трактор.
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21.03.2023 15:24 Відповісти
Взагалі-то тупа совкова поговорка, тому що трактор сам по собі не паше, на ньому паше тракторист.
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21.03.2023 15:39 Відповісти
Ну хорошо, хорошо, тогда вот так:

Трактор в поле тягне плуга - то Зеленського заслуга.
Хтось насрав у тебе в хаті - Порошенко вінуватий!
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21.03.2023 15:42 Відповісти
Це натяк на "тракториста" ЗЕ?

Що він робив для захисту столиці до вторгнення і в перші дні, тижні широкомасштабного нападу рашистів, які за його твердженням не мали напасти?
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21.03.2023 15:43 Відповісти
Возникает ощущение, что успехи первых месяцев были благодаря и тому, что кацапская агентура выполнив предыдущие указания дожидалась результатов и в хаосе первых дней не могла влиять на ход событий. Когда война перешла в позиционную, возможно, те люди, которые снимали подразделения со стратегических направлений до начала войны, снова оказались при деле. Я не слышал, чтобы озвучили причину, или аргументы, и фамилию того, кто приказал оставить Гостомель, к примеру, без защиты. А сегодня мы восхищаемся подвигом Александра Мациевского, хотя фактов когда тероборону отправляли размещаться на позициях уже занятых врагом, более чем достаточно, как и других подобного рода.
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21.03.2023 15:27 Відповісти
В Мощуні не залишилось вцілілих будинків. Всі розбомблена. Багато мирних загинуло,хто не встиг виїхати. Бідні люди,що вони пережили ((( Якби наші герої не втримали орків в цьому селі,далі вони б вже були з танками і градами на Оболоні і Академмістечку.
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21.03.2023 15:32 Відповісти
Всупереч захистили. Всупереч твоїм шашликам і відведенням військ, Віслюче.
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21.03.2023 15:33 Відповісти
Так, Київ вистояв...
А що трапилось на Чонгарі?
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21.03.2023 15:35 Відповісти
Побєдун зашторний.

ЗЄ тілтки но відбив десант підводної кінноти на Банковій, тільки деокупував Київ, а вже треба за Мощун битися...

Якщо б не цей неголенийй хлопчик - ******* був би ЗСУ. 😁
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21.03.2023 15:36 Відповісти
На фронті загинув партієць "Європейської Солідарності" з Вінниччини, учасник Революції Гідності, громадський активіст Олександр Петлінський.

10 березня 2023 року при виконанні бойових завдань із захисту Бахмута отримав важкі поранення. 12 березня серце Героя зупинилось.

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21.03.2023 15:39 Відповісти
Де воюють хєроїчні партійці Зеленського?
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21.03.2023 15:40 Відповісти
треба знати героїв поiменно. в окопах Монако, на пляжах туреччини, штурмують виннi погреби в Буковелi..
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21.03.2023 15:53 Відповісти
"бить связанных" у зебилов получается лучше всего
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21.03.2023 15:50 Відповісти
А втримавши Чонгар, хоч на місяць, щоб ми врятували?
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21.03.2023 16:29 Відповісти
Бомжара а не президент.Противно смотреть.
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21.03.2023 16:48 Відповісти
не 'ми', а бійці, які безпосередньо брали участь в боях
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21.03.2023 17:55 Відповісти
velykyi zaxystnyk......tfu !!!
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21.03.2023 18:37 Відповісти
 
 