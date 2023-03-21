До руху опору "Жовта стрічка" долучилися десятки активістів з Мелітополя. ФОТОрепортаж

Учасники опору створюють проукраїнські листівки, поширюють українську символіку, знак "Ї" та пісочний годинник - як знак того, що час окупантів спливає.

Про це повідомляють в телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш спротив - це постійна протидія окупаційній владі, ми власноруч створюємо листівки, демонструємо українську символіку, поширюємо знак Ї та пісочний годинник, що символізує наближення визволення Мелітополя із рашиської окупації", - йдеться у повідомленні.

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Також активісти "Жовтої стрічки" розповсюджують плакати з поясненнями того, чим небезпечне набуття громадянства Росії. Детально з інформацією про паспорти РФ можна ознайомитися тут.

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Стати частиною руху можна, сфотографувавши на окупованій території проукраїнський плакат, графіті чи синьо-жовту стрічку та надіславши їх через чат-бот "Разом".