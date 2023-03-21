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До руху опору "Жовта стрічка" долучилися десятки активістів з Мелітополя. ФОТОрепортаж

Учасники опору створюють проукраїнські листівки, поширюють українську символіку, знак "Ї" та пісочний годинник - як знак того, що час окупантів спливає.

Про це повідомляють в телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш спротив - це постійна протидія окупаційній владі, ми власноруч створюємо листівки, демонструємо українську символіку, поширюємо знак Ї та пісочний годинник, що символізує наближення визволення Мелітополя із рашиської окупації", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Пожежа в будівлі ФСБ в Ростові: російські партизани взяли на себе відповідальність

До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 01
До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 02
До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 03
До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 04
До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 05
До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 06
До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 07
До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 08

Також активісти "Жовтої стрічки" розповсюджують плакати з поясненнями того, чим небезпечне набуття громадянства Росії. Детально з інформацією про паспорти РФ можна ознайомитися тут.

Також читайте: На окупованій Луганщині росіяни вдаються до провокацій, щоб розшукати партизан, - ОВА

До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 09
До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 10
До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 11
До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 12
До руху опору Жовта стрічка долучилися десятки активістів з Мелітополя 13

Стати частиною руху можна, сфотографувавши на окупованій території проукраїнський плакат, графіті чи синьо-жовту стрічку та надіславши їх через чат-бот "Разом".

Автор: 

Мелітополь (770) партизани (192)


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все понимают, что только листовки и можно клеить при таком режиме, иначе посадят или убьют. Они тренировались веками.
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21.03.2023 15:24 Відповісти
так и не только листовки , там и бавовны хватает .
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21.03.2023 17:09 Відповісти
Бережіть себе. І Бог у поміч
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21.03.2023 15:50 Відповісти
 
 