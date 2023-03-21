Дружина ліквідованого російського садиста Мангушева розповіла як вони знайшли череп захисника Азовсталі, який потім публічно демонстрували

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував уривок інтерв’ю вдови російського терориста Ігоря Мангушева, яка відверто зізнається, що він дійсно взяв череп загиблого захисника Азовсталі для його публічної демонстрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі, з посиланням на російські ресурси.

Бутусов зазначив: "Дружина російського військовослужбовця, капітана Ігоря Мангушева, якого було вбито кулею в голову в лютому 2023-го під Стахановим, розповіла, за яких обставин Мангушев забрав із собою голову загиблого українського захисника "Азовсталі", і навіщо він знущався з пам'яті загиблого, покази своєму публічному виступі.

Цей фрагмент інтерв'ю показує, наскільки психічно нездорові росіяни, які воюють проти України, для них смерть це привід для зубоскальства, вони збирають фрагменти тіл загиблих для свого піару, точно повторюючи поведінку нацистів, які фотографувалися і знімалися з трупами своїх жертв під час Другої світової війни.

Чергове інтерв'ю для Гааги, яке демонструє психічну антиукраїнську патологію, яку виховує режим Путіна в РФ. Мангушев після поранення ще чотири дні прожив у страшних муках із кулею у своєму черепі".

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Як відомо, у липні 2022 року в інтернеті з'явилося відео, на якому Мангушев, виступаючи перед аудиторією окупантів, демонструє череп. Сам неонацист стверджував, що це - череп військового ЗСУ з "Азовсталі".

4 лютого 2023 року стало відомо, що Мангушеву прострелили голову.

Нелюдь мучився 4 доби і сконав 8 лютого.