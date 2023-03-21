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Дружина ліквідованого російського садиста Мангушева розповіла як вони знайшли череп захисника Азовсталі, який потім публічно демонстрували

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував уривок інтерв’ю вдови російського терориста Ігоря Мангушева, яка відверто зізнається, що він дійсно взяв череп загиблого захисника Азовсталі для його публічної демонстрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі, з посиланням на російські ресурси. 

Бутусов зазначив: "Дружина російського військовослужбовця, капітана Ігоря Мангушева, якого було вбито кулею в голову в лютому 2023-го під Стахановим, розповіла, за яких обставин Мангушев забрав із собою голову загиблого українського захисника "Азовсталі", і навіщо він знущався з пам'яті загиблого, покази своєму публічному виступі.

Цей фрагмент інтерв'ю показує, наскільки психічно нездорові росіяни, які воюють проти України, для них смерть це привід для зубоскальства, вони збирають фрагменти тіл загиблих для свого піару, точно повторюючи поведінку нацистів, які фотографувалися і знімалися з трупами своїх жертв під час Другої світової війни.

Чергове інтерв'ю для Гааги, яке демонструє психічну антиукраїнську патологію, яку виховує режим Путіна в РФ. Мангушев після поранення ще чотири дні прожив у страшних муках із кулею у своєму черепі".

Дивіться на Цензор.НЕТ -  В Росії пропагандист Мангушев вийшов на сцену з черепом нібито захисника "Азовсталі". ВIДЕО 18+

Дружина ліквідованого російського садиста Мангушева розповіла як вони знайшли череп захисника Азовсталі, який потім публічно демонстрували 01

Як відомо, у липні 2022 року в інтернеті з'явилося відео, на якому Мангушев, виступаючи перед аудиторією окупантів, демонструє череп. Сам неонацист стверджував, що це - череп військового ЗСУ з "Азовсталі".

4 лютого 2023 року стало відомо, що Мангушеву прострелили голову.

Нелюдь мучився 4 доби і сконав 8 лютого.

Автор: 

тероризм (2866) Бутусов Юрій (3589) рашизм (58) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+46
Сподіваюсь, що самка - прихильниця прогулянок серед тіл загиблих, теж отримає кулю в голову.
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21.03.2023 18:23
+34
все таки настоящий. вот ублюдки
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21.03.2023 18:20
+34
Гори в аду пдр руснявый. Скоро и кацапке звезда настанет. Вам не жить, уроды
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21.03.2023 18:21
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все таки настоящий. вот ублюдки
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21.03.2023 18:20 Відповісти
вони звичайна русня. ублюдки це ті хто свідомо прилаштував декілька тисяч наших в оточення у Маріуполі!!
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21.03.2023 18:39 Відповісти
да не как в одном кинофильме Их венчали не в Церкви а в Аду за мужем скучает стремится с ним на встречу...
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21.03.2023 18:40 Відповісти
Зато, потом из черепа этого отброса вылетели ̶м̶о̶з̶г̶и̶ остатки какого-то серого вещества...
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21.03.2023 19:13 Відповісти
Гори в аду пдр руснявый. Скоро и кацапке звезда настанет. Вам не жить, уроды
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21.03.2023 18:21 Відповісти
Сподіваюсь, що самка - прихильниця прогулянок серед тіл загиблих, теж отримає кулю в голову.
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21.03.2023 18:23 Відповісти
Кулі у голову, не буде! Тому що її у свиносучки її немає. =((= Але у пристрої для їжі, я впевнений, БУДЕ!
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21.03.2023 18:57 Відповісти
Як і збирачі скальпів - недалеко від людоїдів пішли. Сліпий завулок (тупик) еволюції.
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21.03.2023 18:24 Відповісти
Все закончилось как следует, поэтому пускай эта самка не ноет. А закончилось шикарно, Выстрелом в затылок, в череп, судя по всему от своих же. Все так и должно быть в этом мире твари.

Земля бетоном ублюдку.
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21.03.2023 18:25 Відповісти
І ніякого скандалу, обійшлося.
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21.03.2023 18:32 Відповісти
Про таке має знати весь світ щоб ні в кого не було ілюзій що до росіян.
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21.03.2023 18:26 Відповісти
За такой короткий срок не мог остаться череп
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21.03.2023 18:28 Відповісти
Ця, частина, була від мотороли...
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21.03.2023 18:32 Відповісти
Теж про це подумав. Можливо вони його привели якось до того вигляду уже, хоч в це менше віриться уже.
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21.03.2023 21:41 Відповісти
Тупа п*зда навіть не розуміє, за що прилетіла карма її дегенерату. Хай і вона карму чекає. Гниль роду людського, деградувала повністю. кацапській недонації не жити на цій планеті.
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21.03.2023 18:30 Відповісти
Кулю заслужив не тільки він ,а і його жінка ,
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21.03.2023 18:32 Відповісти
Цікаво, в цих виродків діти є?
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21.03.2023 18:33 Відповісти
Руснявые придурки не знали, что шутить со смертью нельзя , она этого не любит ), и если посмотришь в бездну она начинает смотреть на тебя). На а итог всем известен) , пуля в череп Мангушеву)
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21.03.2023 18:33 Відповісти
Цікаво за скільки можна купити черепну коробку цієї вдови.
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21.03.2023 18:33 Відповісти
А мангушиха тепер носиться з дірявим черепком свого муженька чи ні? Було б добре, щоб вона роздавала інтерв'ю з головою того довбня в руках!!!
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21.03.2023 18:35 Відповісти
вони усі повині сконати у корчах від старого до самого малого. недивлячись до якого племені кацапів вони відносяться
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21.03.2023 18:35 Відповісти
" и тут выкатились из формы кости и череп" - самка рашиста нахабно бреше, такого не буває і при триволому розкладі тулобу, перебуванні в воді чи чорноземі або при муміфікації. тим більше за такий короткий строк. Насправді орк виварював і череп і кості, а потім ще очищав від м'яких тканин, без чого демострація на публіку була би неможливою. Брехливі язики та очі мають вивалювитись у всієї русні, незалежно від віку, статі, чи майнового сензу.
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21.03.2023 18:36 Відповісти
"Я уже тогда поняла,что закончится это каким то скандалом".....
От бачиш,дурна свинособака,це закінчилося добре в лютому 23-го під Стахановим.
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21.03.2023 18:37 Відповісти
Та вони ж ніхєра не люди.
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21.03.2023 18:42 Відповісти
Ну добре, людей створив Бог, а хто створив русскіх?
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21.03.2023 20:15 Відповісти
Горілка і є%%ля в сраку.
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21.03.2023 20:52 Відповісти
Типова ватосамка. Нежить кацапська.
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21.03.2023 18:42 Відповісти
З її черепа треба шпаківню зробити...
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21.03.2023 18:47 Відповісти
ви вважаєте що шпакам там приємно буде жити ?
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21.03.2023 20:18 Відповісти
Жити?
Не!
А от як місце для "висратись" - саме то...
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21.03.2023 23:17 Відповісти
Добре, що сконав! Має більше російських нацистів сконати.
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21.03.2023 18:49 Відповісти
Они просто гуляли по развалинам Азовстали где погибло куча людей и собирали сувениры с убитых в том числе кости для себя и знакомых. А вы говорите что онин путен ва всем винават. Да там весь народ проклятый.
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21.03.2023 19:03 Відповісти
У зайвехромосомних свинопсів, усі ***** будуть пу#інами! Більше 500 років, тільки одні *****, кермують, вигрібною ямою-404!
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21.03.2023 19:14 Відповісти
Вони шарили картки банківські, може обручалку якусь...
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21.03.2023 20:45 Відповісти
чуйка ***** не подвела-для игорька это кончилось плохо
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21.03.2023 19:09 Відповісти
Череп, стає черепом десь за три чотири роки у наших умовах. За пів року то голова реальноі людини.
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21.03.2023 19:23 Відповісти
к-карма.

як на мене то ця історія вигадана.

якщо мова про старі війни то так, череп може бути але тоді і однострій згнив би. а ця війна ось-ось, плоть людська не могла так швидко зогнити а вигоріти без згоряння однострою теж ніяк.

в підсумку - і за брехню теж вигріб. тепер черга оркосамиці.
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21.03.2023 19:23 Відповісти
Господь його покарав за наругу над останками воїна.
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21.03.2023 19:57 Відповісти
Саме добре тут це що цю паскуду свої ж й пристрелили. Війна війною але такі дії недопустимі.
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21.03.2023 20:07 Відповісти
Потрібно зниищити кацапську мразоту всю до одного, бо життя на цій планеті спокійним не буде
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21.03.2023 20:42 Відповісти
хоче за дружком? карма вон така...
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21.03.2023 21:17 Відповісти
Не розумію, чи є межа у цих виродків-збоченців, країна, населена фашистами, нелюдями, навіть тваринами їх назвати не можу
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21.03.2023 21:20 Відповісти
 
 