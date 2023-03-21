Українські моряки на чолі з капітаном із Маріуполя врятували російський екіпаж, який зазнавав лиха у Тихому океані. ФОТО

Російський тримаран Russian Ocean Way, який здійснював кругосвітнє плавання, потрапив у сильний шторм у Тихому океані. Опинившись за 850 миль на схід від острова Великодня і за тисячу миль від берегів Чилі, 16 березня він зазнав аварії. Трьох росіян, які були на борту, врятував українсько-філіппінський екіпаж балкера Sounion, який веде капітан із Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цю подію Сибір.Реалії розповів капітан російського судна Станіслав Березкін.

Росіяни вийшли в плавання в липні 2021 року з Кронштадту і пройшли відтоді понад 13 300 морських миль, у тому числі вздовж берегів 13 держав. Шторм у 40 вузлів (20 м/с), до якого вони потрапили неподалік Латинської Америки, позбавив їх судно управління і мало не занапастив їх самих.

У складі екіпажу - Станіслав Березкін з Новосибірська, Євген Ковалевський з Томська та Єгор Музилеєв з Набережних Човнів (зараз він живе у Бразилії). Всі учасники російської експедиції залишилися живі завдяки діям екіпажу балкера Sounion, які зуміли підняти на борт і надати першу допомогу. Наразі на українському суховантажі екіпаж рухається назад до Чилі.

– 28 лютого 2023 року наш екіпаж стартував із чилійського порту Талькауано на острів Великодня, – розповідає Станіслав Березкін . – Березень вважається щодо сприятливим часом для таких переходів. Зазвичай сильні південні циклони піднімаються до 30 градусів південної широти не раніше середини квітня, а березні панують східні вітру. Прогноз обіцяв саме таку погоду. Зазвичай використовуються два маршрути. Перший - до самого північного чилійського порту Аріка і потім до Великодня в пасата, другий - до Вальпараїсо, потім на захід до Великодня. Перший надійніший, але довший за другий приблизно вдвічі. Ми вибрали свій варіант – дійти до островів Хуан Фернандес, обійти їх з півночі та йти у бік Великодня, поступово піднімаючись на північ.

За сигналом SOS тримаран знайшли в океані за 5 годин

– Перший тиждень складався вдало. 300 миль до острова Робінзон Крузо ми дійшли менше ніж за три доби, не стали висаджуватися, лягли на курс до острова Великодня. Ще дві доби йшли сильним південним вітром, потім настав штиль. З "великої землі" нам передали, що з півдня рухаються два циклони. Моя дружина, Олена, з Новосибірська допомагає нам прогнозами практично весь час, коли ми перебуваємо поза мобільним зв'язком. СМС супутниковим телефоном, я їй координати – вона мені прогноз на цей район з урахуванням нашого курсу. Циклони принесли сильні західні вітри, що відкинули нас на північний схід. Дві доби ми чекали, дрейфуючи в протилежному від потрібного нам напрямку, а потім настав штиль, що дозволив на моторі просунутися на північ, подалі від поганої погоди.

Але 15 березня опівдні погана погода нас наздогнала. Після двох діб практично мертвого штилю задув північно-західний вітер, ще за добу досяг майже штормової сили. 12 годин ми йшли проти поривів до 20 м/с та триметрової безладної хвилі. Вночі Євген на своїй вахті відчув, що тримаран погано керується. Насилу ми виставили його на курс. На моїй вахті він став керуватися ще гірше. Я провів огляд і виявив зігнуту гвинтом і розламану в кількох місцях рульову коробку – механізм, до якого кріпиться перо керма, що керує напрямом руху, та румпель – важіль для повороту рульового пристрою.

Тримаран Russian Ocean Way

Рульова коробка забезпечує поворот пера, його фіксацію в робочому чи стоянковому положенні – загалом, це головне у кермовому управлінні. І ми залишилися без неї у штормову ніч. Довелося лягати в дрейф і ставити запасне кермо у зборі. На щастя, море було тепле і технологія заміни була відпрацьована. Ремонт зайняв півтори години. Але в процесі виявилось, що петлі кріплення кермового пристрою дали тріщину. Тоді була надія, що тріщина далі не піде. Вдень, приблизно о 12 годині, ми виявили, що тріщина розширюється. О 15 годині нижнє "вухо" кріплення відламалося. Судно стало некерованим, подальша руйнація була лише питанням часу. Це був єдиний вузол, який ми не могли відремонтувати на ходу.

Вирішили дати "мейдей" - сигнал лиха. На щастя, на наш сигнал відповіли російською – недалеко був балкер Sounion з українсько-філіппінським екіпажем. Судно йшло із США до Бразилії під панамським прапором. 5 годин зайняли пошуки нашого тримарану, ще 2 години – підйом нас на палубу та взяття судна на буксир.

Що не увійшло до суднового журналу

– Те, що сталося, було шоком для нас, адже наш реконструйований у Буенос-Айресі тримаран пройшов цілих 4000 миль не найпростішого моря. Східне узбережжя Південної Америки, протока Ле-Мер, протока Бігль, протока Магеллана – ці місця дуже складні для навігації, там дуже сильний вітер і жорстка хвиля. Але поломок там зовсім не було. Єгора, нашого молодого матроса, від нервової напруги почало нудити. Євген, як завжди у непрості моменти, став дуже діяльним. Я був зовні спокійний, але всередині зростало сказ: як так, пройти стільки тисяч миль з такими труднощами і так безславно закінчити? Але я знав: якщо в морі зруйнується "літак" (вузол кріплення керма) - це евакуація. Євген зміцнює стропи. Єгора, як і раніше, нудить. Я в якомусь неймовірному для мене страшному спокої – питання вирішене, що хвилюватися...

Капітан Sounion

Подзвонив капітан Sounion, уточнив координати. До нас їм 12 миль, це кілька годин. На наше щастя, на морі повний штиль, але ллє дощ, видимість погана, висока брижа. Приблизно о 21:30 ми побачили вогні суховантажного судна, але особливої ​​радості я не відчув. Все завершувалося благополучно, але завершувалося. Так, капітан погодився взяти наш тримаран на буксир, але чи доїде він до берега на буксирі? Sounion сповільнив хід, його стало страшно розгойдувати на хибі.

"Хлопці, зачекайте, у нас щось сильно пароплав розгойдало, шлюпку смайнати (спустити) не зможемо, зараз розвернемося і підійдемо до вас", - пролунав у рації спокійний голос, як виявилося, капітана. Ми чекали, стоячи на палубі під зливою. Суховантаж повільно став носом до хвилі, здав назад і підставив нам високий борт. З палуби полетіли спасконці. Ми закріпилися, нас підтягли до борту. За нашою кормою піднімали шлюпку, вона з гуркотом билася об борт на кожній хвилі.

"А чи можна нас підняти на палубу?" - "Ні, хлопці, у шлюпбалки обмеження за вагою, а великі крани на качці використовувати не можна. Тільки на буксир". - "Добре, буксир - це теж непогано..."

"Чіпляйте цінні речі і на палубу їх. Потім до трапу вас підтягнемо і витягнемо", - один із помічників кинув нам тонкий лин ( плавучий тонкий корабельний трос)і передав його матросу-філіппінцю. Ми почали гарячково чіпляти валізи з апаратурою, документами, герми з речами – все, що зібрали заздалегідь, крім ящиків з інструментами. Хвиля, яка у відкритому морі була непомітна, тут дуже заважала працювати.

Тримаран підкидало метрів на три. Настала черга екіпажу. Першим пішов Єгор. Його страхували матроси. Щоб потрапити на трап, скинутий з палуби, треба було чекати, коли тримаран піднесе до борту і коли він підніметься на хвилі. Часу, щоб ухопитися за трап і схопитися на нього, менше секунди, потім борт суховантажу летить вгору, тримаран провалюється вниз і відскакує в море, починай спочатку - чекай кілька секунд, стрибай, кричи "Віра!!!" і швидко перебирай ногами та руками по трапі, якщо встиг за нього схопитися... Єгора затягли з першої спроби. Євген пропустив перший момент, потім міцніше закріпив страховку, зігнувся, як кіт перед стрибком, пропустив ще кілька підходів, на третьому застрибнув і швидко вліз.

– Я залишився чекати на буксирний кінець. Це був м'який нейлоновий трос у чохлі завтовшки в руку. Добре, що не сталевий. Коли я потягнув його до носа тримарану, зрозумів, що сили закінчуються. А цю "мотузку" вагою в 10 кіло треба було провести під спаскінцями, витягнути на ніс і закріпити. На це пішло хвилин десять. Організм кричав про втому, перед очима попливли круги. Закріпивши буксир, я обв'язався страховкою та пішов до трапу. Все вже було, як у момент засинання, поза реальністю. Я схопився за трап, але вивихнута тижнем раніше рука розтиснулася, і я полетів у воду. Страху не відчув, тільки побачив, що потрапив між бортом і тритонним тримараном, що летить на мене.

Думки про те, що це вже фінал усіх моїх пригод, урвав різкий ривок страховки, я злетів над тримараном і плюхнувся на лівий балон. "Не зараз" - подумав я і приготувався хапати трап здоровою рукою. На другій спробі трап пролетів повз, я відштовхнувся рукою від борту і встояв на ногах. Через кілька секунд, сконцентрувавшись, я все-таки спіймав трап і з останніх сил поліз нагору. Через секунду за метр від моїх ніг тримаран гримнув балкою об борт, але я вже перелазив на палубу. Руки та ноги тремтіли, пересувався майже поповзом.

"Мені б води..." - прохрипів я матросу філіппінцю російською. Капітан, що стояв поруч, перевів, матрос швидко приніс три півторашки, одну з яких я осушив майже одним ковтком. Потім відповз до вантажного люка і ліг на нього. Матроси повели тримаран до корми.

"Ви на борту, зараз вам покажуть ваші каюти, завтра мені будуть потрібні ваші документи", – наказав капітан. Ми були врятовані... Один із помічників сказав мені, що вони українці. Я відчув, що знаходжуся там, де немає рас та національностей, де тобі допоможуть незалежно від того, якою мовою ти говориш, який у тебе колір шкіри та розріз очей. У морі ми всі на одній відстані від Бога – на відстані витягнутої руки.

Те, що ми знаходимося зараз у безпеці на борту Sounion, – це результат злагодженої роботи штабу експедиції, чилійської рятувальної служби та екіпажу судна, яке взяло нас на борт. Висловлюємо велику подяку всім, хто брав участь у цій операції. Штабу експедиції, керівник якої Юлія Калюжна цілодобово стежила за нами та була завжди на екстреному зв'язку. Чилійській рятувальній службі, яка швидко знайшла найближче до нас судно, здатне надати допомогу. І звичайно ж, екіпажу Sounion, який проводив спасоперацію протягом дванадцятої години в умовах поганої видимості та сильного хвилювання.





Капітан Sounion та другий помічник

Від нашого сигналу лиха, переданого до штабу експедиції, до дзвінка капітана Sounion на наш судновий супутниковий телефон пройшло трохи більше години. Капітан Sounion сказав нам по телефону: "Все добре, хлопці, ми вас шукаємо. Чекайте. Тримайте телефон увімкненим". І з цього моменту ми вже знали, що все буде гаразд.

- Стасе, як ви спілкуєтеся з екіпажем, про що кажете?

– З капітаном здебільшого обговорювали пункт висадки нас, переписувалися зі спасслужбою Чилі та судновласниками, з рештою екіпажу особливо ніколи розмовляти, вони зайняті роботою. Сьогодні поговорив зі старшим механіком про службу, про те, де хтось побував.

– Про війну говорили?

– Кеп сказав, що з Маріуполя, від бомбардувань йому довелося виїхати до Києва. Більше ми нікого ні про що не питаємо. Погана це тема.

Герої цієї публікації воліли не посвячувати нас у подробиці спілкування з українським екіпажем та відмовилися відповідати на питання, пов'язані з війною в Україні. Капітан судна Sounion попросив не згадувати у тексті його ім'я.