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Українські моряки на чолі з капітаном із Маріуполя врятували російський екіпаж, який зазнавав лиха у Тихому океані. ФОТО

Російський тримаран Russian Ocean Way, який здійснював кругосвітнє плавання, потрапив у сильний шторм у Тихому океані. Опинившись за 850 миль на схід від острова Великодня і за тисячу миль від берегів Чилі, 16 березня він зазнав аварії. Трьох росіян, які були на борту, врятував українсько-філіппінський екіпаж балкера Sounion, який веде капітан із Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цю подію Сибір.Реалії розповів капітан російського судна Станіслав Березкін.

Росіяни вийшли в плавання в липні 2021 року з Кронштадту і пройшли відтоді понад 13 300 морських миль, у тому числі вздовж берегів 13 держав. Шторм у 40 вузлів (20 м/с), до якого вони потрапили неподалік Латинської Америки, позбавив їх судно управління і мало не занапастив їх самих.

У складі екіпажу - Станіслав Березкін з Новосибірська, Євген Ковалевський з Томська та Єгор Музилеєв з Набережних Човнів (зараз він живе у Бразилії). Всі учасники російської експедиції залишилися живі завдяки діям екіпажу балкера Sounion, які зуміли підняти на борт і надати першу допомогу. Наразі на українському суховантажі екіпаж рухається назад до Чилі.

Українські моряки на чолі з капітаном із Маріуполя врятували російський екіпаж, який зазнавав лиха у Тихому океані 01

– 28 лютого 2023 року наш екіпаж стартував із чилійського порту Талькауано на острів Великодня, – розповідає Станіслав Березкін . – Березень вважається щодо сприятливим часом для таких переходів. Зазвичай сильні південні циклони піднімаються до 30 градусів південної широти не раніше середини квітня, а березні панують східні вітру. Прогноз обіцяв саме таку погоду. Зазвичай використовуються два маршрути. Перший - до самого північного чилійського порту Аріка і потім до Великодня в пасата, другий - до Вальпараїсо, потім на захід до Великодня. Перший надійніший, але довший за другий приблизно вдвічі. Ми вибрали свій варіант – дійти до островів Хуан Фернандес, обійти їх з півночі та йти у бік Великодня, поступово піднімаючись на північ.

За сигналом SOS тримаран знайшли в океані за 5 годин

– Перший тиждень складався вдало. 300 миль до острова Робінзон Крузо ми дійшли менше ніж за три доби, не стали висаджуватися, лягли на курс до острова Великодня. Ще дві доби йшли сильним південним вітром, потім настав штиль. З "великої землі" нам передали, що з півдня рухаються два циклони. Моя дружина, Олена, з Новосибірська допомагає нам прогнозами практично весь час, коли ми перебуваємо поза мобільним зв'язком. СМС супутниковим телефоном, я їй координати – вона мені прогноз на цей район з урахуванням нашого курсу. Циклони принесли сильні західні вітри, що відкинули нас на північний схід. Дві доби ми чекали, дрейфуючи в протилежному від потрібного нам напрямку, а потім настав штиль, що дозволив на моторі просунутися на північ, подалі від поганої погоди.

Але 15 березня опівдні погана погода нас наздогнала. Після двох діб практично мертвого штилю задув північно-західний вітер, ще за добу досяг майже штормової сили. 12 годин ми йшли проти поривів до 20 м/с та триметрової безладної хвилі. Вночі Євген на своїй вахті відчув, що тримаран погано керується. Насилу ми виставили його на курс. На моїй вахті він став керуватися ще гірше. Я провів огляд і виявив зігнуту гвинтом і розламану в кількох місцях рульову коробку – механізм, до якого кріпиться перо керма, що керує напрямом руху, та румпель – важіль для повороту рульового пристрою.

Українські моряки на чолі з капітаном із Маріуполя врятували російський екіпаж, який зазнавав лиха у Тихому океані 02

Тримаран Russian Ocean Way

Рульова коробка забезпечує поворот пера, його фіксацію в робочому чи стоянковому положенні – загалом, це головне у кермовому управлінні. І ми залишилися без неї у штормову ніч. Довелося лягати в дрейф і ставити запасне кермо у зборі. На щастя, море було тепле і технологія заміни була відпрацьована. Ремонт зайняв півтори години. Але в процесі виявилось, що петлі кріплення кермового пристрою дали тріщину. Тоді була надія, що тріщина далі не піде. Вдень, приблизно о 12 годині, ми виявили, що тріщина розширюється. О 15 годині нижнє "вухо" кріплення відламалося. Судно стало некерованим, подальша руйнація була лише питанням часу. Це був єдиний вузол, який ми не могли відремонтувати на ходу.

Вирішили дати "мейдей" - сигнал лиха. На щастя, на наш сигнал відповіли російською – недалеко був балкер Sounion з українсько-філіппінським екіпажем. Судно йшло із США до Бразилії під панамським прапором. 5 годин зайняли пошуки нашого тримарану, ще 2 години – підйом нас на палубу та взяття судна на буксир.

Що не увійшло до суднового журналу

– Те, що сталося, було шоком для нас, адже наш реконструйований у Буенос-Айресі тримаран пройшов цілих 4000 миль не найпростішого моря. Східне узбережжя Південної Америки, протока Ле-Мер, протока Бігль, протока Магеллана – ці місця дуже складні для навігації, там дуже сильний вітер і жорстка хвиля. Але поломок там зовсім не було. Єгора, нашого молодого матроса, від нервової напруги почало нудити. Євген, як завжди у непрості моменти, став дуже діяльним. Я був зовні спокійний, але всередині зростало сказ: як так, пройти стільки тисяч миль з такими труднощами і так безславно закінчити? Але я знав: якщо в морі зруйнується "літак" (вузол кріплення керма) - це евакуація. Євген зміцнює стропи. Єгора, як і раніше, нудить. Я в якомусь неймовірному для мене страшному спокої – питання вирішене, що хвилюватися...

Українські моряки на чолі з капітаном із Маріуполя врятували російський екіпаж, який зазнавав лиха у Тихому океані 03

Капітан Sounion

Подзвонив капітан Sounion, уточнив координати. До нас їм 12 миль, це кілька годин. На наше щастя, на морі повний штиль, але ллє дощ, видимість погана, висока брижа. Приблизно о 21:30 ми побачили вогні суховантажного судна, але особливої ​​радості я не відчув. Все завершувалося благополучно, але завершувалося. Так, капітан погодився взяти наш тримаран на буксир, але чи доїде він до берега на буксирі? Sounion сповільнив хід, його стало страшно розгойдувати на хибі.

"Хлопці, зачекайте, у нас щось сильно пароплав розгойдало, шлюпку смайнати (спустити) не зможемо, зараз розвернемося і підійдемо до вас", - пролунав у рації спокійний голос, як виявилося, капітана. Ми чекали, стоячи на палубі під зливою. Суховантаж повільно став носом до хвилі, здав назад і підставив нам високий борт. З палуби полетіли спасконці. Ми закріпилися, нас підтягли до борту. За нашою кормою піднімали шлюпку, вона з гуркотом билася об борт на кожній хвилі.

"А чи можна нас підняти на палубу?" - "Ні, хлопці, у шлюпбалки обмеження за вагою, а великі крани на качці використовувати не можна. Тільки на буксир". - "Добре, буксир - це теж непогано..."

"Чіпляйте цінні речі і на палубу їх. Потім до трапу вас підтягнемо і витягнемо", - один із помічників кинув нам тонкий лин ( плавучий тонкий корабельний трос)і передав його матросу-філіппінцю. Ми почали гарячково чіпляти валізи з апаратурою, документами, герми з речами – все, що зібрали заздалегідь, крім ящиків з інструментами. Хвиля, яка у відкритому морі була непомітна, тут дуже заважала працювати.

Тримаран підкидало метрів на три. Настала черга екіпажу. Першим пішов Єгор. Його страхували матроси. Щоб потрапити на трап, скинутий з палуби, треба було чекати, коли тримаран піднесе до борту і коли він підніметься на хвилі. Часу, щоб ухопитися за трап і схопитися на нього, менше секунди, потім борт суховантажу летить вгору, тримаран провалюється вниз і відскакує в море, починай спочатку - чекай кілька секунд, стрибай, кричи "Віра!!!" і швидко перебирай ногами та руками по трапі, якщо встиг за нього схопитися... Єгора затягли з першої спроби. Євген пропустив перший момент, потім міцніше закріпив страховку, зігнувся, як кіт перед стрибком, пропустив ще кілька підходів, на третьому застрибнув і швидко вліз.

– Я залишився чекати на буксирний кінець. Це був м'який нейлоновий трос у чохлі завтовшки в руку. Добре, що не сталевий. Коли я потягнув його до носа тримарану, зрозумів, що сили закінчуються. А цю "мотузку" вагою в 10 кіло треба було провести під спаскінцями, витягнути на ніс і закріпити. На це пішло хвилин десять. Організм кричав про втому, перед очима попливли круги. Закріпивши буксир, я обв'язався страховкою та пішов до трапу. Все вже було, як у момент засинання, поза реальністю. Я схопився за трап, але вивихнута тижнем раніше рука розтиснулася, і я полетів у воду. Страху не відчув, тільки побачив, що потрапив між бортом і тритонним тримараном, що летить на мене.

Думки про те, що це вже фінал усіх моїх пригод, урвав різкий ривок страховки, я злетів над тримараном і плюхнувся на лівий балон. "Не зараз" - подумав я і приготувався хапати трап здоровою рукою. На другій спробі трап пролетів повз, я відштовхнувся рукою від борту і встояв на ногах. Через кілька секунд, сконцентрувавшись, я все-таки спіймав трап і з останніх сил поліз нагору. Через секунду за метр від моїх ніг тримаран гримнув балкою об борт, але я вже перелазив на палубу. Руки та ноги тремтіли, пересувався майже поповзом.

Українські моряки на чолі з капітаном із Маріуполя врятували російський екіпаж, який зазнавав лиха у Тихому океані 04

"Мені б води..." - прохрипів я матросу філіппінцю російською. Капітан, що стояв поруч, перевів, матрос швидко приніс три півторашки, одну з яких я осушив майже одним ковтком. Потім відповз до вантажного люка і ліг на нього. Матроси повели тримаран до корми.

"Ви на борту, зараз вам покажуть ваші каюти, завтра мені будуть потрібні ваші документи", – наказав капітан. Ми були врятовані... Один із помічників сказав мені, що вони українці. Я відчув, що знаходжуся там, де немає рас та національностей, де тобі допоможуть незалежно від того, якою мовою ти говориш, який у тебе колір шкіри та розріз очей. У морі ми всі на одній відстані від Бога – на відстані витягнутої руки.

Те, що ми знаходимося зараз у безпеці на борту Sounion, – це результат злагодженої роботи штабу експедиції, чилійської рятувальної служби та екіпажу судна, яке взяло нас на борт. Висловлюємо велику подяку всім, хто брав участь у цій операції. Штабу експедиції, керівник якої Юлія Калюжна цілодобово стежила за нами та була завжди на екстреному зв'язку. Чилійській рятувальній службі, яка швидко знайшла найближче до нас судно, здатне надати допомогу. І звичайно ж, екіпажу Sounion, який проводив спасоперацію протягом дванадцятої години в умовах поганої видимості та сильного хвилювання.


Українські моряки на чолі з капітаном із Маріуполя врятували російський екіпаж, який зазнавав лиха у Тихому океані 05

Капітан Sounion та другий помічник

Від нашого сигналу лиха, переданого до штабу експедиції, до дзвінка капітана Sounion на наш судновий супутниковий телефон пройшло трохи більше години. Капітан Sounion сказав нам по телефону: "Все добре, хлопці, ми вас шукаємо. Чекайте. Тримайте телефон увімкненим". І з цього моменту ми вже знали, що все буде гаразд.

- Стасе, як ви спілкуєтеся з екіпажем, про що кажете?

– З капітаном здебільшого обговорювали пункт висадки нас, переписувалися зі спасслужбою Чилі та судновласниками, з рештою екіпажу особливо ніколи розмовляти, вони зайняті роботою. Сьогодні поговорив зі старшим механіком про службу, про те, де хтось побував.

– Про війну говорили?

– Кеп сказав, що з Маріуполя, від бомбардувань йому довелося виїхати до Києва. Більше ми нікого ні про що не питаємо. Погана це тема.

Герої цієї публікації воліли не посвячувати нас у подробиці спілкування з українським екіпажем та відмовилися відповідати на питання, пов'язані з війною в Україні. Капітан судна Sounion попросив не згадувати у тексті його ім'я.

Автор: 

корабель (1612) росія (65129)


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Топ коментарі
+29
В знак благодарности сегодня кацапня ударила по Одессе , где живет много моряков и их семьи.
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21.03.2023 21:44
+28
мешканці бучі скажуть спасиба
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21.03.2023 21:24
+28
Щось тхнуло міром, дружбою і жвачкою.
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21.03.2023 21:29
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якщо в окені нема національностей, то навіщо вони назвали своє судно "русскій путь в окєанє" ?

"русскій путь" - це путь русского корабля на х...й, що в океані що поблизу острова Зміїний
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21.03.2023 22:14 Відповісти
Тре було московитів на обмін забрати
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21.03.2023 22:15 Відповісти
Ну хорошо, спасти кацапов моряки были обязаны согласно международным законам, .ер с ним, но нафиг нам здесь простыня переживаний и восторгов казламордого путешественника?
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21.03.2023 22:22 Відповісти
Пожаліли окупантів? Московити кожний день обстрілюють наші будинки, вбивають українців, знищують цілі міста та села, знущаються над полоненими, викрали тисячі українських дітей , а тут "акт мілосєрдія"...
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21.03.2023 22:22 Відповісти
морські закони не виконують лише варвари
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24.03.2023 02:11 Відповісти
Есть давние наработанные веками законы. Международное морское право. Там много и серьёзно. По части ,СОС,--это святое. И они были ближе всех. Кстати есть и про такое в морском праве. Железная обязанность. И чуть любопытного. Именно морское право практически всегда исполняются безоговорочно в разные времена и всеми странами морскими и экипажами. За крайне редким исключением. Храни Господь идущих по воде!
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21.03.2023 22:28 Відповісти
дебілам не поясниш,не їм же сидіти за не відповідь на сигнал СОС,бо вони думають що в морі ніхто нічого не бачить,а те що зараз кораблі та судна під постійним наглядом диспетчерів як і літаки,і про те що вони там щось не почули можна не говорити.але то для них складно...
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21.03.2023 22:36 Відповісти
Капітан гніда,яка чекала кацапський мир.А раз ви його захищаєте,то і ви також.Після того,що кацапи зробили з Маріуполем,тільки кончена мразь може подати їм руку.
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21.03.2023 23:01 Відповісти
ясно... нема слів,і ***** ми такі в Європі,щоб бути там кацапами замість мадяр?
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21.03.2023 23:03 Відповісти
а чого ви з англійцями ручкаєтесь вони ж стерли Дрезден,де не було військових цілей,чи знімцями,які зруйнували Ковентрі,а з американцями які палили джунглі Вєтнаму тисячами кв км,гуків там згоріло мало,переважно мирняк,чи за Нагасакі і Хіросіму,чи з японцями карате яких ви пропагуєте,як там память про підрозділ 731 чи різню в Нанкіні, не дуже ламає вашу високоморальну духовність? Ще раз для дітей природи,був сигнал сос,на нього ВИМАГАЄТЬСЯ відповісти.крапка.
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21.03.2023 23:13 Відповісти
ручкаємось тому що ані англійці, ані американці, ані японці не палили джунглі Донеччини

до речі, під час світових воєн була практика знищувати цивільні комерційни кораблі, а після того рятувати тих хто вижив, підбирати з води, тобто спочатку зробити чужинцю СОС, а потім його шляхетно врятувати

те, що відповіли на сигнал СОС - правильно, але москалі не особливо й подякували, уникали "поганих тем" (тобто теми состраданія і солідарності)

ну а якби перед будинком театру в Маріуполі було написано не ДЄТІ а СОС, це була б інша історія ніж про врятованих москалів, чи та ж сама ?
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21.03.2023 23:46 Відповісти
а нам нах не потрібна їх подяка,це доказ світу,що ми не виродки,і вміємо жити по правилах СВІТУ,а не по своїм печерним звичаям,як русня.
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02.04.2023 16:13 Відповісти
Слухай,не доразвинутий,якщо б твоє місто,саме твоє,розбомбили кацапи.Вбили друзів,родичіа.Зруйнували твоє життя.Ти подав би їм руку.Не через сідесят років,після покаяння ,репарацій і контрібуцій.А ось зразу,під час війни,яка продовжується.Якшо подав,то ти мразь.Якщо ні людина.А ось таких волаючих про то що "не все так однозначно"в говні топити треба.
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02.04.2023 09:12 Відповісти
ну чого ж ти не ******* на торговий флот кацапів топити коли вони сос подають,як воно у наших доморощенних каратістів слове честь,то блдядь,чи ні? нагадати про пілота месера який не збив бомбер союзників,а вони щойно відбомбились по його Німеччині,і нічо,чи ти худобо хочеш якраз до рівня русні деградувати,хоча своїм висером ти тільки підтвердив,що жив би ти в ********** ти б уже тут убивав українців,просто тобі "не пощастило " родитись в Україні.
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02.04.2023 16:12 Відповісти
Скажи,ти дібілом народився,чі це досягненя тваго життя?
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03.04.2023 16:44 Відповісти
нє,у тебе свинота вчуся))))
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03.04.2023 20:56 Відповісти
🤣🤣🤣 вчітись ранійше треба було.Блазень.
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03.04.2023 23:00 Відповісти
ясно "каратіст" у грамар-наци поліз,коли його макнули в його русняве нутро,ну що дж тобі туди
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03.04.2023 23:17 Відповісти
Щось слабенько.Не зачипає.Важко тобі недоразвиненому оперувати понятями в яких ти не розумієшся.😁
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04.04.2023 09:20 Відповісти
а ще щось ти знаєш,га "перерозвинуте",бо по факту ти обісрався коли почав своє кацапське нутро висирати з себе))))
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04.04.2023 14:28 Відповісти
Недоразвинутий,кацапів в дупу цілувати пропонуєш ти 😁.А я пропоную вбивати.Ну або принаймі не допомогати.Твій висір мимо.🤣
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04.04.2023 17:07 Відповісти
Є форс-мажорні обставини у вигляді війни... Це коли росіяни напали на Україну і окупували всю нашу акваторію Чорного та Азовського морів ... І ваше скиглення про "морскоє право" тут неумісне... розкажіть цим оркам про '" морське право"... Таке враження, що ви любитель ''русскага міра" з розряду ''мишибратья"...
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23.03.2023 00:45 Відповісти
який в сраку форс-мажор,зовсім дах їде? чомусь кацапів то по закону хочете карати,а самі закони виконувати не будем, бо у нас форс-мажор,а ми що ведем війну в океанах?
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23.03.2023 03:44 Відповісти
Придурки. ПОЗОР. Страна воюет а они орков спасают. Потом ети орки будут бомбить наши города.
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21.03.2023 22:48 Відповісти
О, а я відразу подумова що то знайомий блогер - Тимур Рудов з Маріка, теж капітанить. Але не він.
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21.03.2023 22:57 Відповісти
Мало того что етих моряков выпустили с Украины и не призвали на фронт так они еще на сомнительных офшорных кораблях плавают и русофашистов спасают. Хотя если капитан из Мариуполя то походу сепарок еще тот и ему пох что рашисты уже с землей его город сровняли. Зато он бабло косит.
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21.03.2023 22:59 Відповісти
Він з попереднього контракту і не повертався в Україну. Перетоптався закордоном. Формально не винен.
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21.03.2023 23:59 Відповісти
С ним не та ситуация , он выехал уже после войны , заплатив взятку через посредников военкому , а освобождать его Мариуполь будут другие , мобилизованные из Днепра , Черновцов и других городов страны. Вообще , что он , что 2 помощник на фото явно призывного возраста, прошли жесткую медкомиссию перед рейсом , значит со здоровьем все ок. С какого перепуга они зарабатывают доллары , а кто-то идет воевать , скажем так не совсем добровольно? Как по мне наша власть опять напортачила , кому-то можно выезжать , кому то нельзя. Или всем или никому.

Кеп сказав, що з Маріуполя, від бомбардувань йому довелося виїхати до Києва. Джерело:
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22.03.2023 08:15 Відповісти
На обменный фонд пойдут?
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21.03.2023 23:05 Відповісти
Тут якби бійці ЗСУ і поранених орків виносили із поля бою, в тому числі із ризиками для себе, тому хз чого всі кидаються на тих моряків, закони вони виконали. Інші аспекти це уже полеміка, впевнений, що більшість коментуючих зробили би те ж саме, тим більше як я розумію, до кінця не ясно було, що і судно російське.
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21.03.2023 23:15 Відповісти
*****?
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21.03.2023 23:19 Відповісти
predateli... kak mojno pomoch nelyudyam? kak mojno pomoch takix gadov kotorie iznasilovali stolko detei
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21.03.2023 23:24 Відповісти
таке. могли б бути хороші росіяни.
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21.03.2023 23:26 Відповісти
Треба було виказати стурбованість. Кацапи 100% не врятували б українців
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21.03.2023 23:52 Відповісти
треба було лишити їх там, акули були б дуже вдячні
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21.03.2023 23:59 Відповісти
Трімаран продати, гроші на ЗСУ.
По закону він належить рятувальникам.
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22.03.2023 00:13 Відповісти
по якому це закону?
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22.03.2023 00:20 Відповісти
А потім цей каzап візьме зброю і піде в Україну вбивати…
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22.03.2023 00:28 Відповісти
Знову «мишебратья», *****((
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22.03.2023 00:34 Відповісти
капітан східняк з маріуполя, не здивуюся якщо він себе українцем не рахує...
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22.03.2023 10:08 Відповісти
Всім, хто закидає капітану:

Ненадання допомоги в морі це кримінал.

.
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22.03.2023 01:06 Відповісти
а вбивства, зґвалтування, пограбування та анексія українських територій це ніщо у порівнянні з не наданням допомоги на морі, в Україні ці ******** криміналу не бояться, лише ***** на морі...
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22.03.2023 10:05 Відповісти
В МОРЕ ГОВОРИТ МЫ ВСЕ...ХМ...!!! СТАНИСЛАВ - ДУРАК !!!
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22.03.2023 02:04 Відповісти
"Добрим" хвалитесь. Чи не заширока українська душа, коли полонених кацапів рибою годують а більшість населення давиться просрочкою з супермаркетів.
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22.03.2023 04:49 Відповісти
Цілий роман падлючого москаля надрукували. На фіга все оте його тріщання ??? Нам начхати на його маршрут, плани, погоду, що вони робили і як ремонтували ...

Капітан не захотів гріх на душу брати ...

Викиньте їх в найближчому порту.
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22.03.2023 06:50 Відповісти
Я много лет отработал в море и могу сказать, что экипаж поступил правильно - по-человечески. А то, что у кацапов мало человеческого, так это на их совести. Моряки, оказавшиеся за бортом или в такой ситуации, как эта, абсолютно беспомощны. И экипаж судна был ОБЯЗАН оказать помощь. За неоказание помощи в подобной ситуации следует наказание по международным правилам!
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22.03.2023 07:50 Відповісти
запхай свій багатоічний досвід у свою москальську смердячу дупу, ліпше наказаніє, головне аби москальня здохла,
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22.03.2023 10:12 Відповісти
НАХУА
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22.03.2023 08:15 Відповісти
"А спитай, на@уя?" Треба веслом по макітрі і сказати, що так і було. А якби вони вам "русский мир" на кораблі влаштували?
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22.03.2023 12:05 Відповісти
Морские законы надо выполнять. Украинцы цивилизованная нация.
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22.03.2023 12:37 Відповісти
Судно получило запрос от чилийской береговой службы - могут ли они оказать помощь по спасению экипажа? Выяснять кого спасать и их ,,паспортные данные,, - времени нет. Капитан дал согласие и отказаться от оказания помощи, капитан (без серьезных причин), уже не мог. ЗА НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СЛЕДУЕТ СЕРЬЕЗНОЕ НАКАЗАНИЕ. Капитан, кстати говоря, из Мариуполя, и, я думаю, причин для ненависти к кацапам у него больше, чем у большинства из нас.
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22.03.2023 13:47 Відповісти
Гівно не тоне.
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23.03.2023 02:20 Відповісти
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