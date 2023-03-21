У Конотопі попрощалися із шістьма бійцями територіальної оборони, які загинули на Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Конотопі Сумської області провели в останню путь шістьох воїнів 117-ї бригади Територіальної бригади ЗСУ, які загинули 15 березня на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Новинарня.

Вшанувати пам’ять загиблих у центрі міста зібралися сотні людей.

За інформацією начальника пресслужби Сумського обласного терцентру комплектування Олександра Бондаренка бійці загинули внаслідок ворожого обстрілу під час обладнання опорних пунктів між селом Іванівське та містом Часів Яр.

Наймолодшому із загиблих був 31 рік, найстаршому — 55. Це:

Дмитро Третяков (30.07.1991 – 15.03.2023), лейтенант, офіцер групи розвідки.

Олександр Скиба (18.11.1970 – 15.03.2023), молодший сержант, командир відділення стрілецької роти.

Микола Колотов (10.08.1987 – 15.03.2023), солдат, стрілець стрілецької роти.

Євгеній Стешенко (29.01.1989 – 15.03.2023), старший стрілець, старший солдат.

Артем Михайленко (19.01.1980 -15.03.2023), кулеметник стрілецької роти, солдат.



Валерій Качан (21.05.1967 – 15.03.2023), бойовий медик, солдат.

У день, коли було офіційно повідомлень про загибель військовослужбовців, у Конотопській міській територіальній громаді було оголошено семиденну жалобу (з 16 по 22 березня).







Користувач фейсбука Юрій Соляник опублікував кадри прощання з воїнами.