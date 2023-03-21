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У Конотопі попрощалися із шістьма бійцями територіальної оборони, які загинули на Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Конотопі Сумської області провели в останню путь шістьох воїнів 117-ї бригади Територіальної бригади ЗСУ, які загинули 15 березня на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Новинарня. 

Вшанувати пам’ять загиблих у центрі міста зібралися сотні людей.

За інформацією начальника пресслужби Сумського обласного терцентру комплектування Олександра Бондаренка бійці загинули внаслідок ворожого обстрілу під час обладнання опорних пунктів між селом Іванівське та містом Часів Яр.

Наймолодшому із загиблих був 31 рік, найстаршому — 55. Це:

У Конотопі попрощалися із шістьма бійцями територіальної оборони, які загинули на Донеччині 01

Дмитро Третяков (30.07.1991 – 15.03.2023), лейтенант, офіцер групи розвідки.

У Конотопі попрощалися із шістьма бійцями територіальної оборони, які загинули на Донеччині 02

Олександр Скиба (18.11.1970 – 15.03.2023), молодший сержант, командир відділення стрілецької роти.

У Конотопі попрощалися із шістьма бійцями територіальної оборони, які загинули на Донеччині 03

Микола Колотов (10.08.1987 – 15.03.2023), солдат, стрілець стрілецької роти.

У Конотопі попрощалися із шістьма бійцями територіальної оборони, які загинули на Донеччині 04

Євгеній Стешенко (29.01.1989 – 15.03.2023), старший стрілець, старший солдат.

У Конотопі попрощалися із шістьма бійцями територіальної оборони, які загинули на Донеччині 05

Артем Михайленко (19.01.1980 -15.03.2023), кулеметник стрілецької роти, солдат.

У Конотопі попрощалися із шістьма бійцями територіальної оборони, які загинули на Донеччині 06
Валерій Качан (21.05.1967 – 15.03.2023), бойовий медик, солдат.

У день, коли було офіційно повідомлень про загибель військовослужбовців, у Конотопській міській територіальній громаді було оголошено семиденну жалобу (з 16 по 22 березня).

У Конотопі попрощалися із шістьма бійцями територіальної оборони, які загинули на Донеччині 07
У Конотопі попрощалися із шістьма бійцями територіальної оборони, які загинули на Донеччині 08
У Конотопі попрощалися із шістьма бійцями територіальної оборони, які загинули на Донеччині 09

Користувач фейсбука Юрій Соляник опублікував кадри прощання з воїнами.

Автор: 

Конотоп (110) похорон (1283) смерть (6746) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+37
Вічна Пам'ять Героям!
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21.03.2023 22:47
+33
Співчуття рідним та близьким.
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21.03.2023 22:49
+31
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21.03.2023 22:38
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21.03.2023 22:38 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям!
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21.03.2023 22:47 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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21.03.2023 22:49 Відповісти
Це не 0. Хтось здав позиції. Або БПЛА розвідав...
Просто жах.
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21.03.2023 23:02 Відповісти
Воїни загинули 15 березня під час обладнання позицій.
Сирський клявся, що навколо Бахмута обладнані неприступні позиції вже більше місяця тому.
Що, не вистачає екскаваторів понакопати позицій в сотню ліній до 20 км позаду нашого фронта? 👿
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22.03.2023 01:22 Відповісти
Цьому протеже дермака- сирському все одно скільки загине солдат ЗСУ через іхнє ''какаяразница'',навіщо копати траншеі на попередньо тилові позиціі треба буде нехай самі копають,і на це дивляться підлеглі командири і наслідують -дурне діло заразне,але це загинули чиісь діти,батьки,чоловіки чиісь покалічені долі іх це не хвилює ,ще намобілізують по запиту за це все треба буде відповідати і на землі перед людьми і перед Богом,людська смерть безнаказаною не буває!
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22.03.2023 06:01 Відповісти
Царство Небесне воїнам, які загинули за Україну. Співчуття рідним. Екскаватори, новенькі, різної модефікації сьогодні знову на "великому будівництві", бо для таких Героїв, що загинули війна і Україна, а для бункерних свої кишені і свої родини, які точно не на війні, а дерибанять бюджет.
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22.03.2023 07:56 Відповісти
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21.03.2023 23:48 Відповісти
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21.03.2023 23:51 Відповісти
R.I.P. Воїнам!
Героям Слава!

Співчуття рідним
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22.03.2023 01:16 Відповісти
Спочивайте у мирі, Захисники України.

Глибокі співчуття рідним.
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22.03.2023 06:43 Відповісти
У лютому 2022, вже 25 числа ці славні козаки стали на захист Конотопа, коли до міста підійшли перші колони орків.

Вони не пустили кацапів у місто і тримали оборону до самого наступу ЗСУ на Сумщині.

Ця сторінка в історії Конотопа не так відома, як оборона Сум, Охтирки чи Чернігіва, про які знято документальні фільми. Але героїзму там було не менше.

Слава Героям!!!
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22.03.2023 07:34 Відповісти
 
 