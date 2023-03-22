Доба на Донеччині: обстріли 8 громад, є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки, адміністративну та промислову будівлю підприємства, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької області Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула й 1 поранена у Красногорівці Мар’їнської громади. В Очеретинській громаді поранено 1 людину в Степовому, пошкоджено 1 будинок у Ласточкиному й 1 у Нетайловому. У Курахівській громаді пошкоджено 6 будинків в Острівському і 2 у Гірнику.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді загинуло 2 людини, 1 поранена. Ще 1 людина загинула у Бахмуті. У Костянтинівській громаді пошкоджено 3 будинки у Предтечиному та 1 будинок у Стінках. Зафіксовано обстріли Міньківки, Васюківки й Роздолівки Соледарської громади", - йдеться в повідомленні.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено адміністративну та промислову будівлю підприємства – без жертв.

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