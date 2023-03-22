У Ржищеві на Київщині "шахеди" влучили в гуртожитки, під завалами шукають людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки дронів-камікадзе у Ржищеві зруйновано верхні поверхи у двох гуртожитках. Троє людей загинуло, ще семеро, серед яких дитина, госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

"Вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 06:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв.м", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовано 2 особи та врятовано 1 особу. Ймовірно, під завалами перебуває 4 особи.

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На місці події залучено 111 осіб та 28 од. техніки, з них від ДСНС - 95 осіб та 20 од. техніки, в тому числі Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та 2 кінологічні розрахунки. На місці події працює мобільно-оперативна група.

У ДСНС додали, що розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.





