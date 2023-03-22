Атака "шахедів" на Київщині: кількість постраждалих зросла до 20, доля п’яти залишається невідомою, - Нєбитов. ФОТО
У Київській області через влучання російських безпілотників в будівлю гуртожитку троє людей загинули, понад 20 були доставлені до лікарні. Поліція евакуювала понад 200 осіб. Доля п’яти осіб досі не відома
Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалась пожежа.
Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще 5 людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.
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А хто не знає - той думає, що кацапи по своєму ж монастирю ракетами били.
Ну то таке, дискутувати із кожним нема ні часу, ані сенсу....
Маємо повне право.
Як повідомлялося раніше, вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково