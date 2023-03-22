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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Атака "шахедів" на Київщині: кількість постраждалих зросла до 20, доля п’яти залишається невідомою, - Нєбитов. ФОТО

У Київській області через влучання російських безпілотників в будівлю гуртожитку троє людей загинули, понад 20 були доставлені до лікарні. Поліція евакуювала понад 200 осіб. Доля п’яти осіб досі не відома

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ

"Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалась пожежа.

Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще 5 людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Київщині: троє загиблих, семеро поранених

Атака шахедів на Київщині: кількість постраждалих зросла до 20, доля п’яти залишається невідомою, - Нєбитов 01
Атака шахедів на Київщині: кількість постраждалих зросла до 20, доля п’яти залишається невідомою, - Нєбитов 02
Атака шахедів на Київщині: кількість постраждалих зросла до 20, доля п’яти залишається невідомою, - Нєбитов 03

Автор: 

Київська область (4018) атака (339) дрони (4690) Нєбитов Андрій (187)


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Топ коментарі
+19
Десь коригувальник поруч гуляє...
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22.03.2023 10:02
+15
Удар у відповідь по брянську,звідти запускали.
Маємо повне право.
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22.03.2023 10:09
+12
Суки путлєровські.. Віддача буде !
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22.03.2023 10:01
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Суки путлєровські.. Віддача буде !
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22.03.2023 10:01 Відповісти
Десь коригувальник поруч гуляє...
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22.03.2023 10:02 Відповісти
І що ж він накорегував? Гуртожиток?
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22.03.2023 10:04 Відповісти
Наступного разу тобі в задницю накоригує, тоді будеш повністю внутрішньо задоволений.
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22.03.2023 10:09 Відповісти
Дебіл.
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22.03.2023 11:40 Відповісти
В гуртожитках, школах, можуть дислокуватися військові.
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22.03.2023 10:11 Відповісти
Така відмазка в кацапських тварюк . Відповідаю : а Українські воїни чому повинні гинути на СВОЇЙ рідній землі ? Нехай це буде військовий - за кожного повинна здохнути сотня виродків .
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22.03.2023 10:22 Відповісти
Ну десь так. Хто добре знає Одесу, той в курсі, що розташовано прямо поруч з тим монастирем МП, у який вночі прилетіло.
А хто не знає - той думає, що кацапи по своєму ж монастирю ракетами били.
Ну то таке, дискутувати із кожним нема ні часу, ані сенсу....
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22.03.2023 10:27 Відповісти
Витрачати боєзапас на цивільні об'єкти немає сенсу, треба в першу чергу знищити військових, а цивільних можна буде взяти голими руками. Хоча інколи вони і б'ють по цивільним об'єктам навмисно але все одно головна мішень це військові, склади зброї і ***********, техніка.
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22.03.2023 10:38 Відповісти
Я ху@ю з таких як ти. Після року кацапських безчинств та воєнних злочинів таке молоти 🤦
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22.03.2023 11:42 Відповісти
Я їх безчинства і злочини не заперечую.
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22.03.2023 11:48 Відповісти
сейчас все военные при тревоге в подвальные помещения спускаються,такой хрени как в десне и николаеве уже нет
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22.03.2023 10:32 Відповісти
Це все побудовано при совку . Добре тварюки знають , що там звичайні люди живуть .
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22.03.2023 10:18 Відповісти
Удар у відповідь по брянську,звідти запускали.
Маємо повне право.
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22.03.2023 10:09 Відповісти
******* ППО звичайно - добре. Але на кожен подібний тер.акт потрібно відповідатим так само. Враховуючи пропорцію населення росії та України 3:1 - необхідно вбивати кацапів (цивільних), як мінімум втричі більше.
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22.03.2023 10:13 Відповісти
Це споживачі "творчості"найвеличнішого,що ви таке пропонуєте?
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22.03.2023 10:19 Відповісти
Какая-то местная **** сдала!
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22.03.2023 10:25 Відповісти
Внизу інформація, що знищили усі,а наразі про жертви.
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22.03.2023 10:26 Відповісти
"..знищили 16 із 21.. " - Генштаб. Не вірте пропаганді марафона.
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22.03.2023 10:53 Відповісти
По Києву усі, Штаб дав інформацію, там унизу на Цензорі
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22.03.2023 11:03 Відповісти
По Киеву все, а попадение в общежитие - то по области.

Як повідомлялося раніше, вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково
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22.03.2023 12:58 Відповісти
коригувальникам мають бути жорсткіші-максимальні покарання, з конфіскАціями майна-статків та компенсАціями збитків від їхньої діяльності.. - нехай увесь їхній рід, хоча б через власну кишеню-гаманець, відчуває тяжкість зради навіть одного з них і тримає засланців за руки...
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22.03.2023 10:43 Відповісти
 
 