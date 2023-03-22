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Четверо організаторів "референдуму" на Херсонщині отримали по 5 років ув’язнення, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки України отримали вироки четверо організаторів псевдорферендуму на Херсонщині.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік ворога та запропонували свою допомогу у проведенні фейкового плебісциту. Співробітники СБУ затримали колаборантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.

В СБУ наголосили, що саме ці зловмисники закликали місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу РФ. Вони в супроводі озброєних окупантів обходили приватні домоволодіння і вимагали від людей поставити "необхідну" позначку в "бюлетенях".

Також дивіться: Затримано ворожу інформаторку, яка "полювала" за складами з боєприпасами ЗСУ на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Суд визнав зловмисників винними в колабораціонізмі. Та призначив їм покарання у виді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років.

Четверо організаторів референдуму на Херсонщині отримали по 5 років ув’язнення, - СБУ 01

Автор: 

вирок (1069) референдум (627) СБУ (12809) колабораціонізм (1158) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+12
Кхм. Занавес, опускайте занавес!

Знал одно кренделя в школьные времена. Как то раз он бухнул, угнал из гаража возле дома мопед какого-то деда и поехал на нем гонять - ему дали 7 лет ....
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22.03.2023 13:10
+10
Через таких "діячів" орки оправдують свою окупацію!! Гади!! Мерзота...
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22.03.2023 13:17
+9
хоч не "умовно"?
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22.03.2023 13:08
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хоч не "умовно"?
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22.03.2023 13:08 Відповісти
не відомо.....
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22.03.2023 13:09 Відповісти
Neponimaju, kak takie malenkie sroki mogut poluchat pridateli rodini, Ukraini?
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22.03.2023 13:18 Відповісти
5 років, це добре, але замало!

15 , буде зрозуміліше….
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22.03.2023 13:38 Відповісти
Кхм. Занавес, опускайте занавес!

Знал одно кренделя в школьные времена. Как то раз он бухнул, угнал из гаража возле дома мопед какого-то деда и поехал на нем гонять - ему дали 7 лет ....
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22.03.2023 13:10 Відповісти
Малувато будет…. А дымоходы им прочистят??
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22.03.2023 13:12 Відповісти
5 років тюрми(надіюсь), не впевнений, що зможе вилікувати макітри від совкової бацили....
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22.03.2023 13:14 Відповісти
Насправді зробити вибір між Україною і кацапстаном дуже легко. Якщо ти християнин і дотримуєшся Божих заповідей, якщо ти мусульманин і спояідуєш вчення Корану, якщо ти промто че на людина, яка здатна розрізняти добро і зло, то вибереш Україну, бо на її боці правда, не вона почала вбивати, не вона почала красти чуже, не вона прийшла з війною у чужий дім. Але якщо ти маєш злодійські зампшки, маєш нутро халявщика і рекетира, любиш жити чужим коштом - тоді ти вибереш кацапстан. Тому їхній вибір прямо вказує на злочинне нутро. Такі повинні сидіти в тюрмі.
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22.03.2023 13:15 Відповісти
Малувато якось. Ну, зато поржалі в 2019.
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22.03.2023 13:17 Відповісти
Через таких "діячів" орки оправдують свою окупацію!! Гади!! Мерзота...
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22.03.2023 13:17 Відповісти
а еще тех, кто пришел и проголосовал нужно развесить на столбах
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22.03.2023 13:22 Відповісти
Мало *****.
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22.03.2023 13:23 Відповісти
В мережі достатньо фото і відео з так званих "референдумів" відтак, не така вже й проблема зловити колаборантів та зрадників. Питання лише в тому, чому їх так мало затримано і чому ця погань отримує настільки мізерні покарання?
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22.03.2023 13:28 Відповісти
Чотири суки і кабель.
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22.03.2023 13:30 Відповісти
таки строки зрадникам - ганьба
харківські судді - колаборанти. це в них система.
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22.03.2023 14:18 Відповісти
 
 