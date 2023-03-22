Четверо організаторів "референдуму" на Херсонщині отримали по 5 років ув’язнення, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки України отримали вироки четверо організаторів псевдорферендуму на Херсонщині.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік ворога та запропонували свою допомогу у проведенні фейкового плебісциту. Співробітники СБУ затримали колаборантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.

В СБУ наголосили, що саме ці зловмисники закликали місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу РФ. Вони в супроводі озброєних окупантів обходили приватні домоволодіння і вимагали від людей поставити "необхідну" позначку в "бюлетенях".

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Суд визнав зловмисників винними в колабораціонізмі. Та призначив їм покарання у виді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років.