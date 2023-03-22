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Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі двома ракетами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили двома ракетами по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі.

Про це повідомила Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Жодної військової цілі! Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку - стратегічну ціль для військ держави-терориста.

Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста! Наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживаються всі необхідні заходи безпеки для місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку в Запоріжжі. ВIДЕО

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі двома ракетами, - ОВА 01
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі двома ракетами, - ОВА 02
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі двома ракетами, - ОВА 03
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі двома ракетами, - ОВА 04

Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28435)


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Горіть в аду мерзенні кацапи!
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22.03.2023 13:22 Відповісти
Мож выполняли заказ на убийство
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22.03.2023 13:23 Відповісти
І як тільки вас земля носить, покидьки кацапські...
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22.03.2023 13:26 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.03.2023 13:29 Відповісти
це те, що мені на голову не налазить і із-за чого я божеволію: НАВІЩО???? навіщо бути тварями? навіщо бути мерзотою?? мацкалі ж не можуть не розуміти, що вони живуть як шакали, навіщо вони хочуть такими бути?????
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22.03.2023 13:36 Відповісти
"мацкалі ж не можуть не розуміти, що вони живуть як шакали" Как глубоко вы заблуждаетесь, переоценивая их... Для них это естественное состояние, поэтому они ничего в этом плохого не видят...
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22.03.2023 14:01 Відповісти
у орков каждый день минус тысяча тел, со дня на день контрнаступление всу, вот и бесятся на посошок.
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22.03.2023 14:05 Відповісти
 
 