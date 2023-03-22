Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі двома ракетами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили двома ракетами по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі.

Про це повідомила Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Жодної військової цілі! Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку - стратегічну ціль для військ держави-терориста.



Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста! Наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживаються всі необхідні заходи безпеки для місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

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