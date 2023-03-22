На Одещині внаслідок ракетного обстрілу РФ троє людей травмовані, зазнав пошкоджень Свято-Іверський монастир, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного обстрілу, завданого російськими окупантами по Одеській області у вівторок увечері.
Як інформує Цензор.НЕТ повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України в середу.
"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 21 березня 2023 року близько 19:50 російські військові нанесли ракетний удар по одному з районів Одеси", - повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України в середу.
Уточнюється, що внаслідок обстрілу пошкоджено дах і міжповерхові перекриття триповерхової будівлі гуртожитку на території Свято-Іверського чоловічого монастиря. Вибито шибки в декількох прилеглих будинках і монастирі.
"За попередніми даними, троє людей отримали травми, одного з них госпіталізували. На місцях подій працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, які фіксують черговий воєнний злочин РФ", - підсумували правоохоронці.
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Виступаючи на українському телебаченні, екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі поділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну у 2008 році:
«Вторгнувшись до Грузії на танках, православні москвитяни насамперед почали обстрілювати з гармат старовинні грузинські храми». Кінець цитати.
Незабаром українці переконалися, що батоно Міхо не обманював одеситів. Руйнувати православні Храми - давня традиція православной погані. Це свідчить про те, що патріарх Кирило Люциферович Гундяєв погано веде душепастирську роботу серед козлів та овець свого стада.
Російські військові моряки, наблизившись на субмарині у підводному положенні до одеського узбережжя, обстріляли крилатой ракетой православний чоловічий монастир Іверський МОСКОВСЬКОГО патріархату. Є сильні руйнації та постраждалі. Ченці замість того, щоб молитися про благоденство міста, ліквідували наслідки обстрілу: виймали залишки вибитого скла, збирали уламки від корпусу ракети і підмітали територію.
Після від'їзду Сі Цзинпіня до Піднебесної
православний терорист номер один ухвалив рішення покінчити з чернецтвом і завдав ракетного удару по спальному корпусу православного монастиря московського патріархату, розташованого в Одеському районі. Від вибуху ракети постраждали четверо людей, одного з них доставлено до шпиталю, а трьом надали медичну допомогу на місці.
Цікаво, чи патріарх тютюново-горілчаної Корпорації - Гундяєв, «освячував» ракету, яка зруйнувала його нерухомість? Схоже, що для православних росіян нема нічого святого.
У світлі вищесказаного згадуються витримки з Послання Патріарха Тихона:
«Схаменіться, божевільні, припиніть ваші криваві розправи. Адже те, що творите ви, не тільки жорстока справа, це справді сатанинська справа, за яку підлягаєте ви вогню геєнському в житті майбутньому - потойбічному і страшному прокляттю потомства в житті справжньому - земному.
Заклинаємо і всіх вас, вірних чад Православної Церкви Христової, не вступати з такими нелюдами роду людського в спілкування».
Апостол Павло сказав: «Якщо хтось розорить храм Божий, того покарає Бог». Біблія 1 Послання до Коринтян 3 розділ 17 текст.