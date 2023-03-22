На Харківщині ексгумували тіло місцевої мешканки, яка загинула від обстрілу на власному подвір’ї. ФОТО
У с. Борщова Харківського району прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували труп 91-річної місцевої мешканки, яка загинула минулого року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Харківську обласну прокуратуру.
"22 березня 2023 року на кладовищі у с. Борщова Харківського району прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували труп 91-річної місцевої мешканки. 18 травня минулого року окупанти обстрілювали вказане село. Один зі снарядів впав на подвір‘ї будинку жінки та розірвався. Потерпіла в той час якраз перебувала на території домоволодіння. Від вибуху снаряда вона загинула на місці", - йдеться в повідомленні.
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