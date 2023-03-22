Після візиту Путіна до окупованого Маріуполя пов’язане з Кабаєвою видання зізналося, що житлові будинки зносила армія РФ: "Точными попаданиями складывали подъезды девятиэтажек". СКРІНШОТ
Російські пропагандисти з видання, яке контролює Аліна Кабаєва, спростували заяви віцепрем’єра РФ Марата Хуснулліна, що Маріуполь був знищений ЗСУ.
На це звернув увагу журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"19 березня Путін приїхав до Маріуполя, де йому розповіли, що Україна сама розбомбила місто, а ЗС РФ не стріляли по житлових будинках. Наступного дня. 20 березня, в газеті "Известия", яку контролює Аліна Кабаєва, вийшла стаття, в якій гордо описується, як російська артилерія зносила дев'ятиповерхівкам цілі під'їзди", - вказав він і процитував матеріал пропагандистів: "Во время боев за Мариуполь, где "Тюльпаны" применялись на этапе уничтожения окруженной группировки противника, одним-двумя точными попаданиями разрушали подъезды девятиэтажных домов. Офицер употребляет слово "складывали" — так называют обрушение конструкции панельных многоэтажных домов от мощных взрывов или попадания в опорные конструкции".
Нагадаємо, 19 березня російські пропагандисти з посиланням на Кремль повідомили, що Путін нібито здійснив робочу поїздку до окупованого Маріуполя.
У ГУР МО заявили, що немає жодних доказів, що до Маріуполя приїжджав саме Путін.
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