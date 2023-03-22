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Після візиту Путіна до окупованого Маріуполя пов’язане з Кабаєвою видання зізналося, що житлові будинки зносила армія РФ: "Точными попаданиями складывали подъезды девятиэтажек". СКРІНШОТ

Російські пропагандисти з видання, яке контролює Аліна Кабаєва, спростували заяви віцепрем’єра РФ Марата Хуснулліна, що Маріуполь був знищений ЗСУ.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"19 березня Путін приїхав до Маріуполя, де йому розповіли, що Україна сама розбомбила місто, а ЗС РФ не стріляли по житлових будинках. Наступного дня. 20 березня, в газеті "Известия", яку контролює Аліна Кабаєва, вийшла стаття, в якій гордо описується, як російська артилерія зносила дев'ятиповерхівкам цілі під'їзди", - вказав він і процитував матеріал пропагандистів: "Во время боев за Мариуполь, где "Тюльпаны" применялись на этапе уничтожения окруженной группировки противника, одним-двумя точными попаданиями разрушали подъезды девятиэтажных домов. Офицер употребляет слово "складывали" — так называют обрушение конструкции панельных многоэтажных домов от мощных взрывов или попадания в опорные конструкции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Путіна до Маріуполя - символ його провалу, - The Telegraph

Після візиту Путіна до окупованого Маріуполя пов’язане з Кабаєвою видання зізналося, що житлові будинки зносила армія РФ: Точными попаданиями складывали подъезды девятиэтажек 01
Після візиту Путіна до окупованого Маріуполя пов’язане з Кабаєвою видання зізналося, що житлові будинки зносила армія РФ: Точными попаданиями складывали подъезды девятиэтажек 02

Нагадаємо, 19 березня російські пропагандисти з посиланням на Кремль повідомили, що Путін нібито здійснив робочу поїздку до окупованого Маріуполя.

У ГУР МО заявили, що немає жодних доказів, що до Маріуполя приїжджав саме Путін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это все неправда! Это все напоказ", - мешканка окупованого Маріуполя зіпсувала кремлівським пропагандистам "картинку" під час візиту Путіна. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3228) пропаганда (2801) путін володимир (23803) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+7
На фото , Путин похож на гибрид Чиполлино и Незнайки.
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22.03.2023 18:07
+7
кацапо стадо все схаває...- і як це ми із 14-го року не знесли дЄнецк лугандОн нафуй як марік...- а може помилка в тому ,що не "знесли"...
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22.03.2023 18:10
+5
Воно схоже на цюцюрку, тому і *****!
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22.03.2023 18:23
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Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що російський президент ризикує бути заарештованим у його країні, адже Бразилія поважає та дотримується рішень Міжнародного кримінального суду. Про це https://www.tio.ch/dal-mondo/attualita/1654121/brasile-putin-corte-arresto-cpi повідомляє Tio.
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22.03.2023 17:58 Відповісти
Путло доживає останні місяці, скоро здохне. Навіщо йому кудись їхати. Йому й так гарно в бункері або ж у ізбі сучки кабаєвої.
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22.03.2023 18:13 Відповісти
На фото , Путин похож на гибрид Чиполлино и Незнайки.
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22.03.2023 18:07 Відповісти
Він схожий на гібрид леніна і гітлера
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22.03.2023 18:11 Відповісти
Воно схоже на цюцюрку, тому і *****!
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22.03.2023 18:23 Відповісти
А мені здається, що воно повністю схоже на чикотіло, берлізова і ткача, маньяків, які вбивали дітей і жінок заради свого задоволення.
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22.03.2023 18:16 Відповісти
Чітка аналогія з відношенням бункерної молі до України.
"Выбора не оставила. Просто не было выбора. Идёт молодая, красивая, независимая.."
/із показів серійного вбивці Чикатило/
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22.03.2023 18:48 Відповісти
Це зацікавило ООН чи суддів ГААГА?
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22.03.2023 18:10 Відповісти
кацапо стадо все схаває...- і як це ми із 14-го року не знесли дЄнецк лугандОн нафуй як марік...- а може помилка в тому ,що не "знесли"...
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22.03.2023 18:10 Відповісти
Этому, похоже ботаксу в щеки перелили.
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22.03.2023 18:18 Відповісти
Это маска. Хотели, как у Фантомаса, чтоб враги пугались. Но, как обычно, содрали криво. Получился резиновый Пу.
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22.03.2023 18:38 Відповісти
 
 