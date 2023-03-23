Російські загарбники протягом двох діб понад 170 разів обстріляли Запорізьку область. ФОТОрепортаж

За дві доби окупанти завдали 172 удари по житловій забудові, цивільній інфраструктурі Запоріжжя, населених пунктів Василівського та Пологівського районів. Одна людина загинула, ще 34 особи зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

21 та 22 березня російські війська обстрілювали територію міста та області з реактивних систем залпового вогню та артилерії, нанесли 8 авіаційних ударів, застосували 12 дронів. Загалом постраждали 24 населені пункти регіону, зокрема – Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Ольгівське, Новоандріївка, Чарівне, Мала Токмачка, Святопетрівка, Новоданилівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогір’я, Затишшя, Червоне, Щербаки, Новоіванівка, Преображенка, Червоне, Приморське, Кам’янське, Степове, Малі Щербаки.

Загарбницькі війська продовжують вести щільний вогонь по селах Василівського району. Мішенню окупантів знову стали мешканці села Приморське. Внаслідок ворожої атаки зруйновано будинок у садівничому товаристві. З пораненнями нижніх кінцівок до медзакладу госпіталізовано 85-річну жінку.

21 березня війська країни-терориста завдали удару ракетою "Іскандер" та касетним снарядом із РСЗВ "Смерч" по територіях об’єктів інфраструктури міста. В результаті атаки постраждали двоє чоловіків, 60 та 63-х років.

Крім того, нагадаємо, вчора армія РФ обстріляла територію обласного центру із РСЗВ "Смерч". Один із реактивних снарядів Торнадо-С ударив по багатоповерхівках спального району. У результаті розриву інших п’яти – пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

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