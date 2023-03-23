На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Українським воїнам дуже не вистачає квадрокоптерів.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Тривають жахливі, кровопролитні бої
Кожного дня Україна хоронить десятки своїх бійців
Поранених дуже багато, воїни обгорілі, без рук, ног, поранення в голову та інше
Ціна нашого життя, сотні загиблих на фронті
Тому прошу допомогати!!!
Дуже не вистачає квадрокоптерів!!
Дрони це очі підрозділів, завдяки дронам знищуються ворожа техніка та окупанти
Терміново треба ще два дрони Мавік Комбо -200 т грн
Два тепловізори- 104 т грн
Планшети -32 т
та добавити на автівку для розвідників -130 т грн
З понеділка викупила
2 тепловізори -141 т
4 приціли -96!
4 планшети -32т
Ремонт автівок -53 т
Ще 4 дрони Мавік 3 Комбо - 9400 т евро -372 т
Дуже прошу допомогати, на фронті все палає та знищується!! Будь ласка, робіть репости!!
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253", - закликала волонтер.
Будь ласка, зачекайте...
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