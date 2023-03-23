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Новини Фото Волонтери для армії
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На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським воїнам дуже не вистачає квадрокоптерів.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають жахливі, кровопролитні бої

Кожного дня Україна хоронить десятки своїх бійців

Поранених дуже багато, воїни обгорілі, без рук, ног, поранення в голову та інше

Ціна нашого життя, сотні загиблих на фронті

Тому прошу допомогати!!!

Дуже не вистачає квадрокоптерів!!

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Дрони це очі підрозділів, завдяки дронам знищуються ворожа техніка та окупанти

Терміново треба ще два дрони Мавік Комбо -200 т грн

Два тепловізори- 104 т грн

Планшети -32 т

та добавити на автівку для розвідників -130 т грн

З понеділка викупила

2 тепловізори -141 т

4 приціли -96!

4 планшети -32т

Ремонт автівок -53 т

Ще 4 дрони Мавік 3 Комбо - 9400 т евро -372 т

Дуже прошу допомогати, на фронті все палає та знищується!! Будь ласка, робіть репости!!

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 01 Посилання на Банку

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На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 02 Номер картки Банки

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На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 03
На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 04
На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 05
На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 06
На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 07
На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 08
На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 09
На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 10
На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 11
На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 12
На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова 13

Автор: 

благодійність (569) допомога (8348) волонтери (1333) ЗСУ (7545) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+16
а на думку міноборони це все не треба, краще освоїти кошти відкривши АрміяТБ
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23.03.2023 18:06
+11
яйцекраду пофіг і гавнокомандучому теж
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23.03.2023 18:14
+6
+
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23.03.2023 18:43
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а на думку міноборони це все не треба, краще освоїти кошти відкривши АрміяТБ
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23.03.2023 18:06 Відповісти
яйцекраду пофіг і гавнокомандучому теж
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23.03.2023 18:14 Відповісти
+
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23.03.2023 18:43 Відповісти
Мое мненіе,нафіг цього резнікова і туда же зеленого клоуна,а ще ліпше вониж призивного віку,
а новий тб так же забийте зеленому в дупу.
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23.03.2023 19:33 Відповісти
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23.03.2023 20:10 Відповісти
Восемь лет, почему до сих пор нет выробнитсва ,как расходников дронов? Резникову никто не хочет вопросы задать из военных? Нет? Ввести штат на базе ВСУ по сборке например дронов ,может я глупость говорю ,но это какой-то треш .
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23.03.2023 20:11 Відповісти
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23.03.2023 20:14 Відповісти
Дивно якось....На всіх фото та відео з передової бійці показують обличчя,а на фото від цього волонтера у бійців завжди обличчя заретушовані і всі ці фото не з передової.....
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23.03.2023 20:20 Відповісти
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23.03.2023 20:52 Відповісти
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23.03.2023 21:35 Відповісти
Да, неплохо бы помогли те 700 тыс долларов из машины таможенного начальника. А по факту, если он присвоил 700 тыс, то в бюджет было не заплачено намного больше.
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23.03.2023 22:03 Відповісти
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23.03.2023 22:47 Відповісти
 
 