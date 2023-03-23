На фронті все палає та знищується, воїнам терміново потрібні 2 дрони, 2 тепловізори, планшети та автівка, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським воїнам дуже не вистачає квадрокоптерів.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають жахливі, кровопролитні бої

Кожного дня Україна хоронить десятки своїх бійців

Поранених дуже багато, воїни обгорілі, без рук, ног, поранення в голову та інше

Ціна нашого життя, сотні загиблих на фронті

Тому прошу допомогати!!!

Дуже не вистачає квадрокоптерів!!

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Дрони це очі підрозділів, завдяки дронам знищуються ворожа техніка та окупанти

Терміново треба ще два дрони Мавік Комбо -200 т грн

Два тепловізори- 104 т грн

Планшети -32 т

та добавити на автівку для розвідників -130 т грн

З понеділка викупила

2 тепловізори -141 т

4 приціли -96!

4 планшети -32т

Ремонт автівок -53 т

Ще 4 дрони Мавік 3 Комбо - 9400 т евро -372 т

Дуже прошу допомогати, на фронті все палає та знищується!! Будь ласка, робіть репости!!

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253", - закликала волонтер.





















