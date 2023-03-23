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Компанія з Одеси постачала в РФ сировину для виробництва лазерних прицілів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила керівництво українського підприємства з Одеси на співпраці з країною-агресором. Компанія продавала ворогу інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки, які використовуються у військово-промисловому комплексі РФ. Інертні гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Компанія з Одеси постачала в РФ сировину для виробництва лазерних прицілів, - СБУ 01

"Українське підприємство – унікальне за своїми спроможностями, оскільки може доводити очистку інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території РФ місцеві заводи дають лише 60% очистки. Саме тому ворог намагався зберегти контроль за українською компанією. Для цього у 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами РФ, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент", - йдеться у повідомленні.

Компанія з Одеси постачала в РФ сировину для виробництва лазерних прицілів, - СБУ 02

Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до РФ у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході. Саме ця фірма у подальшому закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Компанія з Одеси постачала в РФ сировину для виробництва лазерних прицілів, - СБУ 03

Під час обшуків на виробництві, в офісних приміщеннях та у помешканнях фігурантів виявлено документи із доказами протиправної діяльності. Наразі керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:  ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);  ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Автор: 

військово-промисловий комплекс (282) Одеса (5461) СБУ (12821) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+45
Цього замало, всіх хто знав, і був в курсі, судити як злочинне угрупування....скоти....
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23.03.2023 20:41
+34
Просто охренеть ‼️‼️‼️
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23.03.2023 20:37
+23
Чому вони ще не висять на головній площі Одеси на електричних опорах освітлення з прибитими на грудях фанерами , на котрих був би напис-"Зрадник України" а як засмердяться, повішати свіжих зрадників,???
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23.03.2023 20:44
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Просто охренеть ‼️‼️‼️
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23.03.2023 20:37 Відповісти
Цього замало, всіх хто знав, і був в курсі, судити як злочинне угрупування....скоти....
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23.03.2023 20:41 Відповісти
Не судити треба, а страчувати. Випав з вікна, шлакбаум вдарив по голові, вдавився суші їз живих восьминогів, послизнувся і не отямився - Європа невдоволено промовчить, а Штати схвально не помітять.
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23.03.2023 21:00 Відповісти
Цікава думка
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23.03.2023 22:29 Відповісти
Як це не знали? Так писали, що вони на Америку відсилали, ще рік тому. І як це вони віправляли, дирижабльом? Якась чергова зелена дурка.
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24.03.2023 00:02 Відповісти
а шо такоє, ета ш Адеса, нє?
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23.03.2023 21:48 Відповісти
Раша робить лазерні приціли, куди, на танки Т-55? Все купують тупі орки за нафту. Якась зелена гнида просто віджимає підприємство, яких в світі мало.
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24.03.2023 07:58 Відповісти
конфіскувати в актив держави і крапка
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23.03.2023 20:39 Відповісти
грощі не пахнуть
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23.03.2023 20:40 Відповісти
Ті гроші пахнуть смертю наших людей.
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23.03.2023 21:37 Відповісти
російські власники спокійно прихватизували підприємство і 9 років війни спокійно наживалися?
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23.03.2023 20:42 Відповісти
до речі,особисто бачив сьогодні-на метро "Лісова" в Києві,у магазині "Рулька" спокійно продається варена ковбаса "Лікарська" виробництва......Бердянського м"ясокомбінату. тобто її спокійно везуть аж у Київ через лінію фронту...
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23.03.2023 20:45 Відповісти
навряд...тим більш "варенка"...скоріш лише "поліграфія"
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23.03.2023 21:05 Відповісти
На коліні
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23.03.2023 22:53 Відповісти
под ТМ "Бердянский мясокомбинат" выпускает в том числе киевский мясокомбинат
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23.03.2023 21:18 Відповісти
..не пояснюйте. Там з мисленням проблеми... Там у таких і Липецький Рошен ще й працює...)))
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23.03.2023 21:20 Відповісти
..так ..через Бахмут!!! З боями...
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23.03.2023 21:18 Відповісти
накачать руководство компании аргоном высокой чистоты и пустить по ветру в сторону новороссийска.
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23.03.2023 20:44 Відповісти
Неон, а не аргон. Неон для лазеров, а лазеры при изготовлении чипов. Вот что страшно - прямая помощь Путину.
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23.03.2023 22:31 Відповісти
неоном не хватит их всех накачать, а баллонов с аргоном вон сколько на складе.
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23.03.2023 22:41 Відповісти
Чому вони ще не висять на головній площі Одеси на електричних опорах освітлення з прибитими на грудях фанерами , на котрих був би напис-"Зрадник України" а як засмердяться, повішати свіжих зрадників,???
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23.03.2023 20:44 Відповісти
тому,що правом вішати у нас володіють.....зрадники України з ОПУ СБУ тощо...
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23.03.2023 20:46 Відповісти
маєш рацію ...
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23.03.2023 20:49 Відповісти
🤣🤣🤣 БАНДЕРІВСЬКІ АНЕКДОТИ

Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

Він їх запитує:

- Що ви хочете, чого тут зібралися ?

- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!

- Добре, завтра буде.

На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

- Чого вам ще треба ?

- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

-Добре, завтра все виконаєм.

На слідуючий день аналогічна ситуація.

- Ну чого вам і ще потрібно !?

- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

!!!

- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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23.03.2023 22:32 Відповісти
Тому, що досі мер Одеси--гєна труханов. А хто такий гєна труханов, гадаю, пояснювати не потрібно.
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23.03.2023 23:17 Відповісти
підорва трухановська, інфа 100%
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23.03.2023 20:44 Відповісти
Мабудь йдеться про оце:

https://nmsk.reporter.ua/articles/vojjna-v-ukraine-zamorozila-polovinu-mirovogo-proizvodstva-chipov "Война в Украине «заморозила» половину мирового производства чипов".
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23.03.2023 20:45 Відповісти
Дайте вгадаю? Арахамія там ніяким боком не обтерся.
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23.03.2023 20:50 Відповісти
Там і без агрохламідіі під@рів вистачає.
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23.03.2023 23:20 Відповісти
Не бійтесь російських вошей-остерігайтесь українських гнид.Правий був Симон Петлюра.
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23.03.2023 20:50 Відповісти
Про цей факт БУЛО ВІДОМО ЩЕ десь 7-8 місяців тому. На Цензорі, доречі, була ця інформація. І що, опам'яталося це СБУ?
Як же ж вчасно!
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23.03.2023 20:55 Відповісти
Если так, то я, не понимаю абсолютно всех депутатов ВР, которые из Одессы. Сидят себе в Киеве на полном гособеспечении и рассказывают как они в Одессе порядок навели. Может их всех вернуть в Одессу? Пусть покажут на что они способны.
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23.03.2023 20:55 Відповісти
ты про гончаренко?
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23.03.2023 21:01 Відповісти
А за депутатами кого оправить присматривать?) Я уже молчу про полномочия) У депутатов есть полномочия давать команды правоохранительным органам?)
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23.03.2023 22:16 Відповісти
А ви коли вже повернетеся в Украіну? Так розумію, у "французькому" легіоні воюєте?
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23.03.2023 23:31 Відповісти
Ох уж эти злодеи, аргон или гелий продавали азиатским странам. Расстрелять производителя, а СБУ приставить к высшей награде.
А что если азиаты покупали аргон для сварки? Та ну, бред какой-то...
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23.03.2023 20:55 Відповісти
Не демонструй свою тупість! Аргон, гелій, неон, їхні суміші та інші гази, які використовуються в лазерах в якості робочої речовини, повинні бути в чистому вигляді. Це тобі не брудненький аргон для електрозварювання "люмінтію".
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23.03.2023 21:06 Відповісти
По фото цього виробництва гаражного типу, видно що це банальна заморозка повітря і подальша фільтрація зрідненого кисеня, азота і аргона.. 90% чистоти - це як раз для сварки.. Чистий, це 99.9999% чистоти.
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23.03.2023 21:29 Відповісти
Та так, усі білі та пушисті. Злодії з СБУ нічого не тямлять. Ти один усе розумієш, ухилянт
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23.03.2023 21:09 Відповісти
СБУ теж треба контролювати, а то за бабло вони будуть планктон фільтрувати, а китів пропускати..
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23.03.2023 21:22 Відповісти
Воно з Італії видніше...
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23.03.2023 21:27 Відповісти
А з Іспнії ще краще..
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23.03.2023 21:32 Відповісти
А у нікого не виникає питання з якого хрена в Україні усе належить якімсь офшорним компаніям? Може пора задати питання, а що там усі 30 років, типу нардепи, за закони у ВР наприймали? Може пора вже за яєчка цих нардепів брати, деякі на зараз Герої України?
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23.03.2023 21:05 Відповісти
Це називається ліберальний ринок, при якому інтереси нації на якомусь та місці далеко за жадібним зиском певних, часто невизначених, осіб.
Задайте собі питання, а чому і для чого взагалі існують так звані офшори, які при наявності волі у політиків G7 можна було б дуже швидко придавити, як тарганів тапком.
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23.03.2023 21:13 Відповісти
До чого тут політики G7? Політики G7 виводять гроші з України в офшори? Інша справа, що політики G7 досі не зрозуміли, що дозволяючи це робити, вони шкодять самим собі. Часи, коли вони таким чином розвалювали СРСР, минули.
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23.03.2023 21:20 Відповісти
этих пидаров из верховной рады нужно ******* без разбора , мандат депутата - не билет в вечную жизнь. а лучше начинать с бени , бойки , фирташа и им подобным , эти твари сидят на всех финансовых потоках в стране , и без их участия , ни одна схема не работант , а тем более в торговле с паРашей. это их депутаты , это они посадили все это дурачье в верховную раду , не будет этих ****** и не будет проблем.
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23.03.2023 21:47 Відповісти
И умный народ сразу выберет честных политиков?) Или с кумом как то порешаете?)
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23.03.2023 22:20 Відповісти
Судячи з кольору балонів на фото вони з аргоном який використовується для зварювання ліміні.
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23.03.2023 21:22 Відповісти
На 10 році війни московії проти України, московська агентура на підприємств працює в Україні і на території, яку навідники (московська агентура теж), засвідчують московітам для обстрілів !!!!!
І ніхто, ні кує, ні меле!!!
Добре, що нарешті запалили мародерів ***** в Україні!!!
Перевішати гнидоту, щоб і ОПУ боялися !!,
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23.03.2023 21:22 Відповісти
а потом мы претензии предъявляем что кто-то не свалил с кацапского рынка(
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23.03.2023 22:04 Відповісти
Диве дивне. На їх руках кров українців. Невже вибачуть їм?
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23.03.2023 22:04 Відповісти
П*****ь...
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23.03.2023 22:25 Відповісти
В Одесі можуть. Таможня нічого не помічає. А верховний бахвалився, шо подалав контабанду і він їх всіх знає. Збрехав, знов. Не всіх.
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23.03.2023 23:06 Відповісти
Мені подобаються аргументи: не лазери, а зварка.

А вам не по#уй, як орки використовуватимуть український аргон: для виробництва лазерів чи зварки бронетехніки?
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24.03.2023 01:06 Відповісти
а что с контрразведкой? таки проснулась или таки проснули?
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24.03.2023 07:04 Відповісти
"роде зміїний і батько ваш сатана". А ви гляньте на списки олігархів України і московії , поцікавтеся якого вони роду-племені. Висновок буде однозначний-соплемінники.
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24.03.2023 08:07 Відповісти
Дєнґі нє пахнут ,а совість не купиш(((
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26.03.2023 09:48 Відповісти
 
 