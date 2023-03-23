Компанія з Одеси постачала в РФ сировину для виробництва лазерних прицілів, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України викрила керівництво українського підприємства з Одеси на співпраці з країною-агресором. Компанія продавала ворогу інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки, які використовуються у військово-промисловому комплексі РФ. Інертні гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Українське підприємство – унікальне за своїми спроможностями, оскільки може доводити очистку інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території РФ місцеві заводи дають лише 60% очистки. Саме тому ворог намагався зберегти контроль за українською компанією. Для цього у 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами РФ, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент", - йдеться у повідомленні.
Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до РФ у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході. Саме ця фірма у подальшому закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії.
Під час обшуків на виробництві, в офісних приміщеннях та у помешканнях фігурантів виявлено документи із доказами протиправної діяльності. Наразі керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).
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Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
https://nmsk.reporter.ua/articles/vojjna-v-ukraine-zamorozila-polovinu-mirovogo-proizvodstva-chipov "Война в Украине «заморозила» половину мирового производства чипов".
Як же ж вчасно!
А что если азиаты покупали аргон для сварки? Та ну, бред какой-то...
Задайте собі питання, а чому і для чого взагалі існують так звані офшори, які при наявності волі у політиків G7 можна було б дуже швидко придавити, як тарганів тапком.
І ніхто, ні кує, ні меле!!!
Добре, що нарешті запалили мародерів ***** в Україні!!!
Перевішати гнидоту, щоб і ОПУ боялися !!,
А вам не по#уй, як орки використовуватимуть український аргон: для виробництва лазерів чи зварки бронетехніки?