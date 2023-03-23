Міноборони та фонд "Надія" розпочали реалізацію програми телемедицини на передовій. ФОТО

В рамках реалізації програми з фото (відео) фіксації надання екстренної допомоги на передовій Медичні сили Збройних сил України отримали перші 18 старлінків від Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Командування Медичних сил ЗСУ.

"Система фото-відеофіксації надання екстреної допомоги на передовій" - надважливий проект Збройних сил України, який має на меті забезпечити максимально фахову допомогу бійцям у випадках важких поранень. Завдяки такій системі медики, що працюють у найгарячіших точках фронту, отримають можливість бути на зв’язку із провідними лікарями країни на всіх етапах медичної евакуації. Зокрема, система відеозв’язку сприятиме більш ефективному здійсненню хірургічних втручань, оскільки за проведенням операції зможуть слідкувати фахівці різних медичних центрів країни і надавати свої поради та рекомендації. Крім того, зібраний фото-відео матеріал може бути використаний також і для навчання майбутніх польових медиків.

"Перебуваючи на постійному зв’язку зі Збройними силами України, ми дізналися про цей проект та вирішили взяти його під своє шефство. Зараз ми мобілізуємо всі наші можливості задля того, аби винайкоротші терміни забезпечити його реалізацію. Це надзвичайно сучасне рішення від ЗСУ, оскільки на передовій фактично діятиме телемедицина, а дистанційну участь у проведенні операцій нашим захисникам братимуть найкращі хірурги країни. На даному етапі ми займаємося збором необхідної техніки і сьогодні передали нашим військовим медикам перші 18 старлінків, які забезпечать польовим шпиталям швидкий безперебійний інтернет зв’язок для якісної передачі відео та звуку", - зазначила представниця Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" Алла Ландар.





У Збройних силах України зазначають, що реалізація цього проекту не лише допоможе врятувати більше життів українських воїнів, а й дозволить забезпечити більш оптимістичні прогнози щодо відновлення поранених.

Заступник Командувача Медичних Сил Збрйоних Сил України полковник медичної служби Юрій Подолян подякував за таку важливу для військових медиків допомогу.





"Це напрочуд важлива та корисна ініціатива, і я радий, що шефство над нею взяв саме Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" - це означає, що проект точно буде реалізовано в найшвидші терміни. Це не перший наш благодійний проект, разом з нашими партнерами - Благодійним фондом Дениса Парамонова, фондом Віталія Данілова, компанією Медирент, ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина"", американськими партнерами Eltech trust та Revival foundation ми надаємо системну допомогу медичним закладам по всій Україні. Сьогодні від нашого фонду ще 50 медичних моніторів відправляємо у лікарні Дніпра, Харкова та інших регіонів, де оперують та лікують українських захисників. Українські медики тримають свій фронт цілодобово та без вихідних, і ми надалі надаватимемо їм усю необхідну допомогу", - зазначив Борис Тодуров, директор Інституту серця МОЗ України, Амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія".