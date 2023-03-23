Обстріл Запоріжжя: російська ракета влетіла у край будинку. Декілька метрів вліво чи вправо і під’їзд міг впасти. ФОТО

22 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерхівку. Ракета влетіла у край будинку, інакше руйнування та жертв могло бути значно більше.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів мешканець будинку Серж Чорний, передає Цензор.НЕТ.

"Нам пощастило. Ракета влетіла у край будинку. Декілька метрів вліво, вправо, і руйнування були більші, і під'їзд будинку міг впасти. Жертв могло бути у рази більше. Будинок треба все одно розбирати, та збирати наново. З права зверху несуча плита вилізла на вулицю, зверху ще декілька поверхів спираються на цю плиту. Може все рухнути, треба лагодити", - розповів він та опублікував фото місця влучання ракети.

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