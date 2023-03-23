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Обстріл Запоріжжя: російська ракета влетіла у край будинку. Декілька метрів вліво чи вправо і під’їзд міг впасти. ФОТО

22 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерхівку. Ракета влетіла у край будинку, інакше руйнування та жертв могло бути значно більше.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів мешканець будинку Серж Чорний, передає Цензор.НЕТ.

"Нам пощастило. Ракета влетіла у край будинку. Декілька метрів вліво, вправо, і руйнування були більші, і під'їзд будинку міг впасти. Жертв могло бути у рази більше. Будинок треба все одно розбирати, та збирати наново. З права зверху несуча плита вилізла на вулицю, зверху ще декілька поверхів спираються на цю плиту. Може все рухнути, треба лагодити", - розповів він та опублікував фото місця влучання ракети.

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Обстріл Запоріжжя: російська ракета влетіла у край будинку. Декілька метрів вліво чи вправо і під’їзд міг впасти 01
Обстріл Запоріжжя: російська ракета влетіла у край будинку. Декілька метрів вліво чи вправо і під’їзд міг впасти 02

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28486)


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А вторая ракета, которая застряла на крыше дома и не взорвалась...
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23.03.2023 22:49 Відповісти
То не ракета, а солнечная батарея. Просто фото так сделано. Было сообщение от ОВА.
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23.03.2023 22:52 Відповісти
Понял, спасибо.
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23.03.2023 23:04 Відповісти
Там ще було фото де наче б то у даху стирчить ракета. То не ракета, а сонячна панель гріє воду.
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23.03.2023 22:52 Відповісти
сонячний колектор
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24.03.2023 09:07 Відповісти
Ткаченко выказывает своё недовольство ПАРЕ,заместо того,чтоб создать в стране единый день траура например 1 мая ,куда Зеленский приглашал всех на шашлык,правда не уточнил из чего. Я представляю тех детей в Мариуполе что рашисты накрыли на драм театр,а сколько так людей погибло за полтора года и блин какое-то веселье везде,особенно в 95 квартале.
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23.03.2023 23:25 Відповісти
Жах, це просто жах! Мої співчуття жителям Запоріжжя!
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31.03.2023 03:42 Відповісти
 
 