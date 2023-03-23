В боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув брат нардепа Ігор Євтушок. ФОТО
В боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув брат народного депутата Сергія Євтушка Ігор Євтушок. Він пішов на війну добровольцем.
Про це повідомила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Рідний брат нашого колеги, друга, побратима Сергія Євтушка Ігор загинув під Бахмутом. Пішов добровольцем, хоча й не мав військового досвіду…
Кожного разу, коли мені доводиться повідомляти такі новини, я втрачаю частину свого серця, своєї душі, свого життя. Це кожен раз – заново. Це кожен раз невимовно боляче… До цього неможливо звикнути чи призвичаїтись.
Ми здобуваємо свою Україну великою, страшною ціною.
Вічна пам‘ять, вічна слава!
Найщиріші співчуття Сергію та його родині…" - розповіла Тимошенко.
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