Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

24 березня 2023 року о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

Як зазначається, одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша - поблизу нього.

"Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА



















Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).