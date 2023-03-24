Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
24 березня 2023 року о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.
Як зазначається, одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша - поблизу нього.
"Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють правоохоронці.
Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Кацапи рахуються лише із силою у відповідь.
Всі інші розповіді, тіпа "ми не стріляємо по мирних містах" - це те ж саме, як Макрон чи Шольц хочуть переконати путлєра по телефону припинити війну.
Отже - або масовані удари по кацапських "об'єктах воєнної інфраструктури" в крупних містах, або просто читаємо в новинах про нові жертви в Запоріжжі, Дніпрв, Харкові, Нікополі, Слов'янську, Херсоні і т.д.
З кацапами по іншому не вийде....
Вчора проходив, у Дніпрі, повз будівельний майданчик ЖК Centower від будівельної компанії DM GROUP (рік заснування 2019, а інформації щодо власників не знайшов, лише фото "управляючего партнера"). Весь огороджувальний паркан обліплений банерами що це "Центральний будинок міста - Велике будівництво за сприяння ...", а за парканом...