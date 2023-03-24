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Новини Фото Війна
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Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

24 березня 2023 року о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

Як зазначається, одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша - поблизу нього.

"Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора 01
Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора 02
Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора 03
Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора 04
Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора 05
Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора 06
Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора 07
Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора 08
Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора 09

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (28486) жертви (1793) Донецька область (8467) Офіс Генпрокурора (3250) Костянтинівка (274)


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Поки не буде масованих важких отвєток по "об'єктах воєнної інфраструктури" в бєлгарадє, курскє, брянскє, справи не буде.
Кацапи рахуються лише із силою у відповідь.
Всі інші розповіді, тіпа "ми не стріляємо по мирних містах" - це те ж саме, як Макрон чи Шольц хочуть переконати путлєра по телефону припинити війну.
Отже - або масовані удари по кацапських "об'єктах воєнної інфраструктури" в крупних містах, або просто читаємо в новинах про нові жертви в Запоріжжі, Дніпрв, Харкові, Нікополі, Слов'янську, Херсоні і т.д.
З кацапами по іншому не вийде....
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24.03.2023 08:51 Відповісти
Довбануті пункти обігріву ще до цих пір стоять? На вулиці цілодобова температура +12, для чого цей PR ?
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24.03.2023 09:02 Відповісти
Поїдь в Костянтинівку та перевір навіщо він там потрібен... Чи ти думаєш, що кацапи цілили саме в пункт незламності? Їм пох куди пулять!
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24.03.2023 09:35 Відповісти
Тупо називати звичайні пункти обігріву "пунктами незламності". Це що виходить, що вороги зламали пункт незламності і незламності більше нема? Дешеві, хоч і пафосні масовики-затєйники.
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24.03.2023 09:06 Відповісти
Ну що поробиш, якщо наші масовики-затійники ******* пафос? "Велике бідівництво", "Пункти незламності", "Гвардія наступу" та таке інше...
Вчора проходив, у Дніпрі, повз будівельний майданчик ЖК Centower від будівельної компанії DM GROUP (рік заснування 2019, а інформації щодо власників не знайшов, лише фото "управляючего партнера"). Весь огороджувальний паркан обліплений банерами що це "Центральний будинок міста - Велике будівництво за сприяння ...", а за парканом...



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24.03.2023 10:25 Відповісти
Бог любить тебе

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24.03.2023 10:35 Відповісти
100% кто то из местных сепаров координаты дал,иначе б не прилитело в банальную халабуду с относительной точностью..Просто тупо убивают гражданских,какие то тупорылые маньяки-садисты,больше и добавить нечего.
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24.03.2023 11:20 Відповісти
 
 