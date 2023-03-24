Ніч на Донеччині: ракетний обстріл Костянтинівки та авіаудар по Авдіївці. ФОТОрепортаж
Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - поцілили у Центр обліку бездомних осіб, де на той момент перебували 10 людей. Внаслідок удару 3 людини загинули, 2 поранено.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Донецькому напрямку ввечері відбувся черговий авіаракетний удар по Авдіївці - ракети влучили у житловий квартал та по околицях АКХЗ. У Красногорівці пошкоджено дві 5-поверхівки, також під обстрілами Мар'їнка і село Костянтинівка. Вночі Гірник Курахівської громади потрапив під артобстріл - пошкоджено 7 багатоповерхівок, будівлю неробочої лікарні та лінії електропередач.
"На Горлівському напрямку 1 людина загинула у місті Часів Яр, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено 23 будинки у Нью-Йорку, 3 двоповерхівки та 1 приватний будинок у Торецьку. Поодинокі обстріли зафіксовано в Оріхово-Василівці, Міньківці та Васюківці Соледарської громади", - йдеться у повідомленні.
Кириленко нагадує, що всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 5.
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