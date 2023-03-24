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Ніч на Донеччині: ракетний обстріл Костянтинівки та авіаудар по Авдіївці. ФОТОрепортаж

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - поцілили у Центр обліку бездомних осіб, де на той момент перебували 10 людей. Внаслідок удару 3 людини загинули, 2 поранено.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку ввечері відбувся черговий авіаракетний удар по Авдіївці - ракети влучили у житловий квартал та по околицях АКХЗ. У Красногорівці пошкоджено дві 5-поверхівки, також під обстрілами Мар'їнка і село Костянтинівка. Вночі Гірник Курахівської громади потрапив під артобстріл - пошкоджено 7 багатоповерхівок, будівлю неробочої лікарні та лінії електропередач.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула у місті Часів Яр, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено 23 будинки у Нью-Йорку, 3 двоповерхівки та 1 приватний будинок у Торецьку. Поодинокі обстріли зафіксовано в Оріхово-Василівці, Міньківці та Васюківці Соледарської громади", - йдеться у повідомленні.

Ніч на Донеччині: ракетний обстріл Костянтинівки та авіаудар по Авдіївці 01
Ніч на Донеччині: ракетний обстріл Костянтинівки та авіаудар по Авдіївці 02
Ніч на Донеччині: ракетний обстріл Костянтинівки та авіаудар по Авдіївці 03
Ніч на Донеччині: ракетний обстріл Костянтинівки та авіаудар по Авдіївці 04
Ніч на Донеччині: ракетний обстріл Костянтинівки та авіаудар по Авдіївці 05
Ніч на Донеччині: ракетний обстріл Костянтинівки та авіаудар по Авдіївці 06

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Кириленко нагадує, що всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 5. 

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907) Костянтинівка (274)


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А таке можна використовувати на смі ресурсах, бо ЗСУ просили без фото і відео..Дуже забагато зайвого. То рятівники фото і відео викладають в реальному часі, то голови областей. Чим вони відрізняються від простих зівак? В реальному часі усім заборонено.
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24.03.2023 10:05 Відповісти
 
 