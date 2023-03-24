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Новини Фото Війна
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Наслідки артобстрілу Білозерки: пошкоджено будинки, ЛЕП, газопроводи, одна загибла, четверо поранених, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Вранці 24 березня армія РФ здійснила артобстріл смт Білозерка Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

Як зазначається, внаслідок прицільних ударів по житлових будинках загинула жінка, ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості.

"Пошкоджено будинки, лінії електропередач, газопроводи. На місці працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти накрили масованим артвогнем Білозерку на Херсонщині, - ОВА

Наслідки артобстрілу Білозерки: пошкоджено будинки, ЛЕП, газопроводи, одна загибла, четверо поранених, - Офіс генпрокурора 01
Наслідки артобстрілу Білозерки: пошкоджено будинки, ЛЕП, газопроводи, одна загибла, четверо поранених, - Офіс генпрокурора 02
Наслідки артобстрілу Білозерки: пошкоджено будинки, ЛЕП, газопроводи, одна загибла, четверо поранених, - Офіс генпрокурора 03
Наслідки артобстрілу Білозерки: пошкоджено будинки, ЛЕП, газопроводи, одна загибла, четверо поранених, - Офіс генпрокурора 04

Автор: 

обстріл (28486) Офіс Генпрокурора (3250) Херсонська область (5756)


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Кремлівський злий карлик лютує , бо розуміє с@ ка , що
Украіна йому не по зубах 😠
Здохни , тварюко , та дай нам спокій 😡
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24.03.2023 11:06 Відповісти
 
 