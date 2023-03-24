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Минулого тижня морпіхи знищили 166 окупантів, 8 танків, один мінометний розрахунок. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ. 

"Минулого тиждень нашим військовим вдалось знищити: 166 окупантів, 4 бойові броньовані машини, 8 танків, 3 артилерійські системи, один мінометний розрахунок, 2 одиниці автомобільної техніки, один засіб протиповітряної оборони та 1 склад з боєприпасами", - йдеться в повідомленні. 

Варто зазначити, що зенітно-ракетний комплекс "ОСА" було знищено підрозділами річкової флотилії національних ВМС.

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Минулого тижня морпіхи знищили 166 окупантів, 8 танків, один мінометний розрахунок 01

Автор: 

армія рф (17388) ВМС (1384) втрати (4399)


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Молодці наші морські котики , респект за чудовий улов 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.03.2023 12:55 Відповісти
морпіхи це вогонь а не люди, нищать ворога на суші як горіхи трощать..., не зупиняйтесь, хлопці, ви великі молодці...
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24.03.2023 13:48 Відповісти
Слава ЗСУ!
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24.03.2023 19:54 Відповісти
 
 