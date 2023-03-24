Минулого тижня морпіхи знищили 166 окупантів, 8 танків, один мінометний розрахунок. ІНФОГРАФІКА
Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
"Минулого тиждень нашим військовим вдалось знищити: 166 окупантів, 4 бойові броньовані машини, 8 танків, 3 артилерійські системи, один мінометний розрахунок, 2 одиниці автомобільної техніки, один засіб протиповітряної оборони та 1 склад з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що зенітно-ракетний комплекс "ОСА" було знищено підрозділами річкової флотилії національних ВМС.
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Amber
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Hanka Panyanka
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bazil rejestrowyj
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