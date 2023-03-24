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Росія використала на Сумщині аналог американських плануючих бомб, - Defense Express. ФОТО

бомба

Російські війська використали сьогодні вночі для ударів по Сумщині свої аналоги американських JDAM-ER.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

"Став відомий тип плануючої бомби, яку рашисти використали для ударів по Сумській області в ніч на 24 березня. Defense Express з власних джерел отримав фото уламків, на яких можна упізнати так званий аналог JDAM-ER, про існування якого вперше стало відомо на початку січня цього року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, його вперше застосували по окупованому Донецьку, коли ця авіабомба впала у північно-західному районі міста 12 березня. А за інформацією від командування Повітряних сил ЗСУ російські війська здійснили скидання 11 плануючих бомб, як мінімум частина з яких є саме аналогами JDAM-ER, що засвідчують фото.

Росія використала на Сумщині аналог американських плануючих бомб, - Defense Express. ФОТО 01

"Аналогічні уламки були якраз зафіксовані у самому Донецьку, де було точно відомо про використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією. Зокрема, про це говорить форма крил, а також кріплення", - пояснює видання. Росія використала на Сумщині аналог американських плануючих бомб, - Defense Express. ФОТО 02

"Вкрай важливо дізнатися походження електронних компонентів, що можливо дозволить придушити канали їх постачання. Можливо, визначити завод-виробник готового виробу, реальну складність виробництва такого виду боєприпасу у РФ, а також технологічний рівень виробництва, що дозволить оцінити реальні виробничі можливості", - зазначає видання.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог завдав удару по Сумщині. Є загиблі та поранені. 

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бомба (234) обстріл (28486) Суми (886)


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Топ коментарі
+30
Китай. Вони навіть можуть у себе на заводах випускати кацапські ********** з кацапським маркуванням або взагалі без нього.
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24.03.2023 15:25
+25
Если Путин прилетит в Армению, его арестуют. Ереван присоединился к Римскому статуту

Конституционный суд Армении посчитал, что Римский статут соответствует Основному закону страны. Решение окончательное и вступает в силу с момента опубликования.

Таким образом, если Путин приедет в Армению, его могут арестовать по ордеру суда в Гааге.
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24.03.2023 15:22
+22
"планувалось" нас бомбити як сирійців, але не так сталось як кацапам гадалось, тому довелось на швидку руку робити плануючі боеприпаси.
Що доречі є дуже паганою звісткою для нас, у них тих бомб як грязі в ******, а точність для потвор не важлива, наштампують і будуть прифронтові міста кошмарити.
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24.03.2023 15:31
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Если Путин прилетит в Армению, его арестуют. Ереван присоединился к Римскому статуту

Конституционный суд Армении посчитал, что Римский статут соответствует Основному закону страны. Решение окончательное и вступает в силу с момента опубликования.

Таким образом, если Путин приедет в Армению, его могут арестовать по ордеру суда в Гааге.
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24.03.2023 15:22 Відповісти
Куй його там арештують
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24.03.2023 15:25 Відповісти
Можуть. Якщо після арешту путіна вся верхівка Арменії матиме змогу разом з пуйлом негайно вилетіти в цивілізовану країну.
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24.03.2023 16:13 Відповісти
Армяни продадуть-куплять-продадуть... 😂
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24.03.2023 16:33 Відповісти
Куй він туди поїде
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24.03.2023 17:21 Відповісти
Те що планувалось по масковитам, якимось дивним чином вдарило по українцям! Оман точно не до чого?
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24.03.2023 15:23 Відповісти
"планувалось" нас бомбити як сирійців, але не так сталось як кацапам гадалось, тому довелось на швидку руку робити плануючі боеприпаси.
Що доречі є дуже паганою звісткою для нас, у них тих бомб як грязі в ******, а точність для потвор не важлива, наштампують і будуть прифронтові міста кошмарити.
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24.03.2023 15:31 Відповісти
якщо петріоти потравити у 80 км від фронту і нашого кордону то їхні літаки з тими бомбами будуть падати їм самим на голову.Думаю генштаб про це думає.
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24.03.2023 15:34 Відповісти
а кто дозволить петріотам стріляти а парєбрік? Так шо забудт про петріот
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24.03.2023 18:39 Відповісти
"Плануючі", тобто баражуючі ********** з говна не зробишь? А вкрасти або купити це те що зазвичай московити роблять! Оман звісно не про крадіжку
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24.03.2023 15:35 Відповісти
от та що ви кажете, у кацапів же немає технологій, певно з гівна та палок свої ракети ліплять.
давайте не будемо тут *************** наративи проштовхувати, кацапи не тупі.
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24.03.2023 15:57 Відповісти
Так дійсно нанотехнологія 3 тисячоліття - планер
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24.03.2023 16:18 Відповісти
ага не зробиш, совки такими бімбами ще з 70х балувались,як не раніше,і була це півтонна ****** здатна пролетіти добру сотню км,бо скидалась з міг-25рб який пер на 2.8 маха,так що нічого в плануючих авіабомбах немає,бо їх ще німаки юзали,і досить ефективно,італійські і британські лінкори не дадуть збрехати.
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25.03.2023 04:12 Відповісти
Баражуючі, трлхи відрізняються від плануючих. Баражуючі ********** (бомби, касетні ********** і т.д.), подібні до безпілотників, мають якись двигун і знаходяться в повіті довгий час, літаючи по певному маршруту, закладеному в програму, чекаючи на команду атакувати ціль. Плануючі ********** не мають двигуна і запускаються з літака на певній відстані від цілі і летять до неї як планер (звідти і назва), дозволяючи літаку не виходити зону дії ППО або не пересікати кордон країни (як в нашому випадку).
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25.03.2023 17:07 Відповісти
Они сделаны уже довольно давно. Просто применять начали только недавно. У орков есть и вариант "Гром" на 120 км. У нас стало лучше ПВО - перешли на удары с большего расстояния. Я всегда пишу всяким диванным ура-патриотам - недооценка врага ни к чему хорошему не приводит.
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24.03.2023 15:41 Відповісти
технології були, але не було масового виробництва, бо планувалось нас утюжити як сирійців чи як США афган та ірак.
Але обламали зуби об наше ПВО та героїв пілотів, і почали шукати інші шляхи як нас вбивати.
хоча тут деякі дурники думають що кацапи голі та босі і через два-три тижні на нас із голою сракою попруть.
Нажаль ці потвори докладуть максимум зусиль щоб нам насолити.
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24.03.2023 16:00 Відповісти
Китай. Вони навіть можуть у себе на заводах випускати кацапські ********** з кацапським маркуванням або взагалі без нього.
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24.03.2023 15:25 Відповісти
+
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24.03.2023 15:26 Відповісти
Американська розвідка не сліпа - з Китаю рух кожного снаряду відслідкує і плювали вони на маркеровку, а росії щоб досягти хоч якогось успіху потрібні сотні тисяч снарядів, а таку силу силену снарядів лише сліпий не побачить, до того ж Китай під ковпаком США, коли відслідковують кожен його крок
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24.03.2023 15:33 Відповісти
Американська розвідка не всесильна. По факту китайскі міні та снаряди ще восени захопили на Харківщині.
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24.03.2023 15:35 Відповісти
Але ці одинокі випадки ніяк не змінили хід війни, бо Китай перед цим міг поставити снаряди куди завгодно ще за часів Мао, звідки вони і потрапили до росії, не ставлячи за мету допомагати саме росії. А США відслідковують рух вантажів, який відбувається саме зараз
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24.03.2023 15:49 Відповісти
США тоді були в курсі. Скоріш за все то був реекспорт китайських *********** з Північної Кореї. Ось, що тоди писали на сайті ТСН 12:26, 29.09.22 "Поки в уряді США не розголошують подробиці щодо типів зброї, але зазначають: таємна угода з Північною Кореєю свідчить про «розпач» Росії. Оскільки, ймовірно, Москва не в змозі виробляти найпростішу техніку для ведення війни."
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24.03.2023 16:03 Відповісти
Та питання ж не в снарядах (точніше - авіабомби).
Питання в приладдях, які надіваються на бомбу перетворюючи її в плануючий ********* дальної дії і питання в системі навігації і керування - які перетворюють бомбу в високоточну ракету яку дуже важко збити...

Снарядів на кацапії вже майже немає - а ось важких бомб - неміряно...
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24.03.2023 15:43 Відповісти
Надо було написити **********, помилився.
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24.03.2023 15:50 Відповісти
какая ракета? На этой хрени нет двигателя, скорость как у планера, думаю сбить ее не проблема ракетой с радиовзрывателем
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24.03.2023 16:28 Відповісти
А ты сначала попробуй её увидеть, не говоря уже о сбить планирующую маневренную цель.
Не неси ерунды.
Да и учесть стоимость бомбы и стоимость оборудования просто для выявления, не говоря уже стоимости ракеты чтобы сбить...

И учесть что сброшена она может быть с любой точки вне досягаемости ПВО....

Не неси ерунды а погугли о том что это.

погугли о GLSDB
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24.03.2023 20:01 Відповісти
швидкість як у літака в момент пуску,а це може бути і 2 маха,так що не треба тут ляля,плюс малі розміри відповідно мала сигрнатура.
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25.03.2023 04:15 Відповісти
Это не Китай. Орки и сами делают умные боеприпасы на основе модуля NVIDIA Jetson TX2. Например "Ланцет".
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24.03.2023 15:47 Відповісти
Прогнозовано. Вони використовуватимуть проти нас усе, що мають і що здатне вбивати.
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24.03.2023 15:28 Відповісти
Схоже на те, що кетай приєднується до парашної *********.
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24.03.2023 15:31 Відповісти
ну ссані комуняки чітко сказали, через свій * мирний план* або Україна здається, або вони дают зброю сосії
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24.03.2023 15:32 Відповісти
Тварюки тупо використовують Україну як полігон для своїх схиблених збочень!
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24.03.2023 15:32 Відповісти
Потрібні Ф-15 з дальнобійними ракетами повітря-повітря для знищення рашиських літаків

А інакше - ніяк
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24.03.2023 15:36 Відповісти
А також - з ракетами "повітря-земля". Для знищеня військових заводів.
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24.03.2023 15:53 Відповісти
До Владивостока щось біля 9 тис. км.

Потрібні балістичні ракети на базі "Зеніту"
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24.03.2023 16:18 Відповісти
Або удар з боку Японії.
Вірніше - Японського моря.
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24.03.2023 16:44 Відповісти
Крайние МиГ-29, которые передает Польша и Словакия, модернизированы израильтянами под вооружение НАТО. Они могут вооружаться ракетами "воздух-воздух" на 100+ км.
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24.03.2023 16:17 Відповісти
су27 і міг 29 з ракетами р-27ет на 120 км тихенько плачуть в куточку,бо їх навіть модернізовувати не прийшлось,бо штатне озброєння)))
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25.03.2023 04:17 Відповісти
Кацапи вбивці,маніяки,насильники,мародери! Проклинаємо їх до сьомого коліна! Хай все їм повернеться бумерангом! Амінь!
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24.03.2023 15:37 Відповісти
Значит этими вунтервафлями 8 лет бамбас донбили.
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24.03.2023 15:39 Відповісти
Розум замість емоцій в 2019 році міг би зробити не можливим 24.02.2022
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24.03.2023 15:45 Відповісти
КАЦАПЫ , ЖДИТЕ , вам такой сюрприз готовят , вы *******
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24.03.2023 15:48 Відповісти
Випуск компонентів для керованого польоту десь розташовано - що каже розвідка ?
Шукати звідки чіпи - то імітація роботи: треба знищити завод, де це все виробляється.
І вивести з ладу аеродроми, з яких злітають носії.
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24.03.2023 15:49 Відповісти
А Україні вже пів року роказують про таки бомби що йих планирують надати і ні..х..уя не дають все піз...д...ять на всяких самитах та обговорюваннях а в нас кожен день гинуть сотні громодян гинуть же не вони і не їхні діти а наші громодяни а вони сцукі дочекаються таких же бомб якщо Україна не втримается
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24.03.2023 15:51 Відповісти
з дивану погано видно дають чи ні, а забув Байден вам особисто повинен лист прийому-передачі вислати
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24.03.2023 16:03 Відповісти
В будь-якому разі поки що ніде не було жодної згадки про їх застосування. Тому, швидше за все, їх так і не надали. Бо "ескалація"...
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24.03.2023 16:29 Відповісти
а ясно байден ніфіга не дає
навіть тут на цензорі здаєть була стаття про використання плануючих *********** ЗСУ.
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24.03.2023 17:51 Відповісти
Не було. А Байден тепер літає своїми дронами ще на 150 км далі від Криму.
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24.03.2023 19:13 Відповісти
И "к бабке не ходи" электронная начинка китайская, а может и вся бомба там сделана (как "москвич")!
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24.03.2023 16:05 Відповісти
Якщо не вся бомба, то крила і система наведення.
До речі, супутники, з яких наводяться ці бомби - досі на орбіті ?
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24.03.2023 16:12 Відповісти
Чи можна ставити "сигнал" джі-пі-ес або глонас на безпілотник ?
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24.03.2023 16:37 Відповісти
сбивайте над территорией мордора и беларуссии
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24.03.2023 16:18 Відповісти
Аналог не очень то и аналогичный . Американцы что дают - малого калибра , малого диаметра , да и вообще малого веса .
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24.03.2023 16:58 Відповісти
Зато наше МО разработало яблоки по 52грн и я яйца по 17грн/кг . Вот мы орков яблоками и яйцами в ответ и забросаем.
Слава МО и резникову которые абсолютно ничего за год не создали, но зато обворовали все что можно - и все для победы.
Только неизвестно чьей.
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24.03.2023 17:29 Відповісти
мне кажется что эти гады не остановятся даже если мы выйдем на границу 91 года , остается другой метод , а именно : с ВОЛКАМИ жить по ВОЛЧЬИ выть !!!! пока их жизнь не будет ИДЕНТИЧНОЙ нашей !!! как в Днепре , Запорожье , Буче ((((
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24.03.2023 18:40 Відповісти
 
 