Росія використала на Сумщині аналог американських плануючих бомб, - Defense Express. ФОТО

Російські війська використали сьогодні вночі для ударів по Сумщині свої аналоги американських JDAM-ER.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

"Став відомий тип плануючої бомби, яку рашисти використали для ударів по Сумській області в ніч на 24 березня. Defense Express з власних джерел отримав фото уламків, на яких можна упізнати так званий аналог JDAM-ER, про існування якого вперше стало відомо на початку січня цього року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, його вперше застосували по окупованому Донецьку, коли ця авіабомба впала у північно-західному районі міста 12 березня. А за інформацією від командування Повітряних сил ЗСУ російські війська здійснили скидання 11 плануючих бомб, як мінімум частина з яких є саме аналогами JDAM-ER, що засвідчують фото.

"Аналогічні уламки були якраз зафіксовані у самому Донецьку, де було точно відомо про використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією. Зокрема, про це говорить форма крил, а також кріплення", - пояснює видання.

"Вкрай важливо дізнатися походження електронних компонентів, що можливо дозволить придушити канали їх постачання. Можливо, визначити завод-виробник готового виробу, реальну складність виробництва такого виду боєприпасу у РФ, а також технологічний рівень виробництва, що дозволить оцінити реальні виробничі можливості", - зазначає видання.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог завдав удару по Сумщині. Є загиблі та поранені.

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