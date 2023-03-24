"Жовта стрічка" закликає приєднуватися до руху опору в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Рух опору "Жовта стрічка" закликає долучитися до боротьби за свободу окупованого півострова.

Про це повідомили в русі, інформує Цензор.НЕТ.

"Боротьба за свободу та справедливість на окупованих територіях України продовжується. Попри численні виклики, з якими стикається український народ, рух опору зростає щоденно", - йдеться у повідомленні.

Долучитися до боротьби можна, роздрукувавши плакати та листівки і розклеївши їх на вулицях окупованих міст та селищ.

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Посилання на плакати та листівки:

📌 Сімферополь — це Україна!

📌 Севастополь — це Україна!

📌 Армянськ — це Україна!

📌 Гурзуф — це Україна!

📌 Джанкой — це Україна!

📌 Євпаторія — це Україна!

📌 Керч — це Україна!

📌 Партеніт — це Україна!

📌 Саки — це Україна!

📌 Судак — це Україна!

📌 Феодосія— це Україна!

📌 Ялта — це Україна!

📌 Крим — це Україна!









