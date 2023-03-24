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"Жовта стрічка" закликає приєднуватися до руху опору в окупованому Криму. ФОТОрепортаж
Рух опору "Жовта стрічка" закликає долучитися до боротьби за свободу окупованого півострова.
Про це повідомили в русі, інформує Цензор.НЕТ.
"Боротьба за свободу та справедливість на окупованих територіях України продовжується. Попри численні виклики, з якими стикається український народ, рух опору зростає щоденно", - йдеться у повідомленні.
Долучитися до боротьби можна, роздрукувавши плакати та листівки і розклеївши їх на вулицях окупованих міст та селищ.
Посилання на плакати та листівки:
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тай прославить по всій Україні січових стрільців!
Спалиться и рисковать жизнью за бумажку? Вместо того чтобы сливать расположения врага и пускать проезда под откос?