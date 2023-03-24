Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних, затримано правоохоронця і співробітника військкомату в Чернівцях, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику правоохоронного органу з Чернівців та працівнику Чернівецького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які "допомагали" отримувати довідки про відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, правоохоронець придумав схему, за якою чоловіки призовного віку могли отримати відстрочку від мобілізації. Він розшукував потенційних "клієнтів", в тому числі тих, які найближчим часом хочуть виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість такої "послуги" становила приблизно 3 тис. доларів США.

До схеми правоохоронець залучив працівника військкомату, який підказував "клієнтам" до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати "правильні" результати.

Потім ці документи працівник військкомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив "по знайомству" не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.

ДБР затримало правоохоронця під час одержання чергової суми неправомірної вигоди, того ж дня йому було повідомлено про підозру. Наразі його звільнено зі служби, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.









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Також Бюро повідомило про підозру працівнику військкомату.

Експравоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, пропозиції та обіцянки здійснити такий вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Працівник військкомату підозрюється у пособництві до вказаного злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.