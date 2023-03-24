Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних, затримано правоохоронця і співробітника військкомату в Чернівцях, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику правоохоронного органу з Чернівців та працівнику Чернівецького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які "допомагали" отримувати довідки про відстрочку від мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, правоохоронець придумав схему, за якою чоловіки призовного віку могли отримати відстрочку від мобілізації. Він розшукував потенційних "клієнтів", в тому числі тих, які найближчим часом хочуть виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість такої "послуги" становила приблизно 3 тис. доларів США.
До схеми правоохоронець залучив працівника військкомату, який підказував "клієнтам" до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати "правильні" результати.
Потім ці документи працівник військкомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив "по знайомству" не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.
ДБР затримало правоохоронця під час одержання чергової суми неправомірної вигоди, того ж дня йому було повідомлено про підозру. Наразі його звільнено зі служби, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Також Бюро повідомило про підозру працівнику військкомату.
Експравоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, пропозиції та обіцянки здійснити такий вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Працівник військкомату підозрюється у пособництві до вказаного злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.
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2) Щоб ніхто не думав, що військова служба - мед, давати всім великими дозами хінін у порошках. Це називалося - «лизати хінін».
3) Промивання шлунка двічі на день літром теплої води.
4) Клізма з мильної води з гліцерином.
5) Загортання хворого в мокре холодне простирадло.
Траплялися хоробрі, що, перетерпівши всі п'ять ступенів тортур, дозволяли відвезти себе в простій домовині на кладовище. Були, проте, й малодушні, - коли справа доходила до клізми, вони заявляли, що вже здорові й нічого іншого не бажають, як тільки з найближчим маршовим батальйоном попрямувати в окопи.
Швейка в гарнізонній тюрмі поклали в лазаретний барак якраз між тих малодушних симулянтів.
- Я вже більше не витримаю, - сказав його сусід по ліжку, якого тільки-но привели з процедурної кімнати після повторного промивання шлунка. Він симулював короткозорість.
- Завтра поїду в полк, - розмірковував сусід зліва. Йому поставили клізму, а він симулював, що глухий як пень.
На ліжку біля дверей умирав якийсь сухотник, загорнений у мокре холодне простирадло.
- Це вже третій на цьому тижні, - зауважив сусід з правого боку. - А ти на що хворий?
- У мене ревматизм, - відповів Швейк, і всі довкола вибухнули реготом. Сміявся навіть сухотник, який «симулював» туберкульоз.