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Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних, затримано правоохоронця і співробітника військкомату в Чернівцях, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику правоохоронного органу з Чернівців та працівнику Чернівецького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які "допомагали" отримувати довідки про відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, правоохоронець придумав схему, за якою чоловіки призовного віку могли отримати відстрочку від мобілізації. Він розшукував потенційних "клієнтів", в тому числі тих, які найближчим часом хочуть виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість такої "послуги" становила приблизно 3 тис. доларів США.

До схеми правоохоронець залучив працівника військкомату, який підказував "клієнтам" до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати "правильні" результати.

Потім ці документи працівник військкомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив "по знайомству" не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.

ДБР затримало правоохоронця під час одержання чергової суми неправомірної вигоди, того ж дня йому було повідомлено про підозру. Наразі його звільнено зі служби, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних, затримано правоохоронця і співробітника військкомату в Чернівцях, - ДБР 01
Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних, затримано правоохоронця і співробітника військкомату в Чернівцях, - ДБР 02
Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних, затримано правоохоронця і співробітника військкомату в Чернівцях, - ДБР 03
Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних, затримано правоохоронця і співробітника військкомату в Чернівцях, - ДБР 04

Також читайте: Ухилення від мобілізації: в різних регіонах заблоковано 14 схем, - СБУ. ФОТОрепортаж

Також Бюро повідомило про підозру працівнику військкомату.

Експравоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, пропозиції та обіцянки здійснити такий вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Працівник військкомату підозрюється у пособництві до вказаного злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Автор: 

хабар (4704) Чернівці (561) військкомат (432) мобілізація (3057) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+10
А по какой схеме депутатское племя сваливает за бугор ... или это секретная инфа
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24.03.2023 16:51
+8
1) Сувора дієта: вранці й увечері протягом трьох днів однісінька чашка чаю, причому всім без винятку, незалежно від того, на яку хворобу нарікають, давати аспірин як потогінне.

2) Щоб ніхто не думав, що військова служба - мед, давати всім великими дозами хінін у порошках. Це називалося - «лизати хінін».

3) Промивання шлунка двічі на день літром теплої води.

4) Клізма з мильної води з гліцерином.

5) Загортання хворого в мокре холодне простирадло.

Траплялися хоробрі, що, перетерпівши всі п'ять ступенів тортур, дозволяли відвезти себе в простій домовині на кладовище. Були, проте, й малодушні, - коли справа доходила до клізми, вони заявляли, що вже здорові й нічого іншого не бажають, як тільки з найближчим маршовим батальйоном попрямувати в окопи.

Швейка в гарнізонній тюрмі поклали в лазаретний барак якраз між тих малодушних симулянтів.

- Я вже більше не витримаю, - сказав його сусід по ліжку, якого тільки-но привели з процедурної кімнати після повторного промивання шлунка. Він симулював короткозорість.

- Завтра поїду в полк, - розмірковував сусід зліва. Йому поставили клізму, а він симулював, що глухий як пень.

На ліжку біля дверей умирав якийсь сухотник, загорнений у мокре холодне простирадло.

- Це вже третій на цьому тижні, - зауважив сусід з правого боку. - А ти на що хворий?

- У мене ревматизм, - відповів Швейк, і всі довкола вибухнули реготом. Сміявся навіть сухотник, який «симулював» туберкульоз.
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24.03.2023 16:48
+6
О, а батальйони ''монако'', та ''відень'' пропустили
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24.03.2023 17:08
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Шо апять???
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24.03.2023 16:41 Відповісти
И не дорого...
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24.03.2023 16:42 Відповісти
Про частных врачей, я правда ничего не понял. Мне говорили, что только в государственной больничке, из-за чего я ждал визита к врачу 1,5 месяца. А врач сказал, что ничего в диагнозе менять не будет, т.к диагноз этот снять нельзя... и просто переписал диагноз в свою справку.
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24.03.2023 16:42 Відповісти
Потім ці документи працівник військкомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив "по знайомству" не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.Джерело:
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24.03.2023 17:05 Відповісти
Страна сошла сума окончательно ...
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24.03.2023 16:42 Відповісти
Робили гроші на папірцях і ніякого напрягу .
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24.03.2023 16:46 Відповісти
Морфіус, матриця- відпочивають...
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24.03.2023 16:46 Відповісти
1) Сувора дієта: вранці й увечері протягом трьох днів однісінька чашка чаю, причому всім без винятку, незалежно від того, на яку хворобу нарікають, давати аспірин як потогінне.

2) Щоб ніхто не думав, що військова служба - мед, давати всім великими дозами хінін у порошках. Це називалося - «лизати хінін».

3) Промивання шлунка двічі на день літром теплої води.

4) Клізма з мильної води з гліцерином.

5) Загортання хворого в мокре холодне простирадло.

Траплялися хоробрі, що, перетерпівши всі п'ять ступенів тортур, дозволяли відвезти себе в простій домовині на кладовище. Були, проте, й малодушні, - коли справа доходила до клізми, вони заявляли, що вже здорові й нічого іншого не бажають, як тільки з найближчим маршовим батальйоном попрямувати в окопи.

Швейка в гарнізонній тюрмі поклали в лазаретний барак якраз між тих малодушних симулянтів.

- Я вже більше не витримаю, - сказав його сусід по ліжку, якого тільки-но привели з процедурної кімнати після повторного промивання шлунка. Він симулював короткозорість.

- Завтра поїду в полк, - розмірковував сусід зліва. Йому поставили клізму, а він симулював, що глухий як пень.

На ліжку біля дверей умирав якийсь сухотник, загорнений у мокре холодне простирадло.

- Це вже третій на цьому тижні, - зауважив сусід з правого боку. - А ти на що хворий?

- У мене ревматизм, - відповів Швейк, і всі довкола вибухнули реготом. Сміявся навіть сухотник, який «симулював» туберкульоз.
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24.03.2023 16:48 Відповісти
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24.03.2023 18:12 Відповісти
взагалі то зовсім не смішно. Лікарі часто не звертають уваги на досить серйозні проблеми із здоровьям.
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24.03.2023 19:06 Відповісти
та да. "медицина - сурьйозне дiло." тi "простi люди",на яких "не звертають уваги", вони або мало платять, або забагато хочуть. знову вийшов "чорний гумор", вибач.
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24.03.2023 19:19 Відповісти
мало платять. А якщо платятть все що в них є, то вимагають гарантії. Уявіть собі таку наглість.
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25.03.2023 08:58 Відповісти
А по какой схеме депутатское племя сваливает за бугор ... или это секретная инфа
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24.03.2023 16:51 Відповісти
То дуже хворі люди. В кожного язва прописана у парт.квитку. Тобі того не треба, повір.
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24.03.2023 23:31 Відповісти
За відстрочку 3000 доларів? Якось забагато для відстрочки...
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24.03.2023 16:57 Відповісти
есть спрос- будут схемы
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24.03.2023 17:01 Відповісти
мера пресечения должна быть- содержание в окопах под бахмутом- нулевая линия, без права внесения залога
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24.03.2023 17:03 Відповісти
Как раньше с кнвертационными центрами. Отлавливали чуть ли не каждый день, но на следующий же день содавались десятки новых. Так и здесь. Наказание за это у нас слишком мягкое.
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24.03.2023 17:03 Відповісти
О, а батальйони ''монако'', та ''відень'' пропустили
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24.03.2023 17:08 Відповісти
Андрюша луганський сміється десь там в ваших Монаках.
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24.03.2023 17:13 Відповісти
Во время войны любые коррупционные действия должны приравниваться к государственной измене , очень жаль, что власть этого до сих пор так и не поняла.
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24.03.2023 17:52 Відповісти
Очень жаль что ВЫ не поняли, что власть это давно поняла. Не просто поняла, а это и была их причина "похода".
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24.03.2023 23:33 Відповісти
Воєнний стан не дійсний,оскільки він оголошується на 3 місяці,а той що начебто був в перші три місяці теж не дійсний,оскільки його не підпизав Ослик.Стану війни немає,на основі чого заборона виізду за кордон?Це якийсь *******.
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24.03.2023 17:58 Відповісти
Такое чувство, что кордоны именно для этого и закрыли- чтоб взятки брать за выезд.
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24.03.2023 19:24 Відповісти
В останні роки нове явище : злочинну діяльність очолюють правоохоронці і держслужбовці. Тупа "чорна" злочинність вимирає - ніхто не хоче напружуватися і ризикувати собою . А "схеми" прогресують, чистенько, без ризику для здоров'я, нікого не бєш, впевнений що "відмажуть"
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24.03.2023 21:32 Відповісти
Колись дуже давно, за режиму "кровавих царів" у військо брали далеко не всіх. Не брали кріпаків, поки пан якогось сам не віддавав до війська. Не брали й людських синів, якщо батько мав змогу оплатити відкріпний білет. О диво - для безкінечних війн імперської росіїї солдатів вистачало.
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25.03.2023 09:08 Відповісти
 
 