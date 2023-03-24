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Поліцейські Берислава збили 5 російських квадрокоптерів, за допомогою яких обстрілювали місто. ФОТОрепортаж

У Бериславі поліцейські збили 5 російських квадрокоптерів, за допомогою яких окупанти обстрілювали це місто на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці поліція Херсонської області. 

У повідомленні зазначається: "Місто Берислав перебуває під постійним вогнем військ рф. Щодня ворог обстрілює районний центр та сусідні населені пункти з артилерії, танків, реактивних систем, а також БПЛА. Проте, як і на інших ділянках фронту, Сили руху опору, до складу яких входять і поліцейські, протидіють підлості військ країни-агресора.

Так, до збитого напередодні дрона додалося ще 5. Вказані гаджети "відмінусували" бійці зведеного загону Департаменту патрульної поліції разом зі співробітниками роти поліції особливого призначення ГУНП в Херсонській області. 3 з цих квадрокоптерів пішли проторованим шляхом "руского воєнного корабля" – на дно, щоправда Дніпра. Ще два збили над містом. Знищення усіх дронів підтвердили військові".

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Поліцейські Берислава збили 5 російських квадрокоптерів, за допомогою яких обстрілювали місто 01
Поліцейські Берислава збили 5 російських квадрокоптерів, за допомогою яких обстрілювали місто 02
Поліцейські Берислава збили 5 російських квадрокоптерів, за допомогою яких обстрілювали місто 03

Автор: 

Нацполіція (15173) дрони (4706) Берислав (186) Херсонська область (5756)


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5 коптерів і вчорашніх 10...
Що на це скажете Рональду та Мессі?
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24.03.2023 18:43 Відповісти
на верхнем фото - горячий, только-только из микроволновки.
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24.03.2023 18:49 Відповісти
пробита батарея замкнула, задиміла
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24.03.2023 19:25 Відповісти
ну чисто "юнкерс-88".
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24.03.2023 19:47 Відповісти
На запчасти они уже не пригодится.
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24.03.2023 19:32 Відповісти
 
 