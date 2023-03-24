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Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Звичайна біла гаряка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв лякає походом російської армії на Львів. ВIДЕО

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Члени Синоду УПЦ МП прийшли на Банкову, вимагають зустріч з Зеленським...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента та вимагають зустрічі з Зеленським. ВIДЕО

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

РФ-КНР: зустріч за закритими дверима

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Путіна не отримає від Китаю допомогу, на яку сподівався, - ГУР

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

... а то и дальше Урала

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Ну, будете у нас на Колыме...

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Геополітика

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Сі приїхав...

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Перемовини

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Гаазький експрес

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ордер на арешт Путіна є початком притягнення РФ та її лідерів до відповідальності, - Євросоюз

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Вигідна пропозиція

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ордерів на арешт Путіна буде більше, - міністерка юстиції Литви Добровольська

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Передчуття

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент засудив дії Лукашенка і закликав розширити санкції проти Білорусі

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Спецоперація з самоліквідації

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін з’їдає свою армію в Україні", - радник Залужного Райс

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Війна цивілізацій

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Надійний захист

Гаазький експрес, спецоперація з самоліквідації, передчуття Лукашенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Кремлівські ванни


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Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) Медведєв Дмитро (1911) політика (4405) путін володимир (23821) фотожаба (13864) Шойгу Сергій (626)


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Беззаперечно, перемогу одержує фотожаба
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24.03.2023 22:16 Відповісти
Що китай що підорафія - одне кубло не добитого гегемона...
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24.03.2023 22:23 Відповісти

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24.03.2023 22:45 Відповісти
Таке враження, що і стріляти не обов'язково. Досить підняти гармату і гримнути нею зверху по баняку.
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24.03.2023 23:55 Відповісти
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24.03.2023 22:55 Відповісти
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24.03.2023 23:11 Відповісти
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25.03.2023 00:02 Відповісти
 
 