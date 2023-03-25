Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 3 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 24 березня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 24 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Бахмуті та Орлівці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не полишають спроб захопити місто Вугледар Донецької області, - ISW