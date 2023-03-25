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Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 3 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 24 березня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 24 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Бахмуті та Орлівці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні. 

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 3 особи зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: 

поранення (2803) смерть (6750) Донецька область (8467) Кириленко Павло (907)


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