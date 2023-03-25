УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6383 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
2 814 1

Вночі росіяни завдали ударів по центру Краматорська, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі знову завдали ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні. Без постраждалих.

Уточнюємо інформацією щодо руйнувань", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ввечері 24 березня у Краматорську пролунали вибухи, у місті оголосили повітряну тривогу

Вночі росіяни завдали ударів по центру Краматорська, - мер Гончаренко 01
Вночі росіяни завдали ударів по центру Краматорська, - мер Гончаренко 02
Вночі росіяни завдали ударів по центру Краматорська, - мер Гончаренко 03
Вночі росіяни завдали ударів по центру Краматорська, - мер Гончаренко 04
Вночі росіяни завдали ударів по центру Краматорська, - мер Гончаренко 05
Вночі росіяни завдали ударів по центру Краматорська, - мер Гончаренко 06

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28486) Донецька область (8467)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
25.03.2023 10:11 Відповісти
 
 