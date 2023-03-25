Вночі росіяни завдали ударів по центру Краматорська, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі знову завдали ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні. Без постраждалих.

Уточнюємо інформацією щодо руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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