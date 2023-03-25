Доба на Донеччині: постійні обстріли громад, загиблі та поранені цивільні, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припинять обстрілів населених пунктів Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

Вночі та зранку росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю освітнього закладу та будівлю підприємства. За попередньою інформацією, без жертв.

На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді 1 людина загинула в Орлівці та 1 людина поранена у Первомайському.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Бахмуті. Також 1 людина поранена у Часовоярській громаді – у місті пошкоджено щонайменше 4 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки та газопровід.

На Лисичанському напрямку пошкоджено приватні будинки на двох вулицях у Сіверську, тривають обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

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