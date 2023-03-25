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Новини Фото Війна
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За дві доби ворог завдав близько 200 ударів по Запорізькій області, - ОВА. ФОТОрепортаж

За дві доби агресор завдав близько 200 ударів по території Запорізької області. 23 та 24 березня росіяни обстріляли житлову інфраструктуру Пологівського та Василівського районів. Атакували з авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосували БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, впродовж двох діб армія окупантів прицільно била по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Червоному, Чарівному, Преображенці, Гуляйпільському, Новоданилівці, Ольгівському, Малій Токмачці, Новоандріївці, Чарівному, Білогір’ю, Полтавці, Темирівці, Червоній Криниці Пологівського району, а також по Кам’янському, Малих Щербаках і Степовому Василівського району.

Поліцейські задокументували наслідки влучань у 36 домівках. Серед них – оселі в приватних секторах і багатоквартирних будинках.

Внаслідок ворожої атаки осколкових поранень зазнав 66-річний мешканець села Кам’янське, чоловіка госпіталізовано до лікарні.

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За дві доби ворог завдав близько 200 ударів по Запорізькій області, - ОВА 01
За дві доби ворог завдав близько 200 ударів по Запорізькій області, - ОВА 02
За дві доби ворог завдав близько 200 ударів по Запорізькій області, - ОВА 03
За дві доби ворог завдав близько 200 ударів по Запорізькій області, - ОВА 04
За дві доби ворог завдав близько 200 ударів по Запорізькій області, - ОВА 05
За дві доби ворог завдав близько 200 ударів по Запорізькій області, - ОВА 06
За дві доби ворог завдав близько 200 ударів по Запорізькій області, - ОВА 07
За дві доби ворог завдав близько 200 ударів по Запорізькій області, - ОВА 08
За дві доби ворог завдав близько 200 ударів по Запорізькій області, - ОВА 09
За дві доби ворог завдав близько 200 ударів по Запорізькій області, - ОВА 10

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обстріл (28486) Запорізька область (3608)


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Щиро співчуваю людям. Але зараз гавнокомандир, зі ставки дуже мощно видасть тупий відосик. І воно Херой!)))
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25.03.2023 11:19 Відповісти
 
 