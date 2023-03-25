Немає такого підрозділу СБУ, який не дав би державі потрібних здобутків, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників СБУ із річницею створення Служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"Служба безпеки України бʼється з ворогом на фронті в найгарячіших точках, забезпечує кіберзахист України, стабілізує ситуацію в деокупованих районах, дбає про те, щоб у жодній із частинок України у ворога не було прислужників, допомагає нам повертати українців і українок із російської неволі. Немає такого підрозділу Служби, який не дав би нашій державі потрібних здобутків. І я вдячний усім вам за це!", - зазначає глава держави.
Топ коментарі
+25 игор ємець
показати весь коментар25.03.2023 11:29
+24 Alexander Bereznuk #560543
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+13 Andrey Servetnik
показати весь коментар25.03.2023 11:33
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даже не знаємо, хто розмінував чонгар...
Або якісь другий пес
ще до,, я не лох мне 42 года,, був указ президента про призив на воєнну службу офіцерів віком до 41 року, у кого за плечима воєнна кафедра...
цікавий вік для указу...президент наш під нього аккурат попадав...
Скоро йому старшоВо дадуть
СБУ как и раньше филиал ФСБ и мародёры кошмарящие бизнес и украинцев
Ну и мастера сменять постановочные ролики "против врага" и медальки за это получать..
Так що з танками - мимо
Эти сбушники (или кто-то за них) просто кидали с дронов на этот металлолом ночью гранаты с дронов, а тепловой след от взрыва гранаты показывают как будто это подбитый танк.
Это мошенничество и паразитизм
Про оперативних працівників я ж написав - там «болото» здебільшого, але є і достойні.
Сами же её завербовали, там в переписке с ней (они скриншоты с телефона выложили) украинские слова они вставляют, путают (а пишет якобы московит) . Даже не знают что ГРУ у кацапов давно нет
Толку от этих СБУшников, если они даже не знают что ГРУ давно нет у москалей, под видом ГРУшников дуру вербуют...
а хтось воюює.
Потрібна реорганізація цієї структури, економичний блок треба ліквідувати.