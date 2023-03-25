Немає такого підрозділу СБУ, який не дав би державі потрібних здобутків, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників СБУ із річницею створення Служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Служба безпеки України бʼється з ворогом на фронті в найгарячіших точках, забезпечує кіберзахист України, стабілізує ситуацію в деокупованих районах, дбає про те, щоб у жодній із частинок України у ворога не було прислужників, допомагає нам повертати українців і українок із російської неволі. Немає такого підрозділу Служби, який не дав би нашій державі потрібних здобутків. І я вдячний усім вам за це!", - зазначає глава держави.



















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