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Активісти "Жовтої стрічки" нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! ФОТОрепортаж
Щодня активісти руху "Жовта Стрічка" поширюють сотні патріотичних плакатів окупованими містами.
Про це повідомляють в Telegram-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.
Прості перехожі жителі цих міст підтримують гасла проти рашистів та чекають на ЗСУ.
"Активісти руху "Жовта Стрічка" у Донецьку, попри неймовірні труднощі, розповсюдили патріотичні листівки та пов’язали жовті стрічки як демонстрацію свого протесту російським окупантам.
Жителі Донецьку не зламались, вони продовжують чинити опір і чекають ЗСУ. Донецьк – це Україна, і ніяка окупація не змінить цей факт", - йдеться в повідомленні.
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