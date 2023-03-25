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Активісти "Жовтої стрічки" нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! ФОТОрепортаж

Щодня активісти руху "Жовта Стрічка" поширюють сотні патріотичних плакатів окупованими містами.

Про це повідомляють в Telegram-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

Прості перехожі жителі цих міст підтримують гасла проти рашистів та чекають на ЗСУ.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" у Донецьку, попри неймовірні труднощі, розповсюдили патріотичні листівки та пов’язали жовті стрічки як демонстрацію свого протесту російським окупантам.

Жителі Донецьку не зламались, вони продовжують чинити опір і чекають ЗСУ. Донецьк – це Україна, і ніяка окупація не змінить цей факт", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Жовта стрічка" закликає приєднуватися до руху опору в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 01
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 02
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 03
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 04
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 05
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 06
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 07
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 08
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 09
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 10
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 11
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 12
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 13
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 14
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 15
Активісти Жовтої стрічки нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! 16

Автор: 

Донецьк (947) Луганськ (576) Донбас (22356) партизани (192)


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Донецьк і Луганськ ніколи не будуть кацапськими ,
бо українці цього не допустять !
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25.03.2023 11:38 Відповісти
✊🇺🇦
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25.03.2023 11:46 Відповісти
Бережіть себе, рідні. Бог у поміч
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25.03.2023 12:32 Відповісти
 
 