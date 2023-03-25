Активісти "Жовтої стрічки" нагадали: Луганськ та Донецьк - українські міста! ФОТОрепортаж

Щодня активісти руху "Жовта Стрічка" поширюють сотні патріотичних плакатів окупованими містами.

Про це повідомляють в Telegram-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

Прості перехожі жителі цих міст підтримують гасла проти рашистів та чекають на ЗСУ.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" у Донецьку, попри неймовірні труднощі, розповсюдили патріотичні листівки та пов’язали жовті стрічки як демонстрацію свого протесту російським окупантам.

Жителі Донецьку не зламались, вони продовжують чинити опір і чекають ЗСУ. Донецьк – це Україна, і ніяка окупація не змінить цей факт", - йдеться в повідомленні.

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