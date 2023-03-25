Проросійських агітаторів, які поширювали ворожі наративи, затримали на Чернігівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
У Чернігівській області кіберфахівці СБУ викрили ворожих агітаторів, які у соціальних мережах поширювали російську пропаганду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління СБ України в Чернігівській області.
За попередніми даними слідства, 55-річний мешканець Ніжинського району на своїй сторінці, створеній в соціальній мережі "Одноклассники", розміщував матеріали з російських пропагандистських інтернет-ресурсів.
У своїх публікаціях ворожий поплічник прославляв політичне керівництво РФ, схвалював дії російських загарбників та виправдовував вторгнення військ РФ на територію України. Крім того, чоловік публікував відеоматеріали із закликами до саботажу мобілізаційних заходів в Україні.
За результатами лінгвістичної експертизи, матеріали, які розміщував пропагандист, містять визнання правомірною агресії РФ проти України та виправдовування тимчасової окупації частини території нашої держави.
Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта провадження правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами здійснення злочинної діяльності.
Аналогічний злочин скоїла й жителька Прилуцького району. На персональній сторінці у забороненій в Україні соцмережі вона поширювала інформацію, де вихваляла злочинні дії військовослужбовців РФ та підтримувала агресію ворога проти нашої держави.
Жінка вже була засуджена за розповсюдження ворожої пропаганди (за ч. 2 ст. 109 ККУ), але, не зробивши належних висновків, вона продовжила протиправну діяльність.
Крім того, пропагандистка підтримувала контакти з російською журналісткою-блогером. Під час листування вона скаржилась на українську спецслужбу та висловлювала сподівання на скорішу перемогу РФ, щоб мати змогу помститися усім, хто її начебто кривдив.
Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
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бо це генетичне сміття в нашій краіні ,НЕ повинно розмножуватися 😠
Хоча б я на час війни краще б повернула смертну кару..все одно до ЄС поки не приймають. Залишити оту умову на останок..
Адекватная власть в государстве давно это понимает и активно с этим работает. Всегда надо иметь много футбольных (и других) клубов, всегда надо иметь много стилей одежды (тот же чвк редан никому не мешал, кто его за кацапское формирование вообще подписал, смешно же, когда патлатые нападают на скинов), двупартийность конечно же, разнообразие религий. Но при этом всем быть патриотами. Так США поступили. У них когда у 2 мальчиков или у мальчика и девочки возникает ненависть и хочется как можно больше насолить, то они идут в другую политическую партию или меняют свою субкультуру. Но никто не перестает быть гражданином и патриотом, там это у 100% людей непрерывно в школе транслируется. А у нас слабо развит спорт на локальном уровне, мало стало футбольных фанатов, мало способов выделится из толпы в школе даже совершая извращенный поступок. Вот кацапы этим и пользуются. Находят изгоев или просто стандартные 5% в любой группе людей на самом низком социальном развитии и предлагают им стать не такими, как все твои товарищи. И еще заработать. И пока власть будет гонятся за не представляющими опасности аниме-группировками, то все бывшие анимешники просто найдут другой способ отделиться от остальных и объединиться в стаю, когда их активно вербуют фсбшники. Пока не получат устойчивого заработка и не заведут семью. То есть жирная баба в 40 лет вполне может быть на уровне ребенка и ей все это еще актуально будет. Им тоже надо предлагать сообщества разнообразных фриков и не трогать их, когда они в трусах и купальники жирные идут в метро. В США таких не трогают, как раз понимая, что сделать что-то бесполезно, в обществе всегда будут изгои, если мы не дадим ей совершить фриковский поступок, то она может сделать что-то намного хуже, чтобы привлечь к себе внимание за счет ненависти от окружающих.