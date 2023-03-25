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В Ірпені відкрили пам’ятну дошку захиснику України Сергію Смірнову, який загинув під час оборони міста. ФОТОрепортаж

В Ірпені Київської області відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки на честь захисника Сергія Смірнова, який загинув під час оборони міста.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми відкрили меморіальну дошку захиснику Ірпеня Сергію Смірнову. Він загинув 25 березня - у свій День народження. Йому було всього 26. І залишиться назавжди", - написав Маркушин у телеграмі.

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Він нагадав, що Сергій від самого початку повномасштабного вторгнення РФ разом з бійцями ТРО захищав зі зброєю в руках рідне місто, проявив при цьому неймовірну мужність і самовідданість.

В Ірпені відкрили пам’ятну дошку захиснику України Сергію Смірнову, який загинув під час оборони міста 01

Сергій Смірнов. Архівне фото

В Ірпені відкрили пам’ятну дошку захиснику України Сергію Смірнову, який загинув під час оборони міста 02В Ірпені відкрили пам’ятну дошку захиснику України Сергію Смірнову, який загинув під час оборони міста 03В Ірпені відкрили пам’ятну дошку захиснику України Сергію Смірнову, який загинув під час оборони міста 04В Ірпені відкрили пам’ятну дошку захиснику України Сергію Смірнову, який загинув під час оборони міста 05В Ірпені відкрили пам’ятну дошку захиснику України Сергію Смірнову, який загинув під час оборони міста 06

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4026) пам’ять (1187) меморіальна дошка (191) втрати (4399) Маркушин Олександр (48)


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25.03.2023 14:29 Відповісти
А вулиця - Грибоєдова!
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25.03.2023 14:32 Відповісти
Ще б вулицю перейменували.
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25.03.2023 14:45 Відповісти
Обязаны ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ул Грибоедова наулицу Героя Сергея Смирнова ! Светлая Вечная Память !❤️💙💛
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25.03.2023 18:02 Відповісти
Крі-і-і-і-і-і-індж-дж-дж-ж-ж-ж!
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25.03.2023 20:13 Відповісти
Вічна слава і подяка Герою !
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25.03.2023 14:53 Відповісти
А хто такий Грибоєдов?
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25.03.2023 14:54 Відповісти
и улица имени русского фашиста-оккупанта грибоедова...
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25.03.2023 15:16 Відповісти
 
 