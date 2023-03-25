В Ірпені відкрили пам’ятну дошку захиснику України Сергію Смірнову, який загинув під час оборони міста. ФОТОрепортаж

В Ірпені Київської області відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки на честь захисника Сергія Смірнова, який загинув під час оборони міста.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми відкрили меморіальну дошку захиснику Ірпеня Сергію Смірнову. Він загинув 25 березня - у свій День народження. Йому було всього 26. І залишиться назавжди", - написав Маркушин у телеграмі.

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Він нагадав, що Сергій від самого початку повномасштабного вторгнення РФ разом з бійцями ТРО захищав зі зброєю в руках рідне місто, проявив при цьому неймовірну мужність і самовідданість.

Сергій Смірнов. Архівне фото