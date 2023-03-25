УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6236 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 449 2

Рашисти обстріляли із "Градів" та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Краматорськ, смт Новосілка, Південне, села Орлівка, Первомайське. Окупанти застосували авіацію, ракети "С-300", БПЛА, РСЗВ "Град", артилерію, танки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, знищено та пошкоджено 18 цивільних об‘єктів - 10 житлових будинків, інститут, цех, адмінбудівлю, магазини, автомобілі.

"З авіації, "Градів" та артилерії окупанти продовжують нищити Авдіївку. Місто зазнало 9 ударів, пошкоджено багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Дві ракети "С-300" армія РФ спрямувала по Краматорську. Поцілили в об’єкти інфраструктури й транспорт. Одну ракету і БПЛА скерували на Костянтинівку. Руйнувань зазнали 2 приватні оселі. В усіх випадках інформації щодо жертв не надходило", - йдеться у повідомленні.

З реактивної артилерії окупанти тричі обстріляли Бахмут, пошкодили 4 багатоквартирних будинки, вбили й поранили цивільних.

"Внаслідок ворожих атак маємо загиблого в Орлівці та травмованого у Первомайському", - додають у Нацполіції.

Також читайте: Доба на Донеччині: постійні обстріли громад, загиблі та поранені цивільні, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 01
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 02
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 03
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 04
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 05
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 06
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 07
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 08
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 09
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 10
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 11
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 12
Рашисти обстріляли із Градів та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція 13

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: 

армія рф (17388) обстріл (28486) Донецька область (8467)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
25.03.2023 15:18 Відповісти
Пока контрнаступление отодвинет фронт, они из Краматорска,Славянска и Константиновки одни руины оставят. Ведь и так ясно что они стреляют по направлению, а не в конкретную цель.
показати весь коментар
25.03.2023 15:20 Відповісти
 
 