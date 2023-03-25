Рашисти обстріляли із "Градів" та артилерії Авдіївку, по Костянтинівці завдано ракетного удару, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Краматорськ, смт Новосілка, Південне, села Орлівка, Первомайське. Окупанти застосували авіацію, ракети "С-300", БПЛА, РСЗВ "Град", артилерію, танки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, знищено та пошкоджено 18 цивільних об‘єктів - 10 житлових будинків, інститут, цех, адмінбудівлю, магазини, автомобілі.

"З авіації, "Градів" та артилерії окупанти продовжують нищити Авдіївку. Місто зазнало 9 ударів, пошкоджено багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Дві ракети "С-300" армія РФ спрямувала по Краматорську. Поцілили в об’єкти інфраструктури й транспорт. Одну ракету і БПЛА скерували на Костянтинівку. Руйнувань зазнали 2 приватні оселі. В усіх випадках інформації щодо жертв не надходило", - йдеться у повідомленні.

З реактивної артилерії окупанти тричі обстріляли Бахмут, пошкодили 4 багатоквартирних будинки, вбили й поранили цивільних.

"Внаслідок ворожих атак маємо загиблого в Орлівці та травмованого у Первомайському", - додають у Нацполіції.

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