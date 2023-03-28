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На Днiпропетровщині знищено 2 безпiлотники, ще один поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi, виникла пожежа. ФОТО

Вночі окупанти атакували дронами Дніпропетровщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Два безпiлотники вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили. Ще один - поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис. кв метрiв.

Кiлька годин наші рятувальники приборкували полум'я. Загоряння вже загасили.

Минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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На Днiпропетровщині знищено 2 безпiлотники, ще один поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi, виникла пожежа 01
На Днiпропетровщині знищено 2 безпiлотники, ще один поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi, виникла пожежа 02

Автор: 

безпілотник (4158) Дніпро (3274) пожежа (4327) дрони (4699) Дніпропетровська область (3721)


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Йігнат казав ніззя писати про рух вражескіх ракет і БПЛА
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28.03.2023 08:32 Відповісти
 
 