На Днiпропетровщині знищено 2 безпiлотники, ще один поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi, виникла пожежа. ФОТО
Вночі окупанти атакували дронами Дніпропетровщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Два безпiлотники вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили. Ще один - поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис. кв метрiв.
Кiлька годин наші рятувальники приборкували полум'я. Загоряння вже загасили.
Минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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neverlok lok
показати весь коментар28.03.2023 08:32 Відповісти Мені подобається 1
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