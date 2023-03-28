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Новини Фото Війна
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Для потреб 92-ї бригади придбано коптер DJI Mavic 3T із тепловізійною камерою, - волонтер Михайленко. ФОТО

Для потреб воїнів 92-ї бригади імені Івана Сірка придбано коптер DJI Mavic 3T із тепловізійною камерою.

Про це повідомив у фейсбуці волонтер Андрій Михайленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ціна питання (в т.ч. комісія банку) - 243 276 гривень.

"Витрати послуг Нової Пошти до розрахунку не беруться - останні сплачуються із особистого гаманця. Цей птах чекає своєї черги на проходження передпольотної підготовки, чого вимагають сучасні реалії Визвольної війни. Після наш коптер буде готовий працювати 24/7, із поправкою на погоду. Але перед першим вильотом наш птах має отримати власне ім'я, бажано коротке. Яке б ім'я цьому птаху дали б Ви?", - звертається він до тих, хто допоміг у придбанні коптера.

Для потреб 92-ї бригади придбано коптер DJI Mavic 3T із тепловізійною камерою, - волонтер Михайленко 01
Для потреб 92-ї бригади придбано коптер DJI Mavic 3T із тепловізійною камерою, - волонтер Михайленко 02
Для потреб 92-ї бригади придбано коптер DJI Mavic 3T із тепловізійною камерою, - волонтер Михайленко 03

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Автор: 

благодійність (569) допомога (8345) волонтери (1332) 92 окрема штурмова бригада (251) дрони (4699)


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про Ціни - https://www.youtube.com/watch?v=AzM9Ud4u9tU&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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28.03.2023 09:28 Відповісти
https://www.cmw22.org/drone-for-72ombr/ua Друзі, потрібна допомога 72-ій бригаді

Якщо не можете задонатити, допоможіть поширити.
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28.03.2023 09:47 Відповісти
Його ціна 3800 євро!!!
Навіщо було так переплачувати??? Ублюдки, які наживають на війні і лохи, які їм платять!!!!!!!!!!
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28.03.2023 10:23 Відповісти
подскажите, где в Украине я могу купить по такой цене за грн.?

если дрон нужен срочно, а цена только та, что в новости, не покупать - как бы не правильно...
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28.03.2023 12:05 Відповісти
Такі ціни при купівлі через волонтерський проєкт УкрСпецІмпорт. Чат бот в телеграмі з прайсом та інструкцією купівлі з Польщи.
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28.03.2023 14:51 Відповісти
Ну і ***** про це *******? Щоб кацапи були готові?
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28.03.2023 10:38 Відповісти
 
 