Для потреб 92-ї бригади придбано коптер DJI Mavic 3T із тепловізійною камерою, - волонтер Михайленко. ФОТО
Для потреб воїнів 92-ї бригади імені Івана Сірка придбано коптер DJI Mavic 3T із тепловізійною камерою.
Про це повідомив у фейсбуці волонтер Андрій Михайленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ціна питання (в т.ч. комісія банку) - 243 276 гривень.
"Витрати послуг Нової Пошти до розрахунку не беруться - останні сплачуються із особистого гаманця. Цей птах чекає своєї черги на проходження передпольотної підготовки, чого вимагають сучасні реалії Визвольної війни. Після наш коптер буде готовий працювати 24/7, із поправкою на погоду. Але перед першим вильотом наш птах має отримати власне ім'я, бажано коротке. Яке б ім'я цьому птаху дали б Ви?", - звертається він до тих, хто допоміг у придбанні коптера.
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Навіщо було так переплачувати??? Ублюдки, які наживають на війні і лохи, які їм платять!!!!!!!!!!
если дрон нужен срочно, а цена только та, что в новости, не покупать - как бы не правильно...